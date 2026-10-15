Να αποσύρει από το διαδίκτυο δημοσίευμα που αναφερόταν σε λεπτομέρειες για την πολυτελή ζωή της στην Αθήνα φέρεται να επιχείρησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τις ημέρες πριν από την αιφνιδιαστική απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η πρώην παρουσιάστρια του Fox News και διπλωμάτης απευθύνθηκε σε αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητώντας τους να παρέμβουν ώστε η Daily Mail να διαγράψει αποκλειστικό ρεπορτάζ που αφορούσε έναν απλήρωτο λογαριασμό εστίασης. Το αίτημα διατυπώθηκε ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα.

Πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συνομιλίες επιβεβαίωσαν ότι ο λογαριασμός τελικά διαβιβάστηκε απευθείας στην αμερικανική πρεσβεία. Αυτός ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο λόγος για τον οποίο η Γκίλφοϊλ δεν μπορούσε να προσκομίσει στην Daily Mail αποδεικτικό πληρωμής. Όταν οι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δέχτηκαν το αίτημά της για την απόσυρση του δημοσιεύματος, της ζήτησαν να παρουσιάσει απόδειξη ότι είχε εξοφλήσει τον λογαριασμό με δικά της χρήματα, ωστόσο εκείνη δεν κατάφερε να προσκομίσει το σχετικό έγγραφο. Το περιστατικό με τον απλήρωτο λογαριασμό ήταν μόνο ένα μέρος της βραδιάς που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ίδια επιθυμούσε να μείνει μακριά από τη δημοσιότητα, ενώ όλες οι λεπτομέρειες του αρχικού ρεπορτάζ εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η έρευνα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε την Τρίτη από τη θέση της πρέσβη, έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο θητείας που σημαδεύτηκε από διαδοχικές αντιπαραθέσεις. Την αποχώρησή της ανακοίνωσε το ίδιο πρωί, κατά την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια. Παράλληλα, η συμπεριφορά της είχε οδηγήσει στην έναρξη επίσημης έρευνας από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Κέιτι Ζακαράια

Σε εκτενή δήλωσή της στην πλατφόρμα Χ, η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «ψευδείς» και δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί «σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου». Ωστόσο, πέντε πηγές επιβεβαίωσαν στην Daily Mail ότι η επίσημη έρευνα του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή συνεχίζεται και αφορά τόσο την ίδια όσο και τη λειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Τρεις από τις πηγές ανέφεραν ότι οι ερευνητές εξετάζουν καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση ουσιών, μη εγκεκριμένα ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, αθέμιτη αποδοχή δώρων, καθώς και μια υπερβολικά στενή σχέση με εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ενεργειακό και κατασκευαστικό τομέα. Ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ, Τζέσι Μπινάλ, είχε προηγουμένως αποφύγει να σχολιάσει τις συγκεκριμένες πτυχές της έρευνας, δηλώνοντας στην Daily Mail ότι η πάγια πολιτική δεν επιτρέπει στην πρέσβη να συζητά «εσωτερικά ζητήματα».

Τα πολυτελή ταξίδια, οι απλήρωτοι λογαριασμοί και οι καταγγελίες για την πρεσβεία

Η έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή ακολούθησε σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με τον πολυτελή τρόπο ζωής της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα. Τα ρεπορτάζ αναφέρονταν σε ταξίδια πολυτελείας, εκδηλώσεις με τη συμμετοχή Ελλήνων δισεκατομμυριούχων, υψηλές δαπάνες της πρεσβείας, απλήρωτους λογαριασμούς και στενές σχέσεις με λομπίστα του ενεργειακού κλάδου. Παράλληλα, οι οικονομικές συναλλαγές της τέθηκαν στο επίκεντρο και μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αποκάλυψε μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε τον Ιούλιο του 2025 με συντηρητικό ακτιβιστή στο Κεντάκι, πιέζοντάς τον να τη βοηθήσει να εξοφλήσει οφειλή 100.000 δολαρίων στην American Express.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ακτιβιστής, Έρικ Ντίτερς, υποστήριξε ότι η Γκίλφοϊλ του πρόσφερε πρόσβαση σε κορυφαίους αξιωματούχους του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και βοήθεια για φορολογικά και νομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, με αντάλλαγμα τα χρήματα. Όπως ανέφερε η Wall Street Journal, ο ίδιος δεν προχώρησε στην πληρωμή. Η Daily Mail είχε επίσης αποκαλύψει αποκλειστικά ότι ζητήθηκε από εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες να συνεισφέρουν 250.000 δολάρια για την εξόφληση της πολυτελούς Mercedes G-Wagon της Γκίλφοϊλ.

Ο Έρικ Ντίτερς

Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα περιέγραψαν ένα «τοξικό» εργασιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η Γκίλφοϊλ ξεσπούσε συχνά με οργισμένες αντιδράσεις και απειλούσε υφισταμένους της με απόλυση. Σε μία περίπτωση, φέρεται να φώναξε: «Γαμώτο, κάντε το να τελειώνει ή απολύεστε, γαμώτο». Πηγή που γνωρίζει την έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή δήλωσε ότι η συμπεριφορά της ήταν «το ακριβώς αντίθετο» από εκείνη που θα έπρεπε να επιδεικνύει ένα πρόσωπο που έχει τοποθετηθεί σε πολιτική θέση.

Οι προειδοποιήσεις προς την Γκίλφοϊλ είχαν ξεκινήσει ήδη μετά την επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν, σύμφωνα με την Daily Mail, άτομα από το περιβάλλον της της είχαν επισημάνει ότι η τοποθέτησή της στην Ελλάδα δεν αποτελούσε άδεια για διασκέδαση χωρίς περιορισμούς. Παρ’ όλα αυτά, έφτασε στην Ελλάδα με το ιδιωτικό αεροσκάφος ενός δισεκατομμυριούχου και διοργάνωσε σειρά πολυτελών εκδηλώσεων υποδοχής, μία από τις οποίες είχε ως πρωταγωνιστή Έλληνα ποπ σταρ. Σύμφωνα πάντα με τη βρετανική εφημερίδα, για τη διαχείριση των προσκλήσεων και των απαντήσεων των καλεσμένων χρησιμοποιήθηκε ο επίσημος λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η Κέιτι Ζακαράια δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε ποιος θα μπορούσε να διαδεχτεί την Γκίλφοϊλ στη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.