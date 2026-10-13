Την πρώτη της δημόσια αντίδραση μετά την απαίτηση του Λευκού Οίκου για την παραίτησή της εξέδωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και υπερασπιζόμενη τα πεπραγμένα της στην αμερικανική πρεσβεία.

«Η θητεία μου ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ήταν η τιμή μιας ζωής. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

Από την πρώτη μέρα μου ως Πρέσβης, εργάστηκα ακούραστα για να προωθήσω την ατζέντα του Προέδρου Τραμπ «Πρώτα η Αμερική», να ενισχύσω τη στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και να σημειώσω ουσιαστικές νίκες για τον αμερικανικό λαό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, βοηθήσαμε στην εξασφάλιση ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, προωθήσαμε τον Κάθετο Διάδρομο για να μειώσουμε την εξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε όλη την περιοχή.

Είμαι ιδιαίτερα περήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο απαραίτητος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του Προέδρου Τραμπ, της δέσμευσης του υπουργού Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία και των εξαιρετικών ανδρών και γυναικών που υπηρετούν τη χώρα μας καθημερινά.

«Οι καταγγελίες εις βάρος μου είναι ψευδείς»

Θέλω επίσης να αναφερθώ στους πρόσφατους ισχυρισμούς εναντίον μου. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην υπεράσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική εξαιρετική. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες της δημόσιας υπηρεσίας μου.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου για τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητοι. Είμαι περήφανος για όσα καταφέραμε μαζί και θα είμαι πάντα πιστός υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να κάνει την Αμερική Μεγάλη Ξανά.

Ενώ ο χρόνος μου ως Πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, η δέσμευσή μου στον Πρόεδρο Τραμπ, το κίνημα «Πρώτα η Αμερική» και τη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Ήταν η τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους απίστευτους διπλωμάτες και τα μέλη της υπηρεσίας μας και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.»

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. My deepest heartfelt appreciation to the people of Greece for their hospitality, partnership, and welcoming me with open arms. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America. — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026

Ο Λευκός Οίκος τής ζήτησε να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα

Μόλις μία ώρα πριν από τη δημοσιοποίηση της δήλωσής της, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαρία, είχε ανακοινώσει ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Κατά την πρώτη ενημέρωσή της προς τους δημοσιογράφους, η Ζακαρία χαρακτήρισε την Γκίλφοϊλ «πολύτιμο μέλος της ομάδας» και της ευχήθηκε καλή τύχη, έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για καταγγελλόμενη ανάρμοστη και ενδεχομένως παράνομη συμπεριφορά της στην Αθήνα.