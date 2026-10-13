Δεκτές έγιναν οι παραιτήσεις των δύο αντιπροέδρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Νεκτάριου Βιδάκη και Παναγιώτη Χατζηνικολάου, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αλλαγές εντάσσονται στην προσπάθεια επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων στον πρωτογενή τομέα και εκσυγχρονισμού των οργανωτικών δομών του. Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση του ερευνητικού και εποπτικού ρόλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και τη μεγαλύτερη συμβολή του στην αγροτική παραγωγή.

Τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις δύο θέσεις θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Το ΥΠΑΑΤ υπογραμμίζει ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται, με έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Οργανισμού στην έρευνα, στους ελέγχους και στη στήριξη των παραγωγών.

Πάντως, όπως ανέφεραν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του ΥΠΑΑΤ, «στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είχε διαμορφωθεί εδώ και καιρό η εκτίμηση ότι οι δύο αντιπρόεδροι είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο τους στον Οργανισμό». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, «για τον κ. Χατζηνικολάου είχαν ανακύψει ζητήματα σε σχέση με τον τομέα των βιολογικών, ενώ το τελευταίο διάστημα είχαν τεθεί ζητήματα και για τον κ. Βιδάκη».