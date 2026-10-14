Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέχρι πρότινος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, είδε την πορεία της να ανατρέπεται, όταν η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε την Τρίτη, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ της είχε ζητήσει να παραιτηθεί. Η απομάκρυνσή της ήρθε έπειτα από μια σειρά επιβαρυντικών δημοσιευμάτων, μεταξύ των οποίων και η αποκάλυψη ότι φέρεται να ζήτησε από Ρεπουμπλικανό δωρητή να εξοφλήσει οφειλή 100.000 δολαρίων στην πιστωτική της κάρτα American Express, λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία, τον Ιούλιο του 2025.

Η 57χρονη Γκίλφοϊλ είχε στο παρελθόν στενές σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ, καθώς είχε αρραβωνιαστεί τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον μεγαλύτερο γιο του Αμερικανού προέδρου. Οι δυο τους είχαν αποκτήσει κατοικία αξίας 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων στη Φλόριντα, εμφανίζονταν μαζί σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ και αντάλλασσαν δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης μέσω του Instagram. «Ερωτεύομαι τον αρραβωνιαστικό μου όλο και περισσότερο κάθε μέρα», είχε γράψει η Γκίλφοϊλ στις 14 Φεβρουαρίου 2022, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. «@donaldjtrumpjr, είσαι ο καλύτερός μου φίλος, το στήριγμά μου και ο άνθρωπός μου για πάντα». Από την πλευρά του, ο Τραμπ Τζούνιορ είχε γράψει το 2024: «Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα εκεί, ό,τι κι αν μας επιφυλάσσουν όσοι μας μισούν. Σε αγαπώ».

Σήμερα, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου είναι παντρεμένος με την Μπετίνα Άντερσον, κοσμική προσωπικότητα και μοντέλο από τη Φλόριντα. Η σχέση του με την Άντερσον είχε γίνει δημόσια αντιληπτή τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι χέρι κατά την έξοδό τους από εστιατόριο στο Παλμ Μπιτς. Την επόμενη ημέρα, ο τότε εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι επέλεγε την Γκίλφοϊλ για πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η χρονική συγκυρία δημιούργησε την εντύπωση ότι ο Τραμπ ήθελε να την απομακρύνει από τις ΗΠΑ σε μια άβολη περίοδο για τον γιο του, ο οποίος παντρεύτηκε την Άντερσον μέσα στο 2026. Σύμμαχοι της Γκίλφοϊλ υποστήριξαν ότι ο διορισμός της δεν συνδεόταν με αυτή την εξέλιξη.

Η άνοδος και η πτώση της δεν αποτέλεσαν έκπληξη για αρκετούς στον Λευκό Οίκο, όπου πολλοί τη θεωρούσαν μια εκκεντρική κοσμική προσωπικότητα με αμφισβητήσιμη κρίση. Οι υποστηρικτές της, ωστόσο, επέμεναν ότι πίσω από τη λαμπερή εικόνα της υπήρχε μια γυναίκα με ουσιαστικές ικανότητες. Πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, η Γκίλφοϊλ είχε παντρευτεί στο παρελθόν τον Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος αργότερα έγινε κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και ένας από τους πιο έντονους επικριτές του Τραμπ στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Σε κάθε περίπτωση, η Γκίλφοϊλ αποτελούσε πρόσωπο με στενές διασυνδέσεις με τον Τραμπ, έχοντας σημαντικό ρόλο στην οικογένεια και στον πολιτικό της μηχανισμό. Η ταχύτητα με την οποία ο πρόεδρος την απομάκρυνε έδειξε την προθυμία του να διακόπτει τις σχέσεις του με όποιον θεωρεί ότι μετατρέπεται σε πολιτικό βάρος ή πηγή αμηχανίας. Παράλληλα, όμως, η εξέλιξη αυτή άφησε την πρώην πρέσβη με λιγότερους λόγους να παραμείνει πιστή στον πρόεδρο και την οικογένειά του, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική ισχύς του Τραμπ εμφανίζεται να υποχωρεί.

Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της, η Γκίλφοϊλ καταδίκασε τις κατηγορίες που χαρακτήρισε ψευδείς και δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί σθεναρά τη φήμη της. Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν έδωσε την εντύπωση ότι επιθυμούσε να διατηρήσει στενή σχέση μαζί της. Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε, νομίζω, με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό».

Η επιλογή της Γκίλφοϊλ για την πρεσβεία στην Ελλάδα ήταν εξαρχής ασυνήθιστη. Σε έναν βαθμό, ο διορισμός της συνδεόταν έμμεσα με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, καθώς η ανακοίνωση έγινε μόλις μία ημέρα μετά τη δημόσια εμφάνισή του με την Άντερσον. Η Γκίλφοϊλ έφτασε στην Ελλάδα πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, με ιδιωτικό αεροσκάφος ενός Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία με περιουσία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και από την πρώτη στιγμή τράβηξε την προσοχή.

Στην Αθήνα εμφανίστηκε με εν μέρει διαφανές μαύρο βραδινό φόρεμα σε δείπνο την εβδομάδα της Ημέρας των Ευχαριστιών, ενώ κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αστειεύτηκε ότι αναζητούσε νέο σύζυγο. Παράλληλα, παρέμενε στα νυχτερινά κέντρα της πρωτεύουσας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. «Ω, δεν άργησα, ήταν πριν από τις 03:00», είχε πει πέρυσι σε συνέντευξή της στους «New York Times», αναφερόμενη στην παρουσία της σε νυχτερινό κέντρο για την πρεμιέρα προγράμματος που ξεκινούσε στη 1:30 π.μ. και ανήκε σε φίλο της, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, έναν από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές της χώρας.

Οι παπαράτσι την ακολουθούσαν σχεδόν παντού, αλλά Έλληνες που σχολίαζαν τότε την παρουσία της υποστήριζαν ότι εργαζόταν εξίσου σκληρά με όσο διασκέδαζε. Λόγω της θέσης της και της πρόσβασης που θεωρούσαν ότι διέθετε στον Λευκό Οίκο, αρκετοί την αντιμετώπιζαν ως ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στη χώρα. Στο μεταξύ, είχαν σε μεγάλο βαθμό ξεχαστεί οι δηλώσεις της στο Fox News κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης, το 2015, όταν είχε χαρακτηρίσει τους Έλληνες «τζαμπατζήδες» και είχε υποστηρίξει ότι έπρεπε να τιμωρούνται όπως ένας σκύλος που «κατουράει στο χαλί».

Κατά τους πρώτους μήνες της θητείας της, η Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε δύο σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες: την ανάπτυξη λιμανιού κοντά στην Αθήνα με αμερικανική υποστήριξη και την έρευνα για φυσικό αέριο στα ανοιχτά της Κέρκυρας. Και τα δύο σχέδια βρίσκονταν σε εξέλιξη πολύ πριν από την άφιξή της στην Αθήνα, ωστόσο Έλληνες αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχε εμπλακεί σε αυτά αρκετούς μήνες νωρίτερα και επιθυμούσε να ανακοινωθούν όσο βρισκόταν η ίδια στη θέση της πρέσβειρας.

Η πτώση της ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, όταν η «Wall Street Journal» δημοσίευσε ρεπορτάζ για την Γκίλφοϊλ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που σχετίζονταν με ενεργειακές συμφωνίες στα Βαλκάνια. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά το δημοσίευμα αυτού του μήνα, σύμφωνα με το οποίο είχε παρακαλέσει κρυφά έναν Ρεπουμπλικανό δωρητή να εξοφλήσει το χρέος της από πιστωτική κάρτα, ενώ περίμενε την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβη.

«Αγάπη μου, σε παρακαλώ, χρειάζομαι να το διευθετήσεις για μένα σήμερα», έγραφε σε μήνυμα που φέρεται να είχε στείλει στον δωρητή, Έρικ Ντίτερς. Ο ίδιος έδωσε στους «New York Times» στιγμιότυπα οθόνης που εμφανίζονταν να καταγράφουν την αλληλογραφία τους, μετά το αρχικό δημοσίευμα της «Wall Street Journal».

Παραμένει ασαφές ποια θα είναι η επόμενη επαγγελματική κίνηση της Γκίλφοϊλ. Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως νομική αναλύτρια στα δίκτυα CNN και ABC στη Νέα Υόρκη, ενώ η πορεία της στο Fox News ολοκληρώθηκε το 2018. Τότε, δύο πρόσωπα που γνώριζαν τις συνθήκες αποχώρησής της είχαν αναφέρει στους «New York Times», υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι είχε αναγκαστεί να φύγει εξαιτίας ερωτημάτων για ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας.

Δύο χρόνια αργότερα, το περιοδικό «New Yorker» ανέφερε ότι η αποχώρησή της είχε συνδεθεί με καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκα βοηθό της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι καταγγελίες περιλάμβαναν τον ισχυρισμό ότι η Γκίλφοϊλ είχε δείξει στη βοηθό φωτογραφίες των γεννητικών οργάνων ανδρών με τους οποίους είχε συνευρεθεί σεξουαλικά. Το περιοδικό ανέφερε ότι η βοηθός είχε λάβει συμβιβαστική αποζημίωση άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Γκίλφοϊλ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου της εκείνη την περίοδο, ενώ πέρυσι αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα στη συνέντευξή της στους «New York Times».