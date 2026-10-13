Σοβαρά ζητήματα και αναπάντητα ερωτήματα εγείρει η αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος ζητά από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη στάση της.

Στη δήλωσή του, ο Μάντζος συνδέει την εξέλιξη με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις του διεθνούς Τύπου για τη θητεία της πρέσβειρας στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει, λίγες ημέρες μετά το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal για φερόμενες απειλές παρέμβασης στην πολιτική ζωή και τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας, νεότερες πληροφορίες τής απέδωσαν «διαμεσολαβητικό ή προωθητικό ρόλο επιχειρηματικών συμφερόντων με προνομιακή πρόσβαση», ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

Καταγγελία για «συναλλακτική διπλωματία»

Κατά τον Δημήτρη Μάντζο, η απόφαση αποπομπής συνιστά έμμεση αποδοχή των δημοσιευμάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζει, αποτυπώνουν «ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας», μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα έπρεπε να εφαρμόζει η Ελλάδα.

Ο ίδιος τονίζει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η αναλυτική ενημέρωση που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και άλλων συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν παρών, είχε τότε εκφράσει την πλήρη στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης στην πρέσβειρα.

Τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση

Ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ ζητά να διευκρινιστεί εάν το υπουργείο Εξωτερικών είχε καλέσει την Γκίλφοϊλ για εξηγήσεις σχετικά με τα καταγγελλόμενα περιστατικά.

«Κάλεσε ποτέ ως σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την πρέσβειρα των ΗΠΑ;», ρωτά.

Θέτει επίσης το ερώτημα εάν η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός σκοπεύουν να αναλάβουν πρωτοβουλία ή να προχωρήσουν σε παράσταση προς τις ΗΠΑ, αντί, όπως αναφέρει, να παρακολουθούν τη χώρα να προσφέρεται ως «θέατρο για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων».