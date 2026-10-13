Άνετο προβάδισμα συνεχίζει να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ να «κονταροχτυπιούνται» για τη δεύτερη θέση.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,6% και προηγείται με 13,9% από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα (15,7%). Στην τρίτη θέση ακολουθεί με διαφορά σχεδόν μιας μονάδας το ΠΑΣΟΚ (14,6%).

Ακολουθούν, με ποσοστά κάτω του 10%, η Ελληνική Λύση στο 7,6%, το ΚΚΕ στο 6,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,3%, η Φωνή Λογικής στο 3,7%, η Συμμαχία Ελλήνων στο 3,7%, το ΜέΡΑ25 στο 3,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3%.

Και στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην πρώτη θέση και προηγείται με 27%. Ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 14,3% και το ΠΑΣΟΚ με 13,3%.

Το 6,9% των ερωτηθέντων επιλέγει την Ελληνική Λύση, το 5,6% το ΚΚΕ, το 3,9% την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το 3,4% τη Φωνή Λογικής, το 3,4% τη Συμμαχία Ελλήνων και το 3% το ΜέΡΑ25, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 8,8%.

Ποιο θεωρούν ότι διαθέτει καλύτερο πρόγραμμα

Στη σύγκριση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει καλύτερο πρόγραμμα, ενώ το 21% επιλέγει την ΕΛΑΣ. Το 39% δεν εκφράζει άποψη ή δεν απαντά.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ερώτημα για την επάρκεια των στελεχών. Το 42% αποδίδει στο ΠΑΣΟΚ υπεροχή ως προς τα ικανότερα στελέχη, το 18% επιλέγει την ΕΛΑΣ και το 40% δεν απαντά ή δεν γνωρίζει.

Στον αντίποδα, στην αξιολόγηση της ηγεσίας, το 40% θεωρεί ότι η ΕΛΑΣ διαθέτει ισχυρότερη ηγεσία, έναντι 20% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ. Το υπόλοιπο 40% δεν εκφράζει συγκεκριμένη άποψη.

Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», το 32,2% απαντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 20,7% «Κανέναν», το 13,2% τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,6% τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 5% τον Κυριάκο Βελόπουλο, το 4,6% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το 3,1% τη Μαρία Καρυστιανού, το 3% τον Γιάνη Βαρουφάκη, το 2,3% την Αφροδίτη Λατινοπούλου, το 2,2% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 1,9% τον Στέφανο Κασσελάκη, το 0,6% τον Δημήτρη Νατσιό και το 0,6% τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Αξιοπιστία της αντιπολίτευσης

Στην ερώτηση «ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίζετε, ποιο από τα παρακάτω ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση;», το 15% απαντά η ΕΛΑΣ, το 24% το ΠΑΣΟΚ και το 61% κανένα από τα δύο.