Σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τη θέση της ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιχείρησε να περιορίσει τις επιπτώσεις των αποκαλύψεων που έφεραν στο φως δημοσιεύματα της «Wall Street Journal», υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ενοχοποιητικά γραπτά μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι εξηγήσεις της δεν έπεισαν αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε έντονα ενοχλημένος από τις καταγγελίες που έπλητταν την εικόνα της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και επικαλείται η WSJ, η Γκίλφοϊλ ανησυχούσε για το μέλλον της ήδη από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, όταν η εφημερίδα αποκάλυψε ότι προωθούσε ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, διατηρώντας παράλληλα στενή συνεργασία με εκπρόσωπο συμφερόντων της. Η Αμερικανίδα πρέσβης άρχισε να επικοινωνεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους και ισχυρούς υποστηρικτές του Τραμπ, συχνά τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, ζητώντας τη στήριξή τους.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν δημοσιεύτηκε δεύτερο ρεπορτάζ της «Wall Street Journal», το οποίο περιλάμβανε μηνύματα που έδειχναν ότι η Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ, λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της, την προηγούμενη χρονιά. Η ίδια επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι τα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Οι συνομιλητές της, ωστόσο, δεν πείστηκαν, ενώ οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας είχαν επαληθεύσει τη γνησιότητα των μηνυμάτων του δωρητή.

Η υπόθεση των 100.000 δολαρίων και οι παροχές από επιχειρηματία

Το τρίτο δημοσίευμα, που κυκλοφόρησε το Σάββατο, έφερε στο προσκήνιο μια ακόμη πτυχή της υπόθεσης. Σύμφωνα με αυτό, η Γκίλφοϊλ είχε αποδεχθεί ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και φιλοξενία σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης, με παροχές που προέρχονταν από εφοπλιστή. Μετά τη δημοσίευση, το κλίμα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, ένα κτίριο με λευκό μαρμάρινο διάκοσμο, έγινε ολοένα πιο τεταμένο.

Η Γκίλφοϊλ φέρεται να προσπάθησε να εντοπίσει τα πρόσωπα που διέρρεαν τις πληροφορίες, οι οποίες την είχαν καταστήσει αντικείμενο σατιρικών σχολίων σε βραδινές τηλεοπτικές εκπομπές. Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν γνώση της υπόθεσης, κατηγορούσε για τις διαρροές υπαλλήλους της πρεσβείας, αλλά και μέλη της ομάδας ασφαλείας της.

Επισκέπτες στην κατοικία Τζέφερσον Χάουζ, στην Αθήνα, την οποία είχε διακοσμήσει με μεγάλες αυτοπροσωπογραφίες της, παρατήρησαν ότι κοιτούσε πάνω από τον ώμο τους για να παρακολουθεί, χωρίς ήχο, τις τηλεοπτικές ειδήσεις σχετικά με τα πολιτικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Κάποια στιγμή, μάλιστα, επικοινώνησε με τον Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της συντηρητικής ενημερωτικής ιστοσελίδας Μπράιτμπαρτ στην Ουάσιγκτον, ζητώντας τη βοήθειά του για να ασκήσει πιέσεις σε κυβερνητικούς αξιωματούχους υπέρ της.

Παρά την αυξανόμενη πίεση, η πρέσβης επιχείρησε να εμφανιστεί σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα. Τη Δευτέρα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία στην οποία πόζαρε με τον Ισπανό πρέσβη στην Ελλάδα, με αφορμή την εθνική εορτή της Ισπανίας, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «Feliz Fiesta Nacional!». Παράλληλα, ευχήθηκε μέσω Instagram χρόνια πολλά στη Λάρα Τραμπ, τη νύφη του Αμερικανού προέδρου. Μέχρι τις πρώτες ώρες της Τρίτης, εξακολουθούσε να διαβεβαιώνει συνεργάτες της ότι θα ξεπερνούσε το σκάνδαλο.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρισκόταν το αίτημα προς τον δωρητή του Τραμπ να της μεταφέρει 100.000 δολάρια, τα οποία, όπως είχε αναφέρει, όφειλε στην εταιρεία πιστωτικών καρτών American Express.

Η απόφαση Τραμπ να ζητήσει την παραίτησή της

Η υπομονή του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, εξαντλούνταν. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της πρώτης ενημέρωσης Τύπου της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, το πρωί της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος της έδωσε εντολή να ανακοινώσει ότι ζητούσε την παραίτηση της Γκίλφοϊλ. Ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση ανέφερε ότι ο Τραμπ δεν είχε μιλήσει απευθείας με την πρέσβη πριν λάβει την απόφασή του.

«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί», δήλωσε την Τρίτη η Ζακαράια στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Υπήρξε ένα θαυμάσιο στέλεχος της ομάδας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».

Πρόσωπα που συνομίλησαν με τον Τραμπ ανέφεραν ότι ο πρόεδρος ενοχλήθηκε από τον φαινομενικά προκλητικό χαρακτήρα των καταγγελιών, ενώ τον προβλημάτιζαν οι ενδείξεις ότι η Γκίλφοϊλ αποκόμιζε οικονομικά οφέλη από την προεδρία του. Οι ανώτεροι συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο είχαν αρχίσει να εκφράζουν ολοένα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για τους αρνητικούς τίτλους δημοσιευμάτων, φοβούμενοι ότι θα ενισχύσουν την εντύπωση πως πρόσωπα του περιβάλλοντος του προέδρου χρησιμοποιούσαν τις θέσεις τους για προσωπικό όφελος, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η ασυνήθιστη απόφαση να απομακρυνθεί εν ενεργεία πρέσβης έβαλε τέλος σε μια εβδομάδα κατά την οποία μία από τις πλέον προβεβλημένες Αμερικανίδες αξιωματούχους στον χώρο της διπλωματίας εξελίχθηκε απροσδόκητα σε πηγή αρνητικής δημοσιότητας για την κυβέρνηση. Οι αποκαλύψεις διατάραξαν τα προσεκτικά οργανωμένα σχέδια του υπουργού Εξωτερικών και δημιούργησαν πρόσθετο πρόβλημα στον Λευκό Οίκο, καθώς αξιωματούχοι προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις δραστηριότητές της σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ουάσιγκτον.

Από τη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στην πρεσβεία της Αθήνας

Η πολιτική κατάρρευση της Γκίλφοϊλ ήρθε έπειτα από μια ασυνήθιστη διαδρομή προς τη διπλωματική της θέση. Πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, είχε εργαστεί ως βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο και στη συνέχεια ως παρουσιάστρια του δικτύου Fox News. Στα μέσα της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ άρχισε να διατηρεί σχέση με τον μεγαλύτερο γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν πριν από την αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, στο τέλος της πρώτης θητείας του. Όταν η σχέση τους έληξε, ο πρόεδρος την επέλεξε ως εκπρόσωπο των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Με δύο εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και έχοντας συχνά στο πλευρό της τον στιλίστα, Φάνσι Τζέιμς, η Γκίλφοϊλ εξελίχθηκε σε χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας προσέγγισης της αμερικανικής διπλωματίας επί Τραμπ, η οποία συνδυάζει τη διασημότητα, τις επιχειρηματικές σχέσεις και τη γεωπολιτική. Παράλληλα, ανέλαβε κεντρικό ρόλο σε μια προτεραιότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που απασχολεί τις κυβερνήσεις ήδη από την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα: να πειστούν ευρωπαϊκές χώρες που παραδοσιακά προμηθεύονταν φυσικό αέριο από τη Ρωσία να στραφούν στις αμερικανικές προμήθειες.

Η Γκίλφοϊλ ταξίδεψε επανειλημμένα στα Βαλκάνια, επιδιώκοντας να πείσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αγοράσουν αμερικανικό φυσικό αέριο. Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιούνταν ελληνική εταιρεία, ο διευθύνων σύμβουλος και κορυφαίος εκπρόσωπος συμφερόντων της οποίας φέρονται να ταξίδευαν συχνά μαζί της με ιδιωτικά αεροσκάφη και να συμμετείχαν σε συναντήσεις της. Η αποχώρησή της δημιουργεί ερωτήματα για την πορεία της διπλωματικής προσπάθειας να διοχετευθεί αμερικανικό φυσικό αέριο σε αγωγούς που στο παρελθόν μετέφεραν ρωσική ενέργεια, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Πλέον, ο Τραμπ φαίνεται να επιδιώκει να αποστασιοποιηθεί από την πρώην συνεργάτιδά του, η οποία στο παρελθόν προέβαλλε την πρόσβασή της στο Οβάλ Γραφείο, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπη με εκκλήσεις για έρευνες από Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, οι οποίοι ενδέχεται να αποκτήσουν την πλειοψηφία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος είχε τιμήσει την Γκίλφοϊλ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, χαρακτηρίζοντάς τη «φίλη μου εδώ και πολύ καιρό» και «έμπνευση». Την Τρίτη, όμως, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Όχι, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου» και «Απ’ όσο γνωρίζω, έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό».

Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και η προσπάθεια περιορισμού των αποκαλύψεων

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν αναστάτωση στην αμερικανική αποστολή που συνόδευε τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, γράφει η αμερικανική εφημερίδα. Ο ίδιος και οι ανώτεροι συνεργάτες του βρίσκονταν καθ’ οδόν προς την Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ενημερώθηκαν ότι η «Wall Street Journl» ετοίμαζε δημοσίευμα για το αίτημα της Γκίλφοϊλ να καταβληθούν 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της στην American Express από τον Έρικ Ντίτερς, δωρητή του Τραμπ και πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο.

Η Γκίλφοϊλ περίμενε τον Ρούμπιο στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου. Η ομάδα του υπουργού προετοίμαζε μια σημαντική ομιλία για τον δυτικό πολιτισμό, την οποία επρόκειτο να εκφωνήσει την επόμενη ημέρα, κατά τη δύση του ηλίου, στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους, υπήρχε ανησυχία ότι η εκδήλωση, για την οποία είχε σχεδιαστεί προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια, θα επισκιαζόταν από την υπόθεση.

Οι αποκαλύψεις αιφνιδίασαν και εκνεύρισαν τους συνεργάτες του υπουργού, οι οποίοι επικοινωνούσαν με αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον για να αξιολογήσουν τις πιθανές συνέπειες. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ρούμπιο είχε υπερασπιστεί δημόσια την πρέσβη, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια» της ατζέντας του Τραμπ και τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «την εκτιμά ιδιαίτερα».

Κατά την άφιξή του στην Αθήνα, η Γκίλφοϊλ χαιρέτησε το αεροσκάφος μπροστά στις κάμερες και τον υποδέχτηκε με αγκαλιά και φιλιά. Η θερμή υποδοχή σχολιάστηκε στον ελληνικό Τύπο, με χαρακτηριστικό τίτλο δημοσιεύματος: «Οι πρώτες εικόνες από την άφιξη του Ρούμπιο στην Αθήνα: Η θερμή υποδοχή και η αγκαλιά με την Γκίλφοϊλ». Η ίδια ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την αγκαλιά τους και άλλες κοινές στιγμές, επιχειρώντας να διαλύσει τις εντυπώσεις περί ρήξης μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, συνεργάτες του Τραμπ εξέταζαν το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της ακόμα και όσο ο Ρούμπιο βρισκόταν στην Ελλάδα. Ο υπουργός, ωστόσο, δεν ήθελε μια τέτοια εξέλιξη να επισκιάσει την επίσκεψή του. Πριν ο πρόεδρος αποφασίσει να ζητήσει την παραίτησή της, κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Γκίλφοϊλ από την Αθήνα για συνομιλίες με τον Ρούμπιο και άλλα στελέχη, με στόχο να οδηγηθεί στην αποχώρηση από τη θέση της.

Οι αντιδράσεις στην Ελλάδα και το αίτημα για διαφάνεια

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η υπόθεση απέκτησε γρήγορα διαστάσεις και στην ελληνική πολιτική σκηνή. Για αρκετές ημέρες, ελληνικές εφημερίδες και ταμπλόιντ δημοσίευαν στις πρώτες σελίδες τους μεγάλες φωτογραφίες της Γκίλφοϊλ και εκτενή ρεπορτάζ για το σκάνδαλο. Το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης ζήτησε απαντήσεις, θέτοντας ερωτήματα για το αν η Αμερικανίδα πρέσβης είχε χρησιμοποιήσει τη θέση της για να προωθήσει ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Παράλληλα, ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια στις συμφωνίες για την ενέργεια και την άμυνα, ενώ στελέχη της αντιπολίτευσης διερωτήθηκαν αν οι ελληνικές αρχές είχαν αντιδράσει επαρκώς στη συμπεριφορά της.

Πριν από την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Γκίλφοϊλ είχε επιχειρήσει να περιορίσει τις συνέπειες της αρνητικής δημοσιότητας. Στις αρχές του μήνα, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, ρώτησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν μπορούσε να εξασφαλίσει την αφαίρεση από το διαδίκτυο δημοσιεύματος της βρετανικής ταμπλόιντ «Daily Mail». Το άρθρο υποστήριζε ότι δεν είχε πληρώσει λογαριασμό 1.586 ευρώ, ή 1.768 δολαρίων, για δύο κιβώτια σαμπάνιας και δείπνο. Αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών τη ρώτησαν αν μπορούσε να προσκομίσει απόδειξη πληρωμής, αλλά, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν το έκανε.

Τι συμβαίνει με τις συμφωνίες για το αμερικανικό φυσικό αέριο

Μέσα σε λίγους μήνες, η Γκίλφοϊλ συνέβαλε στην εξασφάλιση μνημονίων κατανόησης ή άλλων δηλώσεων προθέσεων από έξι χώρες, μεταξύ των οποίων η Αλβανία, η Ρουμανία και η Ουκρανία, με στόχο την αγορά αμερικανικού φυσικού αερίου. Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στις προμήθειες μέσω ελληνικής εταιρείας και της κοινοπραξίας της με ελληνική ενεργειακή επιχείρηση που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση.

Ωστόσο, η εξέλιξη των συμφωνιών δεν ήταν ενιαία. Το υπουργείο Ενέργειας της Αλβανίας δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη πειστεί πλήρως πως η συμφωνία είναι οικονομικά βιώσιμη και ότι αναμένει την ολοκλήρωση μελέτης σκοπιμότητας. Η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, Ναφτογκάζ Γκρουπ, ανέφερε στη «Wall Street Journal» ότι έχει διακόψει τις διαπραγματεύσεις της, ενώ η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ρουμανίας, Τρανσγκάζ, δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης έχει λήξει.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της ελληνικής εταιρείας υποστήριξαν ότι η 20ετής συμφωνία για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Αλβανία είναι «δεσμευτική για τα μέρη» και υπόκειται σε διεθνή διαιτησία. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για συμβόλαια άμεσης προμήθειας και ότι αναμένει να συνεχιστούν οι συνομιλίες με τη Ρουμανία.

Την Τρίτη, η Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε την παραίτησή της με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και τη στήριξή της στον Τραμπ. Περιέγραψε τον ρόλο της στην Αθήνα ως την ύψιστη τιμή της ζωής της, απορρίπτοντας παράλληλα ως ψευδείς τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν σε βάρος της. Στη συνέχεια, η ανάρτηση τροποποιήθηκε ώστε να προστεθεί μια φράση που αρχικά απουσίαζε: «Η βαθύτερη, εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου προς τον λαό της Ελλάδας για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και το γεγονός ότι με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες».