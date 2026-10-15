Με μια ατζέντα με πολύ σοβαρά ζητήματα για το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρώπης συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το περίγραμμα των θέσεων που θα παρουσιάσει στους ομολόγους του, αρκετοί εκ των οποίων αρνούνται να δουν τη μεγάλη εικόνα και παραμένουν προσκολλημένοι σε αποφάσεις του παρελθόντος, οι οποίες όμως λόγω της διεθνούς κατάστασης έχουν καταστεί ανεπίκαιρες.

Ο πρωθυπουργός θα εστιάσει όχι μόνο στο αίτημα της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών για δημοσιονομική ευελιξία, έτσι ώστε να στηρίξουν και άλλο τους πολίτες, αλλά κυρίως στην ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στη μεγάλη αυτή κρίση. Να τιμήσουν δηλαδή στην ουσία οι 27 τον τίτλο της ενωμένης Ευρώπης.

«Καμιά εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία διεθνή επίθεση και αυτό είναι το μήνυμά μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», δήλωσε χθες από τις Νέες Καρυές της Λάρισας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη για τη στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με «νέα, στοχευμένα μέτρα δίπλα στα εθνικά μέτρα».

Δεν έκρυψε επίσης την ενόχλησή του απέναντι στις «συστάσεις» που έκανε ο αρμόδιος επίτροπος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. «Δεν αρκούν οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα και να μην καταναλώνουμε βενζίνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πέραν όμως από την πρόκληση της ενεργειακής κρίσης που έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και σε πληθωριστικές πιέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέτει τυχαία το θέμα της πολιτικής αναταραχής που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη. Κι αυτό, γιατί αυτό είναι ένα περιβάλλον που ευνοεί τις δυνάμεις του λαϊκισμού.

Κυβερνητικό στέλεχος σημείωνε με έμφαση ότι, για παράδειγμα, οι απειλές που εκτόξευσε χθες το φαβορί για την προεδρία της Γαλλίας, η Μαρίν Λε Πεν, αποτελούν τρανό παράδειγμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις αλλά και να στηρίξει τους πολίτες όταν το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η ακροδεξιά υποψήφια για την προεδρία όχι μόνο απείλησε ότι αν εκλεγεί θα μειώσει τη γαλλική συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά στη συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times, η Μαρίν Λε Πεν αμφισβήτησε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την οποία είπε ότι «δεν απολαμβάνει πλέον της εμπιστοσύνης πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων».

Με βάση τα παραπάνω, για την ελληνική κυβέρνηση η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας θεωρείται μείζον θέμα, όπως και η διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ως προς την ανταγωνιστικότητα και την απλοποίηση διαδικασιών, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει στους ομολόγους του ότι η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της ΕΕ.

Θα επιμείνει στην υλοποίηση των εκθέσεων Letta και Draghi, ενώ αναμένεται να επισημάνει ότι η πρόοδος στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για την απλοποίηση της νομοθεσίας και του «28ου καθεστώτος» δεν είναι ικανοποιητική.

Στη δε συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η χώρα μας έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια, τονίζοντας ότι απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα απαντά στις νέες προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά να μην μπουν σε δεύτερη μοίρα η Πολιτική Συνοχή και η ΚΑΠ.

Στο τραπέζι των 27 θα τεθούν και ζητήματα όπως η Διεύρυνση, με την ελληνική θέση να παραμένει ότι πρόκειται για στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, πρόκειται για μια διαδικασία που εξαρτάται από τις επιδόσεις των ίδιων των υποψηφίων χωρών.

Ως προς το Μεταναστευτικό, η Ελλάδα είναι από τα πρώτα κράτη μέλη που τόνισε τη σημασία προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ενώ έχει εκφράσει την ικανοποίησή της για τη στήριξη της Επιτροπής στην πρότασή της για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων μαζικής εισροής ή εργαλειοποίησης της μεταναστευτικής πίεσης, όπως στην περίπτωση του Έβρου το 2020.