Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, καθώς η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτησή της, ενώ το θέμα σχολίασε και ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν ήταν χαρούμενοι στο Λευκό Οίκο με όσα διάβαζαν.

Η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ ανοίγει το ζήτημα της διαδοχής της στην Αθήνα. Ωστόσο, η διαδικασία για τον ορισμό νέου πρέσβη δεν αναμένεται να κινηθεί άμεσα, καθώς στις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Οι πολιτικοί συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν μετά την εκλογική αναμέτρηση και το ενδεχόμενο οι Ρεπουμπλικανοί να διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας, η οποία ούτως ή άλλως απαιτεί αρκετούς μήνες.

Ο Τζος Χακ αναλαμβάνει προσωρινά επικεφαλής της πρεσβείας

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την επιλογή του νέου πρέσβη, η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα δεν θα μείνει χωρίς επικεφαλής. Τα καθήκοντα του προσωρινού επικεφαλής αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ (Josh Huck), ο οποίος μέχρι σήμερα αποτελούσε το Νο 2 της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο έμπειρος Αμερικανός διπλωμάτης βρίσκεται στην Αθήνα από τον Αύγουστο του 2025 και διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις που αφορούν την αμερικανική εξωτερική πολιτική, με ιδιαίτερη ενασχόληση με τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο.

Πριν από την τοποθέτησή του στην Ελλάδα, είχε διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, με αρμοδιότητα την εποπτεία της πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Είχε επίσης υπηρετήσει ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, με χαρτοφυλάκιο που περιλάμβανε την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Οι σπουδές και οι ξένες γλώσσες του Αμερικανού διπλωμάτη

Ο Τζος Χακ έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, ενώ διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το International University of Japan. Έχει, επίσης, λάβει πιστοποιητικό από τη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών Johns Hopkins στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Στο επαγγελματικό του προφίλ περιλαμβάνεται και η γνώση ξένων γλωσσών. Συγκεκριμένα, μιλά μανδαρινικά, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά, δεξιότητες που συνδέονται με την προηγούμενη διπλωματική του δραστηριότητα.

Από την άφιξή του στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2025, ο Χακ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αιχμή τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου.

Ως επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ο Τζος Χακ έχει αναφερθεί δημόσια στη σημασία του ρόλου της Ελλάδας στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου. Όπως έχει επισημάνει, η ελληνική συμμετοχή είναι καθοριστική για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του σχεδίου, το οποίο αποσκοπεί στη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τις ευρωπαϊκές αγορές, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης και τη μείωση της εξάρτησής της από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η προσωρινή ανάληψη των καθηκόντων του επικεφαλής της πρεσβείας από τον Τζος Χακ διασφαλίζει τη συνέχεια της διπλωματικής εκπροσώπησης των ΗΠΑ στην Αθήνα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τον ορισμό του προσώπου που θα διαδεχθεί την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.