Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Η συγκάτοικος», η οποία φιλοξενείται στο Θέατρο Πειραιώς 131.

Μετά το τέλος της παράστασης, ο κ. Ανδρουλάκης μοίρασε συγχαρητήρια στις πρωταγωνίστριες, Μαρίνα Ασλάνογλου και Γωγώ Μπρέμπου, εξαίροντας τις ερμηνείες τους στο ανατρεπτικό αυτό έργο της queer Αμερικανίδας συγγραφέως, Jen Silverman.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο έργο ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Βίκυς Βολιώτη.