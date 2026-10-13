Ξέκαθαρο προβάδισμα άνω των 14 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο Action24.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 13,3% και το ΠΑΣΟΚ με 10,4%. Το ΚΚΕ καταγράφει 6,1% και η Ελληνική Λύση 5,8%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 4,3% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά, με ορισμένα να βρίσκονται κάτω από το όριο του 3%.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Τα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,3%, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να ακολουθεί στο 15,9%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 12,3%, ενώ το ΚΚΕ συγκεντρώνει 7,2%.

Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 6,8% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,1%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφει 4,5% και η Φωνή Λογικής 3,5%.

Με βάση τα συγκεκριμένα ευρήματα, η Συμμαχία Ελλήνων συγκεντρώνει 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5% και η Νίκη 0,9%.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση αποτυπώνει την εικόνα που καταγράφει η έρευνα για την εκλογική δύναμη των κομμάτων, με εννέα πολιτικούς σχηματισμούς να εμφανίζονται πάνω από το όριο του 3%.

Ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 27,4%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 13,1%, ενώ τρίτος καταγράφεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,1%.

Παράσταση νίκης: Στο 57,9% η Νέα Δημοκρατία

Στην παράσταση νίκης, δηλαδή στο ερώτημα για το ποιο κόμμα θεωρούν οι πολίτες ότι θα επικρατήσει στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 57,9%.

Η ΕΛΑΣ καταγράφει 7% και το ΠΑΣΟΚ 5,2%.

Οι απόψεις για την επίσκεψη Ρούμπιο και την ενεργειακή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Μοιρασμένες εμφανίζονται οι απόψεις των πολιτών για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Το 48,6% απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι» στο ερώτημα αν η επίσκεψη ενίσχυσε τις εθνικές θέσεις, ενώ το 47% απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι».

Παράλληλα, το 55,9% πιστεύει ότι η ενεργειακή συμμαχία με τις ΗΠΑ (Κάθετος Διάδρομος, γεωτρήσεις) ενισχύει την εθνική ασφάλεια, την ώρα που το 80,5% επικρίνει την Ε.Ε. για έλλειψη άμεσης και συντονισμένης αντίδρασης στις διεθνείς κρίσεις.

Ακρίβεια και οικονομία τα σημαντικότερα προβλήματα

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 59%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η οικονομία και η ανάπτυξη με 27,2%, ενώ ακολουθούν η ενεργειακή κρίση και το κόστος των καυσίμων με 21,2%. Η διαφθορά καταγράφεται στο 13,3%.