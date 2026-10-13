Την ένταξή του στην ΕΛΑΣ ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων.

Όπως επισημαίνει, η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα αναδιατάσσει τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, ενώ τονίζει ότι «τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της πολιτικής μου διαδρομής. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αναδιατάσσει τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Για αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για την μεγάλη πολιτική συσπείρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά».