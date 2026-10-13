Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας έκανε σήμερα, Τρίτη, ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, μιλώντας στην ΚΟ του κόμματός του.

Ο Μπαχτσελί έστειλε μήνυμα στην Αθήνα τόσο για τις διεθνείς συμμαχίες της όσο και για τους εξοπλισμούς.

«Με όποιον κι αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσα όπλα κι αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής, χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γείτονές της», ανέφερε, μεταξύ άλλων. «Αν εξοπλίζεται για να μας εκφοβίσει, ας μην ξεχνά ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να μας εκφοβίσει», πρόσθεσε.

«Το σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης που προωθείται μεταξύ Ελλάδας, “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου” (Κυπριακή Δημοκρατία) και Ισραήλ έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαφωνίες σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες», σημείωσε ακόμα.

“Yunanistan tarihten ders almalı”



MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan kimle ittifak kurarsa kursun, hangi silahları alırsa alsın, komşularla barış tesis etmeden kendini güvende hissedemez. Bizi korkutmak için silahlanıyorsa aklından çıkarmasın, bizi hiçbir güç korkutamaz. pic.twitter.com/3A8XxpzzVR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2026

Όπως είπε, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, «η ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στηρίζει το έργο, καθώς και η προσπάθεια της Αθήνας να επαναλάβει τις έρευνες στον βυθό της θάλασσας, αναδεικνύουν τη διεθνή διάσταση του ζητήματος».

«Τη στιγμή που είναι γνωστή η θέση της Τουρκίας ότι απαιτείται προηγούμενος συντονισμός για τη διαδρομή του καλωδίου, θα αποτελούσε σοβαρό λάθος για την Αθήνα να θεωρήσει ότι μπορεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας εξασφαλίζοντας την υποστήριξη άλλων χωρών», ισχυρίστηκε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί και συνέχισε:

«Εάν η Ελλάδα επιθυμεί διαρκή ηρεμία και ειρήνη στην περιοχή μας, δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο δρόμος για την επίτευξή τους περνά μέσα από την οικοδόμηση φιλικών σχέσεων με τους γείτονές της».

«Η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει ότι, όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και την κυριαρχία του “τουρκοκυπριακού κράτους” (Κατεχόμενα), δεν θα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής, όποιες συμμαχίες κι αν συνάψει, όποιες συμφωνίες κι αν υπογράψει και όποια οπλικά συστήματα κι αν αποκτήσει», ανέφερε ακόμα και διεμήνυσε.

«Εάν εξοπλίζεται με σκοπό να μας εκφοβίσει, τη συμβουλεύουμε να μην ξεχνά ποτέ ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να μας φοβίσει».