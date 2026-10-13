Στα αποτελέσματα των μετεγγραφών φοιτητών, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η κ. Ζαχαράκη είπε ότι σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα μετεγγραφών και μετακινήσεων των φοιτητών και υπογράμμισε ότι το υπουργείο επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να ολοκληρώνει τη διαδικασία νωρίτερα, ώστε οι φοιτητές να μην χάνουν το εξάμηνο και να μπορούν εγκαίρως να οργανώσουν τη διαμονή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κόστος στέγασης, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, η χρηματοδότηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί από περίπου 41 εκατ. ευρώ το 2019 σε 90 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ σε περιφερειακά πανεπιστήμια το επίδομα μπορεί να φτάσει τα 2.500 ευρώ ετησίως σε περίπτωση συγκατοίκησης.

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε, επίσης, στις ανακαινίσεις υφιστάμενων φοιτητικών εστιών και στην κατασκευή νέων, επισημαίνοντας ότι το Πάντειο Πανεπιστήμιο πρόκειται να αποκτήσει για πρώτη φορά δική του εστία, ενώ έχει εγκριθεί χρηματοδότηση και για την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Η ίδια έθεσε ως στόχο να έχουν αποδοθεί 10.000 κλίνες σε φοιτητές μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, λέγοντας: «Δεν θέλω κανένα παιδί να χάνει τις σπουδές του λόγω οικονομικών δυσκολιών».

Πανελλαδικές: «Καμία αλλαγή στο άμεσο χρονικό διάστημα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Σοφία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι δεν επίκειται άμεση αλλαγή στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. «Δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στο άμεσο χρονικό διάστημα» είπε, προσθέτοντας ότι οι μαθητές που βρίσκονται σήμερα στη Β’ και τη Γ’ Γυμνασίου δεν επηρεάζονται.

Σχετικά με τον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο, είπε ότι αναμένει το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής περίπου στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου.

Όπως εξήγησε η κ. Ζαχαράκη, στόχος της είναι η συζήτηση να μην περιοριστεί στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά να αφορά συνολικά το τι πρέπει να μαθαίνει ένας μαθητής στο Λύκειο και ποια βαρύτητα θα έχει το απολυτήριο.

Σε ερώτηση εάν η κατεύθυνση είναι η κατάργηση των Πανελλαδικών, ξεκαθάρισε: «Δεν μιλάει για την κατάργηση», αναφερόμενη στην επιτροπή. Πρόσθεσε ότι για το μέλλον θα ήταν επιθυμητό να υπάρχει μια αξιόπιστη εναλλακτική, αλλά υπενθύμισε ότι το σημερινό σύστημα θεωρείται διαφανές και αξιόπιστο και δεν μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς αντίστοιχες εγγυήσεις.

Στη συζήτηση, όπως είπε, περιλαμβάνονται επίσης αλλαγές στην Τράπεζα Θεμάτων και η αναζήτηση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ γραπτών και προφορικών εξετάσεων, με βασικό ζητούμενο να μην δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ μαθητών διαφορετικών περιοχών.

Αναμένονται οι έλεγχοι των ειδικών στην Γκράβα

Όσον αφορά στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, πριν επιστρέψουν στις αίθουσες περίπου 4.000 μαθητές, η υπουργός απέδωσε στον δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

Όπως είπε, η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητη, καθώς η σχετική αρμοδιότητα για τα σχολικά κτίρια έχει μεταφερθεί στους δήμους εδώ και χρόνια.

Για την Γκράβα σημείωσε ότι πρόκειται για ένα «πολύ ταλαιπωρημένο κτίριο» και αναφέρθηκε στο έργο ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος, το οποίο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». Σύμφωνα με την ίδια, οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει και εκτελούνται ενώ τα σχολεία λειτουργούν, με μεγαλύτερη ένταση στις περιόδους που δεν γίνονται μαθήματα.

Η Σοφία Ζαχαράκη τοποθέτησε την ολοκλήρωση του έργου στον Ιανουάριο του 2028, λέγοντας ότι θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θερμοπροσόψεις και αντικατάσταση των κουφωμάτων σε όλο το συγκρότημα.

Για το εάν και πότε μπορούν να επιστρέψουν οι μαθητές στις αίθουσες, η υπουργός απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Ανέφερε ότι μετά τους ελέγχους του Σαββατοκύριακου δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου, αλλά επισήμανε ότι αναμένονται και οι έλεγχοι των εμπειρογνωμόνων.

Ερωτηθείσα αν το σχολικό συγκρότημα θα μπορούσε να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα, απάντησε: «Ας περιμένουμε».

Μέχρι να υπάρξουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις, τα μαθήματα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση. Η ίδια αναγνώρισε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν αποτελεί την ιδανική λύση, τονίζοντας τη σημασία της φυσικής παρουσίας μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία, ώστε μαθητές και εκπρόσωποι των 15μελών συμβουλίων να επισκέπτονται το υπουργείο και να συζητούν τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Social media: «Χρειάζεται η συνεργασία των πλατφορμών»

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, το οποίο εισάγεται σήμερα προς επεξεργασία στη Βουλή.

Όπως είπε, βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου είναι η συνεργασία των ίδιων των πλατφορμών, ιδιαίτερα ως προς την εξακρίβωση της ηλικίας των χρηστών. Πρόσθεσε ότι κρίσιμη είναι και η συμμετοχή των γονέων στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας.