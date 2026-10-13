Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, αλλά και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στην κλιματική κρίση, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνεχίζει σήμερα την περιοδεία του στο Ρέθυμνο, κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της παρουσίας του στην Κρήτη. Πρώτος σταθμός ήταν το σημείο στην Κρύα Βρύση όπου έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες Παντελής Διαμαντάκης, 25 ετών, και Εμμανουήλ Στρατιδάκης, 58 ετών, κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στα τέλη Ιουλίου. Στην επίσκεψη τον συνόδευσαν ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

«Δυστυχώς η Κρήτη έχει πληγεί πολλαπλώς τους τελευταίους μήνες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, τώρα τις καταστροφικές πλημμύρες. Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς. Δίπλα στους ανθρώπους που παράγουν», ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Παράλληλα, επισήμανε ότι η χώρα πρέπει να γίνει περισσότερο ανθεκτική στην κλιματική κρίση, καθώς οι συνθήκες επιδεινώνονται και διαφέρουν από εκείνες που επικρατούσαν πριν από είκοσι χρόνια.

Τόνισε ότι δεν μπορεί ένα πλημμυρικό φαινόμενο να οδηγεί σε γενικευμένες καταστροφές. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοδείας, η επίσκεψη στο νότιο Ρέθυμνο περιλαμβάνει τις Μέλαμπες, με περιήγηση στις καμένες εκτάσεις, συνάντηση με αμπελουργούς και ενημέρωση για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και στις υποδομές. Στο Σπήλι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με κατοίκους του χωριού.

Το απόγευμα, στις 16.30, το πρόγραμμα προβλέπει μετάβαση στον Άνω Μυλοπόταμο, στα Λιβάδια και στα Ζωνιανά, για αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. Η περιοδεία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα Ανώγεια, με συζήτηση με κτηνοτρόφους και αγρότες για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους.