«Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι επιθέσεις εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Στη συνέντευξη Τύπου για το ιδιωτικό χρέος, ο πρόεδρος του κόμματος σχολίασε το άρθρο του Θανάση Καρτερού και απάντησε στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι οι δυο τους δεν είναι αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές.

«Τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία, ούτε πώς οργανώνονται οι επιθέσεις εις βάρος του ΠΑΣΟΚ, από πιστόλια και νεροπίστολα. Αυτά τα ξέρουμε. Εγώ ό,τι λέω το λέω ευθέως», ανέφερε.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι πολιτικός του αντίπαλος είναι η κυβέρνηση και η πολιτική της, υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή απαιτεί συγκεκριμένες προτάσεις.

«Η πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση»

Ερωτηθείς για τη δήλωση Τσίπρα περί ανταγωνιστών, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην ανάγκη προγραμματικής αντιπαράθεσης με τη ΝΔ.

«Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή, η οποία όμως δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Έρχεται με συγκροτημένο προγραμματικό λόγο απέναντι στην πολιτική της ΝΔ. Αυτή είναι η συνταγή της νίκης», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επιθέσεις που είχε δεχθεί στο παρελθόν ο Γιώργος Παπανδρέου.

«Δεν έχουμε κοντή μνήμη. Δεν πάει πολύς καιρός που ορισμένοι αποκαλούσαν τον εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας, Γ. Παπανδρέου, Πινοσέτ. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή», πρόσθεσε.

«Πρώτο το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ στην αντιπολίτευση»

Επικαλούμενος τα δεδομένα του εκλογικού νόμου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο εάν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεύτερη και πάει στην αντιπολίτευση».

Όπως ανέφερε, το κόμμα μπορεί να απευθυνθεί σε ευρύτερες δυνάμεις στον χώρο του Κέντρου. Χαρακτήρισε πολιτική επιλογή την έμφαση στον προγραμματικό λόγο, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ, ως σοσιαλδημοκρατική δύναμη, επιδιώκει να θέσει κανόνες και να αλλάξει την Ελλάδα.

Πρόσκληση στον πρωθυπουργό για το ιδιωτικό χρέος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον πρωθυπουργό να αποδεχθεί τη συζήτηση της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, ώστε να πραγματοποιηθεί διάλογος στη Βουλή, προειδοποιώντας κατά της καταστρατήγησης του κοινοβουλευτισμού.

Ζήτησε να φανεί ποιος διαθέτει προτάσεις και ποιος περιορίζεται σε ρόλο κόμματος διαμαρτυρίας. Όπως υπογράμμισε, η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αντικρούσει αυτό που χαρακτήρισε «προπαγάνδα της ΝΔ ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος και πολιτική».