Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 22 αρχαιότητες που είχαν εξαχθεί παράνομα από τη χώρα και βρίσκονταν στο Ισραήλ.

Τα αρχαία αντικείμενα παρέλαβε σήμερα, Τρίτη, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, από την πρέσβη του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, σε ειδική εκδήλωση στην Αίθουσα του Βωμού του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, παρουσία του διευθυντή της Μονάδας Πρόληψης Αρχαιοκαπηλίας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, Αμίρ Γκανόρ.

Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τις ισραηλινές αρχές. Πρόκειται για δεκαπέντε αγγεία αττικής προέλευσης (έντεκα μελανόμορφα, τρία ερυθρόμορφα και ένα μελαμβαφές της αρχαϊκής και κλασικής εποχής), έξι αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων αρχαϊκών χρόνων, καθώς και ένα χάλκινο γυναικείο αγαλματίδιο, του οποίου η αυθεντικότητα μένει να διερευνηθεί.

Απευθυνόμενη στην Ισραηλινή πρέσβη, η κα Μενδώνη είπε ότι «η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και διαρκή ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. Μια ευθύνη που δεν περιορίζεται στη διαφύλαξη και ανάδειξη των μνημείων και των πολιτιστικών αγαθών εντός της ελληνικής επικράτειας. Εκτείνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης, στη διευκόλυνση και τον επαναπατρισμό παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή της χώρας μας στη διαμόρφωση και εφαρμογή των διεθνών πολιτικών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Όπως εξήγησε η υπουργός, «η παράνομη εμπορία πολιτιστικών αγαθών αποτελεί συχνά δραστηριότητα οργανωμένων διεθνικών εγκληματικών δικτύων, ενώ σε συνθήκες ένοπλων συγκρούσεων φαίνεται ότι συνδέεται ακόμα και με τη χρηματοδότηση ένοπλων και τρομοκρατικών οργανώσεων. Η λεηλασία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, οι λαθραίες ανασκαφές και η απομάκρυνση πολιτιστικών αγαθών από το ιστορικό και αρχαιολογικό τους υφασμένο στερούν από τους λαούς αναντικατάστατα τεκμήρια της ιστορίας και της συλλογικής τους μνήμης».

Παράλληλα, η κα. Μενδώνη υπογράμμισε ότι «είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ επιστρέφει αρχαιότητες στην Ελλάδα», γεγονός που «αποτελεί την αφετηρία μιας στενότερης συνεργασίας των δύο χωρών μας» και επιβεβαιώνει ότι η διεθνής συμπόρευση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση αυτού του μείζονος εγκλήματος.

Από την πλευρά της, η πρέσβης του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη συνδρομή της χώρας της στην απόδοση των αντικειμένων, σημειώνοντας πως η επαφή με αυτά τα αρχαία έργα συνδέει ζωντανά τις σύγχρονες γενιές με το παρελθόν.