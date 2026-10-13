Σαράντα πέντε χρόνια μετά την κατασκευή του, το Κέντρο Υγείας Πάρου απέκτησε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, με το έργο να ολοκληρώνεται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου, ενώ ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα πρόκειται να πραγματοποιηθούν επιπλέον προσλήψεις γιατρών για την ενίσχυση της δομής.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα Κέντρο Υγείας που φτιάχτηκε πριν από 45 χρόνια και δεν είχε ανακαινιστεί ποτέ» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας τη σημασία της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Πάρου συγκαταλέγεται στα δυσκολότερα τεχνικά έργα που πραγματοποιήθηκαν σε αντίστοιχες δομές της χώρας.

«Πολλές φορές στη διαδρομή αυτό το έργο κινδύνευσε να χαθεί, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «οι ανάγκες της Πάρου συνεχώς μεγαλώνουν».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με επιπλέον ιατρικό προσωπικό το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης στο νησί, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός, η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογυιού και ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο υπουργός Υγείας μετέβη στην Αντίπαρο, όπου επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου. Κατά την επίσκεψή του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και με εκπροσώπους τοπικών φορέων, για τη λειτουργία της δομής και τις ανάγκες υγειονομικής κάλυψης του νησιού.