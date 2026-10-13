Προστασία της πρώτης κατοικίας, ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις και διαγραφή πανωτοκίων περιλαμβάνει η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, την οποία παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του προβλήματος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την πρόταση ολοκληρωμένη παρέμβαση που δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με κοινωνική δικαιοσύνη.

«Το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε στα 238 δισ. εξαιτίας της αδράνειας της κυβέρνησης», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική πολιτική δεν δημιουργεί δυνατότητες δίκαιης ρύθμισης ούτε προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αιχμές για τις 120 δόσεις και την πρώτη κατοικία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρειάστηκε επτά χρόνια για να αποδεχθεί τις 120 δόσεις, τις οποίες, όπως ανέφερε, είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Υποστήριξε επίσης ότι η διόγκωση του προβλήματος ήταν πολιτική επιλογή, σημειώνοντας πως η προστασία της πρώτης κατοικίας που θεσπίστηκε το 2010 περιορίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε επί ΝΔ.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν η κοινωνία είναι παγιδευμένη στα χρέη», τόνισε, θέτοντας το δίλημμα ανάμεσα στην πολιτική της ΝΔ και σε έναν δρόμο «κοινωνικής ευαισθησίας με σχέδιο για ισχυρή οικονομία».

Τι περιλαμβάνει η πρόταση

Η Μιλένα Αποστολάκη, αρμόδια στην Κοινοβουλευτική Ομάδα για το ιδιωτικό χρέος, ανέφερε ότι οι οφειλές προς την εφορία φτάνουν τα 113 δισ. ευρώ και παρουσίασε τους βασικούς άξονες της παρέμβασης:

Επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Δικαίωμα προαίρεσης για τα «κόκκινα» δάνεια.

Διαγραφή πανωτοκίων.

Ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις.

Ο Δημήτρης Σπυράκος, τομεάρχης του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος και συντονιστής της πρότασης, υπογράμμισε ότι προβλέπεται επίσης προστασία των συνεπών δανειοληπτών και κατάργηση του Κώδικα Δεοντολογίας, με παράλληλη ενίσχυση της εποπτείας της δανειοδότησης.

Η πρόταση νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.