Στην αυξημένη πίεση που δέχεται η Κρήτη λόγω των μεταναστευτικών ροών αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης την Τρίτη 13/10 ο Θάνος Πλεύρης. «Ενώ οι ροές στο Αιγαίο βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό, η Κρήτη αντιμετωπίζει αυξημένες ροές λόγω της αστάθειας στη Λιβύη και της έλλειψης συνεργασίας με τις εκεί αρχές, γεγονός που ευνοεί τα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αν έχουν προφίλ που έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο, μεταφέρονται σε ανοιχτές δομές. Αν το προφίλ τους είναι να μην πάρουν άσυλο, μεταφέρονται σε κλειστές δομές. Κυρίαρχη εθνότητα που δεν παίρνει άσυλο αυτή τη στιγμή και έρχεται από τη Λιβύη είναι πολίτες από το Μπαγκλαντές που πετάνε μέσω χωρών του Κόλπου στη Βεγγάζη ή στην Τρίπολη και αναλόγως το σημείο επιλέγουν την Ιταλία ή την Ελλάδα. Αυτοί πηγαίνουν σε κλειστές δομές» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Είμαστε σε συνεννόηση με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές. Πηγαίνει η πρεσβεία του Μπαγκλαντές, τους ταυτοποιεί, τους εξηγούμε ότι δεν πρόκειται να πάρουν άσυλο και θα είναι σε καθεστώς κράτησης. Πολλές φορές και οι ίδιοι έχουν παρασυρθεί από κυκλώματα, δηλαδή έχουν την αίσθηση ότι έχουν έρθει και θα δουλέψουν και θα μείνουν και ακολουθούμε τη διαδικασία της επιστροφής, που ειδικά για το Μπαγκλαντές είναι μια δύσκολη επιστροφή. Στην Αίγυπτο όταν έχουμε ροές είναι μια χώρα που είναι κοντά, που έχει εμπορικές πτήσεις. Για το Μπαγκλαντές χρειάζονται μόνο πτήσεις charter» διευκρίνισε.

«Φέτος έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 6.000 επιστροφές παράνομων μεταναστών»

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, για φέτος έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 6.000 επιστροφές παράνομων μεταναστών.

«Η πρόταση λοιπόν του Έλληνα πρωθυπουργού, που είχε γίνει επί της αρχής δεκτή από τη φον ντερ Λάιεν, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκά ένας έκτακτος μηχανισμός και σε αυτές τις περιπτώσεις να επιτρέπεται στη χώρα η αυξημένη επιτήρηση στα σύνορα και παράλληλα, το δεύτερο είναι πιο σημαντικό, ότι αυτοί που θα μπαίνουν δεν θα εξετάζεται καθόλου το άσυλό τους, που χρειάζεται και έναν χρόνο η εξέταση του ασύλου» είπε.

«Εμείς εξετάζουμε άσυλο σε 70-80 μέρες και είμαστε από τις πρώτες χώρες, αλλά τόσες μέρες ο άλλος βρίσκεται εδώ και θέλει μετά και άλλο ένα χρονικό διάστημα να επιστρέψει. Στην περίπτωση αυτού του έκτακτου μηχανισμού, η ελληνική πρόταση είναι ότι μόλις έχει ενεργοποιηθεί, επειδή ακριβώς είμαστε σε έκτακτη συνθήκη, όπως έρχεται, βγαίνει πράξη επιστροφής χωρίς εξέταση ασύλου και επιστρέφεται» δήλωσε.

«Τι προσπαθούμε εμείς τώρα να κάνουμε στην Ευρώπη μαζί με άλλες χώρες που έχουμε κάνει και τη συζήτηση για τα return hub; Να υποχρεώσουμε αυτούς τους μετανάστες να επιστρέψουν με συνεργασία. Τους λες ότι είσαι σε καθεστώς κράτησης. Δεν θα πάρεις χαρτιά. Θα σε κρατάω έγκλειστο και άρα η μόνη σου δυνατότητα είναι να επιστρέψεις δίνοντάς σου και ένα οικονομικό κίνητρο που δίνει η Ευρώπη» σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης.

«Όταν λοιπόν με το καλό τον Ιανουάριο θα υπογράψουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα στην Αφρική για να έχουμε έναν χώρο στην Αφρική που θα μεταφέρουμε τους μετανάστες που δεν συνεργάζονται, είναι βέβαιο ότι πολίτες από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, εάν τους πεις ότι θα σε πάω σε μια χώρα της Κεντρικής Αφρικής επειδή δεν συνεργάζεσαι, από μόνοι τους θα αυξηθεί η επιθυμία τους να γυρίσουν στη χώρα τους που δεν έχουν πόλεμο. Δεν είναι η περίπτωση του Σουδάν που σφάζονται και εκεί πέρα έχεις μια διαφορετική αντιμετώπιση» δήλωσε.

«Ευάλωτες ομάδες δεν επιστρέφουμε. Είτε έχουν είτε δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Δηλαδή όταν έρχονται εδώ πέρα ανήλικα άτομα ασυνόδευτα, οικογένειες, δεν είναι προτεραιότητα της χώρας η επιστροφή. Η επιστροφή είναι προτεραιότητα στους μονήρεις άντρες, που δυστυχώς είναι και η κυρίαρχη κατηγορία των παράνομων αφίξεων» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δικαιούνται άσυλο, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έρθουν με τη νόμιμη οδό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που ούτε δικαιούνται άσυλο, ούτε επιλέγουν τη νόμιμη οδό και μπαίνουν παράνομα. Αυτοί πρέπει να επιστρέψουν» σημείωσε.

Στη συνέχεια ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση από τα δεξιά της.

«Θεωρώ ότι ο Κασιδιάρης δεν απευθύνεται σε κοινό που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω όμως απευθύνεται περισσότερο σε “αντισυστημικό” κοινό. Μπορεί όμως να απευθύνεται και σε ένα κοινό γενικότερα που ψιλοαντιπαθεί και όλο το πολιτικό πλαίσιο. Όμως περιπτώσεις όπως ο κ. Βελόπουλος, με τη δική του παρουσία και η κ. Λατινοπούλου με άλλα χαρακτηριστικά και πολύ περισσότερο ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, σίγουρα θέλουν να απευθυνθούν σε ένα κοινό της Νέας Δημοκρατίας, ας το πούμε δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε.

«Στη Νέα Δημοκρατία οφείλουμε να κάνουμε και πιστεύω ότι το κάνουμε και ειδικά οφείλουμε ακόμα περισσότερο αυτοί που προσδιοριζόμαστε και ως άτομα που είμαστε δεξιοί, πρέπει να πείσουμε αυτούς τους ψηφοφόρους ότι οι αρχές και οι αξίες και της Δεξιάς και της Κεντροδεξιάς εκπροσωπούνται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία» δήλωσε.

Κλείνοντας, ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε πως «πρέπει να πείσουμε αυτούς τους ψηφοφόρους με τις πολιτικές μας, οι οποίες κρίνονται όχι από το τι λένε, αλλά από το τι κάνουν».