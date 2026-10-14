Η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα αποτελεί σήμερα ένα από τα κεντρικά θέματα πολλών αμερικανικών Μέσων Ενημέρωσης, που σχολιάζουν τις εξελίξεις και κάνουν μία αναδρομή στην πορεία της, αλλά και στις καταγγελίες που οδήγησαν τελικά στην παραίτησή της.

«Αγάπη, σε παρακαλώ»: Η ραγδαία άνοδος και η ξαφνική πτώση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι ο τίτλος του θέματος στους New York Times, οι οποίοι γράφουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ «την απομάκρυνε μετά από αρνητικά δημοσιεύματα σχετικά με τη θητεία της ως πρέσβης στην Ελλάδα. Παρότι κάποτε ήταν εξέχουσα στενή συνεργάτιδα του Τραμπ, δήλωσε ότι τώρα θα αγωνιστεί για να υπερασπιστεί τη φήμη της».

Η Wall Street Journal, η οποία δημοσίευσε τα ρεπορτάζ που οδήγησαν τελικά στην αποπομπή της, γράφει για «τις τελευταίες ημέρες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβης στην Ελλάδα» και σχολιάζει: «Για να σώσει τη θέση της, ισχυρίστηκε ότι τα ενοχοποιητικά μηνύματα είχαν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη· ο Τραμπ εκνευρίστηκε από τις επιζήμιες αποκαλύψεις».

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παύεται από τα καθήκοντά της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα», είναι ο τίτλος της Washington Post.

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απομακρύνθηκε από τη θέση της πρέσβης στην Ελλάδα λόγω κατηγοριών για διαφθορά», γράφει το CBS.

Σημειώνεται πως η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της δημόσια αντίδραση μετά την απαίτηση του Λευκού Οίκου για την παραίτησή της, έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και υπερασπιζόμενη τα πεπραγμένα της στην αμερικανική πρεσβεία.

Μόλις μία ώρα πριν από τη δημοσιοποίηση της δήλωσής της, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαρία, είχε ανακοινώσει ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Κατά την πρώτη ενημέρωσή της προς τους δημοσιογράφους, η Ζακαρία χαρακτήρισε την Γκίλφοϊλ «πολύτιμο μέλος της ομάδας» και της ευχήθηκε καλή τύχη, έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για καταγγελλόμενη ανάρμοστη και ενδεχομένως παράνομη συμπεριφορά της στην Αθήνα.