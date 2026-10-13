Σε 10 ακόμη Περιφερειακές Ενότητες επεκτείνεται το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στις περιοχές του προγράμματος να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σχετικά, το Πρόγραμμα, που εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας του Έβρου, επεκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

«Δίνουμε σε περισσότερους πολίτες τη δυνατότητα να κάνουν μια νέα αρχή σε περιοχές της χώρας που θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανές και να ενισχύσουμε δημογραφικά. Επεκτείνουμε το Πρόγραμμα σε 10 ακόμη Περιφερειακές Ενότητες και προσφέρουμε 10.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που επιλέγει να μεταφέρει εκεί μόνιμα την κατοικία του. Κάνουμε όμως και ένα ακόμη σημαντικό βήμα: δίνουμε τη δυνατότητα να καταβάλλονται τα πρώτα 5.000 ευρώ προκαταβολικά, πριν ακόμη η αίτηση περάσει στο στάδιο της προέγκρισης, για την κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης. Γιατί ξέρουμε ότι η απόφαση να αλλάξει κάποιος τόπο ζωής χρειάζεται και πρακτική στήριξη», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις επιλέξιμες περιοχές. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων πολιτών που κατοικούσαν πριν από τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νέων που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν εκεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 νοικοκυριών και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφεται από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, Ανάπτυξης Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά.