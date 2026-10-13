Ξεκάθαρο μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να επιλέξει αντίπαλο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές έστειλε το πρωί της Τρίτης (13/10) κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» υπενθύμισε, αρχικά, πως θα είναι υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία ενώ κληθείς να σχολιάσει πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έθεσε το 25% ως όριο ακόμα και για μια ενδεχόμενη αποχώρησή του από την ηγεσία της ΝΔ, ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε «καθαρή πολιτική δήλωση» όσα είπε ο πρωθυπουργός.

«Αυτή είναι μια πολιτικά καθαρή δήλωση και μακάρι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλούσαν έτσι. Λέει ότι το 25% είναι το όριο πάνω από το οποίο παίρνεις το μπόνους άρα λέει ότι το όριο του να συζητάμε το οτιδήποτε είναι το 25% από την ώρα που θα πιάσω αυτό το όριο κάθε συζήτηση είναι περιττή, από εκεί και κάτω δεν χρειάζεται κανένας να μου πει οτιδήποτε θα το κάνω μόνος», διευκρίνισε.

«Ο πρωθυπουργός είπε ότι “επιδιώκω την αυτοδυναμία” αλλά επειδή διεξάγεται μια συζήτηση για αλλαγή -ότι του κατέβει λέει ο καθένας- βγαίνει και λέει “παίδες στοπ, το όριο είναι αυτό. Θέλω την αυτοδυναμία, αυτή θα επιδιώξω, πιστεύω ότι θα την πάρω”. Νομίζω ότι τελειώνει μια συζήτηση που κατά καιρούς εμφανίζεται, όχι από τη ΝΔ αλλά από διάφορους γύρω – γύρω οι οποίοι έχουν πρόθεση να προκαλέσουν μια συζήτηση μόνιμη στο εσωτερικό της ΝΔ» επεσήμανε.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Κάνοντας ειδική αναφορά στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Γιώργος Φλωρίδης υπογράμμισε: «Τελικά το ζήτημα δεν είναι να βγούμε πρώτοι, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ με μια ψήφο διαφορά αλλά να βγούμε δεύτεροι με μια ψήφο διαφορά νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται το θέμα. Αναμενόμενο είναι γιατί αυτή τη στιγμή στο χώρο της αντιπολίτευσης είναι φανερή η αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση».

Ερωτηθείς ποιος θα ήταν πιο βολικός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε πως «οι κυβερνήσεις δεν ορίζουν τον αντίπαλο ως βολικό, άλλωστε η διαφορά που χωρίζει τη ΝΔ από τους άλλους είναι σχεδόν διπλάσια ψήφος επομένως δεν έχει νόημα να επιλέγεις αντίπαλο. Πάντα οι κυβερνήσεις αναμετρώνται με τις ανάγκες του κόσμου δεν είναι οι αντίπαλοι». Ερωτηθείς αν θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση για τις υποκλοπές, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε: «Δεν υπάρχει καμία επ’ ευκαιρία για οποιοδήποτε θέμα νομοθετική ρύθμιση. Δεν νομοθετούμε επ’ ευκαιρία και δεν νομοθετούμε κατά περίπτωση. Αν νομοθετούμε κάτι είναι ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο οπότε διευκολύνουμε, ας πούμε, τη λειτουργία ενός ποινικού συστήματος που βοηθάει την κοινωνία, δεν υπάρχουν άλλα θέματα».

Η νομοθετική ρύθμιση που αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ

Εστιάζοντας στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ, ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε: «Όταν ξεκινάει μια πυρκαγιά η Πυροσβεστική το πρώτο που ζητάει από τον ΔΕΔΔΗΕ είναι να κόψει το ρεύμα. Εκεί λοιπόν αν έχεις υποψίες ότι υπάρχουν ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ γιατί έχουν γίνει πτώσεις από κολώνες που ενδεχομένως να προκάλεσαν την πυρκαγιά, αν πας αυτόφωρο τους τεχνίτες αυτό σημαίνει ότι όσο εξελίσσεται η πυρκαγιά η Πυροσβεστική δεν θα μπορεί να βρει κάποιον τεχνίτη για να κόψει το ρεύμα και επίσης όταν έχει μεσολαβήσει μια καταστροφή από πυρκαγιά το πρώτο που ζητάει ο κόσμος είναι οι τεχνίτες να συνδέσουν το ρεύμα. Κατά συνέπεια αν τους τεχνίτες τους πας με αυτόφωρη διαδικασία τότε είναι προφανές ότι μια καταστροφή που έγινε από πυρκαγιά θα πολλαπλασιαστεί από μια καταστροφή γιατί δεν μπορείς να έχεις ρεύμα και νερό. Άρα εμείς λέμε ότι δεν απαλλάσσονται οι τεχνίτες από τη δίωξη και τις ποινικές ευθύνες που τυχόν έχουν, δεν απαλλάσσονται από τα δικαστήρια απλώς δεν γίνεται αυτόφωρο».

Κλείνοντας σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ιδιοκτησία, ο Γιώργος Φλωρίδης είπε: «Η πιο σημαντική διάταξη είναι αυτή η οποία θα αλλάξει τους όρους με τους οποίους αποφασίζουν οι άνθρωποι στις πολυκατοικίες και εκεί που υπάρχουν ρυθμίσεις όπου προβλέπεται 100% ομοφωνία και δεν μπορεί να γίνει το παραμικρό στα σπίτια. Σε κάποιες περιπτώσεις θα ορίσουμε πλειοψηφίες αλλά δεν θα είναι αυτό το σύστημα το οποίο ακινητοποιεί την περιουσία στην Ελλάδα και είναι και πάρα πολλά ακόμα γιατί η συνιδιοκτησία στην Ελλάδα πολλές φορές καταλήγει σε μια φοβερή ταλαιπωρία των ανθρώπων που είναι συνιδιοκτήτες και ταυτόχρονα ακινητοποιεί τεράστιες περιουσίες. Αυτά όλα θα τα αλλάξουμε».