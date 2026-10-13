Μια εφ’ όλης της ύλης ανάρτηση έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ο Κώστας Μπακογιάννης. Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» αναφέρεται στο ζήτημα των σχολικών μονάδων της Γκράβας, σε αυτό των κτιρίων της Κυψέλης, στα θέματα της Ακαδημίας Πλάτωνος, του ΟΠΑΝΔΑ, του κτιρίου της οδού Ηπείρου, ζητώντας από τον δήμαρχο Χάρη Δούκα να αλλάξει την κατάσταση και να δώσει λύσεις στα προβλήματα.

«Για πόσο ακόμα για τη δημοτική αρχή θα μετράει η εικόνα των προβλημάτων και όχι η λύση τους; Γκράβα, Κυψέλη, Ακαδημία Πλάτωνος. Σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, οι κάτοικοι ζητούν το αυτονόητο: να αλλάξει η κατάσταση. Γι’ αυτούς πιέζουμε, γι’ αυτούς διεκδικούμε λύσεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σε κάθε δημοτικό συμβούλιο», αναφέρει αρχικά και στη συνέχεια περνά στα επί μέρους ζητήματα, τα οποία έθεσε η παράταξή του στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

«ΓΚΡΑΒΑ – ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ;

Η έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας συνεχίζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου. Η αιτία της; Ακόμα άγνωστη!

Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις της δημοτικής αρχής, οι έλεγχοι καθυστέρησαν, ενώ χιλιάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις.

Η ευθύνη για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων ανήκει στον δήμο. Δεν γίνεται, λοιπόν, ακόμη και σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, αντί να αναλάβει την ευθύνη, να ενδιαφέρεται μόνο για την επικοινωνία.

Το νεότερο πόρισμα δεν εντόπισε διαρροή φυσικού αερίου. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: τι προκαλεί την οσμή;

Ζητάμε να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να δοθούν υπεύθυνες απαντήσεις. Η ασφάλεια των παιδιών οφείλει να είναι προτεραιότητα.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ;

Το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών χάνεται. Και μαζί του χάνεται και η ευκαιρία να αναδειχθούν και να αναβαθμιστούν η Ακαδημία Πλάτωνος και το αρχαιολογικό πάρκο.

Η δημοτική αρχή εξαιρεί τη χωροθέτηση του μουσείου από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση του Ελαιώνα. Δηλαδή, αντί να προχωράμε μπροστά, κάνουμε βήματα πίσω. Γιατί;

Από το 2022 υπάρχει βραβευμένη αρχιτεκτονική μελέτη για ένα ανοιχτό, πράσινο και βιοκλιματικό μουσείο. Την ίδια στιγμή, το αρχαιολογικό πάρκο παραμένει εγκαταλελειμμένο και περίπου 200.000 αρχαιολογικά ευρήματα εξακολουθούν να βρίσκονται σε κοντέινερ.

Πόσο ακόμα θα μένουν όλα αυτά στον αέρα; Δεν αξίζει η Ακαδημία Πλάτωνος ένα μουσείο και ένα αρχαιολογικό πάρκο που να αναδεικνύουν την ιστορία της;

Η δημοτική αρχή οφείλει να εξηγήσει γιατί αφήνει να χαθεί αυτή η ευκαιρία και τι σκοπεύει να κάνει για την περιοχή.

ΚΥΨΕΛΗ – Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ

Από την πρώτη στιγμή είμαστε στο πλευρό των κατοίκων της Κυψέλης. Η δικαστική απόφαση υπέρ τους είναι μια θετική εξέλιξη, όμως το ζητούμενο παραμένει η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών και, πάνω απ’ όλα, η ασφάλειά τους. Ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή πλήρη ενημέρωση για την υπόθεση.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των κτιρίων. Για την επανέναρξη των εργασιών του μετρό, όμως, ξεκαθάρισε ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση και να διασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Και εδώ προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα:

Ποια είναι τα δεδομένα της υπόθεσης; Πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων; Τι εγγυήσεις θα υπάρξουν πριν συνεχιστούν οι εργασίες;

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Τα προβλήματα στα σχολεία της Αθήνας δεν εμφανίζονται ξαφνικά και δεν λύνονται με περιστασιακές παρεμβάσεις κάθε φορά που προκύπτει ένα ζήτημα. Η ασφάλεια και οι συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών απαιτούν πρόληψη και σχέδιο.

Επανειλημμένα ζητάμε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως ξεχωριστό θέμα, η κατάσταση των σχολικών κτιρίων. Μέχρι σήμερα, όμως, καμία συζήτηση!

Με δεδομένο και το δάνειο που βρίσκεται σε εξέλιξη, το ερώτημα είναι απλό: Πού θα δοθούν τα χρήματα, ποιες ανάγκες θα καλυφθούν και με ποια κριτήρια θα καθοριστούν οι προτεραιότητες;

Τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργούν με τη λογική “βλέποντας και κάνοντας”. Ζητάμε συνολικό σχεδιασμό και σαφές χρονοδιάγραμμα.

ΟΠΑΝΔΑ – ΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ;

Στην παράταξή μας φτάνουν συνεχώς παράπονα από συλλόγους και φορείς για τον τρόπο λειτουργίας του ΟΠΑΝΔΑ.

Και τα παραδείγματα προκαλούν εύλογα ερωτήματα.

Στο Γουδή, το γήπεδο παραχωρήθηκε για εκδήλωση διάρκειας 20 ημερών, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι αθλητικοί σύλλογοι που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις.

Στην Αλεπότρυπα, οι σύλλογοι που ζήτησαν την τοποθέτηση καυστήρα ενημερώθηκαν ότι πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος των 500 ευρώ.

Ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις και με ποια κριτήρια; Ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΝΔΑ;

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν τους αθλητές και τους συλλόγους της πόλης, όχι για να δημιουργούν προβλήματα σε όσους τις χρησιμοποιούν.

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ ΧΑΝΕΤΑΙ

Ο Δήμος Αθηναίων χάνει τη δωρεά του κτιρίου που προοριζόταν να στεγάσει το ιστορικό αρχείο της πόλης. Μαζί της χάνεται και μια σημαντική ευκαιρία να διασωθεί και να αναδειχθεί η ιστορία της Αθήνας. Και το ερώτημα είναι απλό: πώς φτάσαμε ως εδώ;

Τι έκανε ο Δήμος για να αξιοποιήσει το κτίριο; Γιατί δεν κατάφερε να διασφαλίσει μια δωρεά τόσο σημαντική για την πόλη;

Οι δωρεές προς τον δήμο είναι πολύτιμες, αλλά απαιτούν και υπεύθυνη διαχείριση. Για τον λόγο αυτό, ζητήσαμε να διαμορφωθεί μια κοινή στρατηγική για την αξιοποίησή τους προς όφελος της πόλης».