Το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Τομεάρχη Μιλένα Αποστολάκη να παρουσιάζουν σήμερα την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του κόμματος για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Από τη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή αναδεικνύει τόσο την ετοιμότητα του κόμματος να παρουσιάζει εφαρμόσιμα προγράμματα όσο και τα αντανακλαστικά του ως εν αναμονή κυβερνητική δύναμη.

Η κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα εξυπηρετεί έναν ξεκάθαρο πολιτικό στόχο: να αναδειχθούν οι διαφορές με τις αντίστοιχες κυβερνητικές ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις μέσα από μια άμεση σύγκριση των δύο σχεδίων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να ασκήσει έντονη κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας πως η κυβέρνηση χρειάστηκε μια επταετία για να αποδεχτεί ότι οι 120 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο αποτελούν αναγκαιότητα και όχι «λαϊκισμό», αλλά και για να αναγνωρίσει τα σοβαρά δυσλειτουργικά προβλήματα που εντοπίζονται στη δράση των funds και των servicers.

Η νομοθετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ αρθρώνεται γύρω από οκτώ κεντρικούς άξονες, καθώς εστιάζει στην προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, στη θεσμοθέτηση πραγματικών 120 δόσεων για τους οφειλέτες, αλλά και σε ουσιαστικές βελτιώσεις στον εξωδικαστικό συμβιβασμό παράλληλα με ένα αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers. Επιπλέον, το νομοσχέδιο εισάγει την καθιέρωση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης υπέρ του δανειολήπτη, ειδικές ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς και συγκεκριμένη μέριμνα και προστασία για τους εγγυητές δανείων. Το πακέτο των μέτρων ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ενός ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και την πλήρη κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων από την πλευρά των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Το Πολιτικό Διακύβευμα

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες έχουν πλέον μπροστά τους δύο καθαρές και αντίρροπες πολιτικές επιλογές προς σύγκριση. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θέτει σε προτεραιότητα τα συμφέροντα των τραπεζικών ιδρυμάτων, των funds και των εταιρειών διαχείρισης. Από την άλλη πλευρά, προτάσσεται το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο στοχεύει να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία στους απλούς πολίτες, να δώσει βιώσιμη προοπτική στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, και να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο ώστε να παραμείνει παραγωγικός στην περιφέρεια.