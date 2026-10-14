Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Αθήνα μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Την ώρα που η Ουάσινγκτον καλείται να αποφασίσει ποιος θα τη διαδεχθεί, τα δημοσιεύματα για τις καταγγελίες που συνδέθηκαν με το πρόσωπό της τροφοδοτούν πολιτικές αντιπαραθέσεις, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές.

Παράλληλα, η αλλαγή στην ηγεσία της πρεσβείας επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο η αποχώρηση της πρώην πρέσβη θα επηρεάσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για τις εξελίξεις μίλησε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αριστοτέλης Τσιαμπίρης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Αθήνα οφείλει να διατηρεί λειτουργική συνεργασία με τον εκάστοτε εκπρόσωπο που ορίζει η αμερικανική κυβέρνηση, ανεξάρτητα από την προσωπικότητά του.

Οι καταγγελίες σε βάρος της Γκίλφοϊλ και οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη

Σχολιάζοντας την υπόθεση που αφορά την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Αριστοτέλης Τσιαμπίρης επισήμανε ότι το τεκμήριο της αθωότητας πρέπει να γίνεται σεβαστό. Την ίδια στιγμή, εκτίμησε ότι η υπόθεση ενδέχεται να εξεταστεί σε μεγαλύτερο βάθος από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ, καθώς η έρευνα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, η πιθανότητα να κινηθούν διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάδειξη νέων στοιχείων. Ο καθηγητής διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει ειδική ενημέρωση για το εάν υπάρχουν πρόσθετα ευρήματα πέραν όσων έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Στην εκτίμησή του για τις συνθήκες υπό τις οποίες αποχώρησε η πρώην πρέσβης, συνέδεσε την υπόθεση και με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Όπως ανέφερε, οι πολιτικές εξελίξεις και οι πιέσεις που διαμορφώνονται σε αυτή την περίοδο ενδέχεται να συνέβαλαν στην επιτάχυνση των διαδικασιών αποχώρησής της.

Ποιος αναλαμβάνει προσωρινά την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα

Η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την επιλογή του διαδόχου της. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο καθηγητής, καθήκοντα επικεφαλής αναλαμβάνει ο δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής, ο διπλωμάτης καριέρας Τζ. Χακ.

Ο ίδιος περιέγραψε τον Αμερικανό διπλωμάτη ως πρόσωπο χαμηλών τόνων, με γνώση των ενεργειακών ζητημάτων που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Εκτίμησε, παράλληλα, ότι η παρουσία του μπορεί να διασφαλίσει την ομαλή συνέχιση των εργασιών της πρεσβείας, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου πρέσβη.

Τα πρόσωπα που εξετάζονται για τη διαδοχή

Η συζήτηση για τον επόμενο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει, με διάφορα ονόματα πιθανών υποψηφίων να κυκλοφορούν στον δημόσιο διάλογο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί ούτε επιβεβαιωθεί ποιος θα αναλάβει τη θέση.

Ο Αριστοτέλης Τσιαμπίρης απέφυγε να προχωρήσει σε εκτιμήσεις για συγκεκριμένα πρόσωπα, σημειώνοντας ουσιαστικά ότι η επιλογή ανήκει στην αμερικανική πλευρά. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο νέος πρέσβης ενδέχεται να ακολουθήσει μια πιο διακριτική προσέγγιση, με χαμηλότερους τόνους στη δημόσια παρουσία του, διαμορφώνοντας διαφορετικό ύφος στην εκπροσώπηση των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Άμυνα, εξοπλισμοί και Κάθετος Διάδρομος στο επίκεντρο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ

Το κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική πλευρά είναι εάν η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα επηρεάσει τις συμφωνίες και τα κοινά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στηρίζονται σε ευρύτερα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, τα οποία δεν καθορίζονται αποκλειστικά από το πρόσωπο που βρίσκεται στην κορυφή της αμερικανικής πρεσβείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι διμερείς συνεργασίες στον τομέα της άμυνας και των εξοπλισμών, αλλά και οι ενεργειακές πρωτοβουλίες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ο λεγόμενος Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος συνδέεται με τη μεταφορά φυσικού αερίου και την ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως εξήγησε ο Αριστοτέλης Τσιαμπίρης, τα συγκεκριμένα σχέδια δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, αλλά συνδέονται με ευρύτερες συνεργασίες στις οποίες συμμετέχουν χώρες όπως η Αλβανία, η Ρουμανία και η Ουκρανία. Η συμμετοχή περισσότερων κρατών προσδίδει στα έργα αυτά ευρύτερη γεωπολιτική σημασία.

«Τα γεωπολιτικά συμφέροντα δεν εξαρτώνται από το ποιος είναι πρέσβης», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι ο διάδοχος της Γκίλφοϊλ θα κληθεί να συνεχίσει την προώθηση των σημαντικών κοινών πρωτοβουλιών.

Γιατί οι ΗΠΑ επιλέγουν και πρόσωπα εκτός διπλωματικού σώματος

Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στην αμερικανική πρακτική επιλογής πρέσβεων, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μακρά παράδοση διορισμού προσώπων που προέρχονται από τον πολιτικό ή τον επιχειρηματικό χώρο και δεν έχουν σταδιοδρομήσει στο διπλωματικό σώμα.

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται ακόμη και σε σημαντικές διπλωματικές αποστολές, όπως εκείνες στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στην Αθήνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Τζορτζ Τσούνης, τον οποίο επέλεξε η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ο Τσούνης είχε ελληνικές ρίζες, χωρίς να προέρχεται από την παραδοσιακή διπλωματική ιεραρχία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αριστοτέλης Τσιαμπίρης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ποιο πρόσωπο θα επιλέξει η Ουάσινγκτον για να την εκπροσωπήσει.

«Εμείς, ως χώρα, είμαστε αναγκασμένοι να συνεργαστούμε με όποιον μας στέλνουν εκείνοι, με τα καλά τους και τα κακά τους», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η απόφαση για τον διορισμό του πρέσβη αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της αμερικανικής πλευράς.

Η αλλαγή στην ηγεσία της πρεσβείας εκτιμάται ότι μπορεί να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική διπλωματική αποστολή επικοινωνεί δημόσια και παρεμβαίνει στα ζητήματα της επικαιρότητας. Αυτό, ωστόσο, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ανατροπή των βασικών προτεραιοτήτων ή των συμφωνιών που αποτελούν τη βάση της διμερούς συνεργασίας.

Τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και η ένταση με τον Λευκό Οίκο

Το παρασκήνιο της αποχώρησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνδέθηκε με μια σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, τα οποία άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρώτο δημοσίευμα, η Γκίλφοϊλ φερόταν να προωθεί ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, διατηρώντας παράλληλα στενή συνεργασία με τον κορυφαίο λομπίστα της εταιρείας, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που αφορούσαν την προώθηση του αμερικανικού φυσικού αερίου και ειδικότερα τον Κάθετο Διάδρομο.

Η εφημερίδα επανήλθε με δεύτερο δημοσίευμα, στο οποίο παρουσιάζονταν μηνύματα κειμένου που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έδειχναν ότι η πρώην πρέσβης είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από τον Έρικ Ντίτερς, δωρητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η ίδια είχε επικαλεστεί ως αιτία την οφειλή της προς την American Express.

Πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της, την προηγούμενη χρονιά, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είχε επικοινωνήσει με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι τα επίμαχα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε η εφημερίδα, οι αξιωματούχοι δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς της. Δημοσιογράφοι της Wall Street Journal προχώρησαν σε επαλήθευση της αυθεντικότητας των μηνυμάτων που είχαν αποδοθεί στον δωρητή.

Η δημοσιοποίηση ενός τρίτου άρθρου το Σάββατο ενέτεινε περαιτέρω την πίεση. Σε αυτό, η εφημερίδα αποκάλυπτε ότι η Γκίλφοϊλ είχε δεχθεί ταξίδια με ιδιωτικό αεροσκάφος, καθώς και φιλοξενία σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης, από εφοπλιστή. Μετά τις νέες αποκαλύψεις, το κλίμα στην πρεσβεία φέρεται να έγινε ολοένα πιο τεταμένο.

Οι προσπάθειες της Γκίλφοϊλ να διατηρήσει τη θέση της

Όπως περιέγραψε η Wall Street Journal, όσο αυξάνονταν οι αποκαλύψεις, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιχειρούσε να περιορίσει τις συνέπειες για την ίδια και να αποτρέψει την απομάκρυνσή της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, άρχισε να επικοινωνεί τηλεφωνικά με κυβερνητικούς αξιωματούχους και πρόσωπα από τον στενό κύκλο του Αμερικανού προέδρου, επιδιώκοντας να υποβαθμίσει τη σημασία των δημοσιευμάτων.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η πρώην πρέσβης τηλεφωνούσε ακόμη και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα σε αξιωματούχους της κυβέρνησης και σε εξέχοντες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας τη στήριξή τους.

Παράλληλα, φέρεται να προσπαθούσε να εντοπίσει τα πρόσωπα που θεωρούσε υπεύθυνα για τις διαρροές οι οποίες την είχαν καταστήσει αντικείμενο χλευασμού σε βραδινές τηλεοπτικές εκπομπές. Σύμφωνα με άτομα που γνώριζαν την υπόθεση, η Γκίλφοϊλ έστρεψε τις υποψίες της προς μέλη του προσωπικού της πρεσβείας και της ομάδας ασφαλείας της.

Σε μια ακόμη κίνηση, επικοινώνησε με τον Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της Ουάσινγκτον του συντηρητικού μέσου ενημέρωσης «Breitbart News». Όπως ανέφεραν πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, του ζήτησε βοήθεια προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις σε κυβερνητικούς αξιωματούχους εκ μέρους της.

Ακόμη και νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με πρόσωπο που είχε γνώση των εξελίξεων, η Γκίλφοϊλ εξακολουθούσε να διαβεβαιώνει τους συνεργάτες της ότι θα κατάφερνε να ξεπεράσει το σκάνδαλο. Τελικά, ωστόσο, «καρατομήθηκε».

Οι Δημοκρατικοί ζητούν πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης

Η αποχώρηση της πρώην πρέσβη δεν φαίνεται να βάζει τέλος στις πολιτικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν να εξεταστούν οι καταγγελίες σε βάρος της, αλλά και οι ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Σε δημόσιες παρεμβάσεις τους, στελέχη των Δημοκρατικών υποστήριξαν ότι η Γκίλφοϊλ επιδίωξε να αποκομίσει οικονομικά οφέλη αξιοποιώντας τη θέση της. Άλλοι άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνσή της δεν αποφασίστηκε εξαιτίας των καταγγελιών περί διαφθοράς, αλλά επειδή αυτές έγιναν γνωστές στη δημοσιότητα.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν πολιτικές θέσεις των Δημοκρατικών και δεν συνιστούν επιβεβαιωμένα πορίσματα έρευνας.

Οι πιέσεις προς την αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να αυξηθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, εφόσον αλλάξουν οι συσχετισμοί δυνάμεων στο Κογκρέσο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να επιδιώξουν τη διενέργεια εκτενέστερων κοινοβουλευτικών ερευνών, να οργανώσουν ακροάσεις και να ζητήσουν καταθέσεις από την Γκίλφοϊλ, συνεργάτες της και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν γνώση των γεγονότων.

Το εύρος μιας ενδεχόμενης διερεύνησης δεν θα περιοριζόταν απαραίτητα στις ενέργειες της Γκίλφοϊλ. Θα μπορούσε να περιλάβει και τον ρόλο επιχειρηματικών παραγόντων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετώπισε τις καταγγελίες.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο παραπομπής της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη

Την ίδια ώρα, η υπόθεση βρίσκεται υπό εξέταση από τον γενικό επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Εάν από την έρευνα προκύψουν ενδείξεις για πιθανή τέλεση ποινικών αδικημάτων, υπάρχει το ενδεχόμενο διαβίβασης της υπόθεσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Αντίστοιχα, το Κογκρέσο μπορεί να προωθήσει στοιχεία στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, εφόσον η κοινοβουλευτική διερεύνηση αναδείξει ενδείξεις που δικαιολογούν περαιτέρω δικαστικό έλεγχο.

Κατά συνέπεια, η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα ενδέχεται να περιορίσει προσωρινά την πολιτική πίεση προς τον Λευκό Οίκο, χωρίς όμως να προδικάζει την έκβαση των ερευνών. Το ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων, κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών ή παραπομπής στοιχείων στη Δικαιοσύνη παραμένει ανοιχτό, καθώς οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις καταγγελίες.