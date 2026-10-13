Η ενεργειακή κρίση, οι οικονομικές πιέσεις και οι πολιτικές ισορροπίες διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον για την κυβέρνηση, η οποία καλείται να κινηθεί ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα. Στο Μέγαρο Μαξίμου, η προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας, με παράλληλη ενίσχυση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του με πολίτες και τοπικούς φορείς, ενώ το κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζει τις επόμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων όχι μόνο στα καύσιμα. Στο πολιτικό πεδίο, η αυτοδυναμία παραμένει ο βασικός εκλογικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας, με κυβερνητικά στελέχη να υπογραμμίζουν τη σημασία της ύπαρξης σταθερής κυβέρνησης την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Το εκλογικό στοίχημα και η επόμενη ημέρα

Στη στρατηγική της κυβέρνησης, η πολιτική σταθερότητα συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε περιόδους κρίσεων. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προτάσσει την προοπτική μιας νέας αυτοδύναμης θητείας, θεωρώντας ότι μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να διασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των προκλήσεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλούνται κυβερνητικά στελέχη, τα δημοσκοπικά δεδομένα διατηρούν το κυβερνών κόμμα σε ποσοστά περίπου 30%-31% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η επίτευξη αυτοδυναμίας, ωστόσο, παραμένει ένας δύσκολος στόχος, ο οποίος απαιτεί περαιτέρω πολιτική προσπάθεια και διεύρυνση της εκλογικής απήχησης.

Παράλληλα, η συζήτηση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες παραμένει ανοιχτή στο πολιτικό σκηνικό, αν και η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι η χώρα χρειάζεται κυβερνητική λύση με σαφή εντολή και δυνατότητα άμεσης λειτουργίας.

Στο τραπέζι οι νέες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η προετοιμασία των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στην ενέργεια, τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης, με τις παρεμβάσεις να εξετάζεται να περιλαμβάνουν επιδοτήσεις στην αντλία και πρόσθετη ενίσχυση για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά χωρίς όμως να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται διαφορετικές επιλογές ως προς το εύρος και το κόστος των παρεμβάσεων. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα σενάρια που έχουν παρουσιαστεί προβλέπουν τιμή εκκίνησης από 1,71 ευρώ έως 1,41 ευρώ ανά λίτρο, ανάλογα με την ένταση της κρατικής ενίσχυσης.

Το ηπιότερο σενάριο τοποθετεί την τιμή στα 1,71 ευρώ ανά λίτρο, ενώ μια μεγαλύτερη παρέμβαση θα μπορούσε να τη διαμορφώσει στα 1,61 ευρώ. Το ευνοϊκότερο ενδεχόμενο προβλέπει τιμή 1,41 ευρώ ανά λίτρο, αλλά συνεπάγεται υψηλότερη δημοσιονομική επιβάρυνση.

Πάντως, χωρίς τις σχετικές παρεμβάσεις, η τιμή εκκίνησης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 1,96 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται για την αγορά.

Η ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημοσιονομική ευελιξία. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετα περιθώρια παρέμβασης, προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο διάστημα διαρκέσουν οι πιέσεις.

Εφόσον υπάρξει θετική εξέλιξη στο ζήτημα της ρήτρας διαφυγής, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για παρεμβάσεις και στη φορολογία των καυσίμων, όπως στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στον ΦΠΑ. Οι δυνατότητες αυτές, πάντως, εξαρτώνται από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Στη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πριν από τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, που έχει προγραμματιστεί για τις 15 και 16 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τη Λάρισα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η παρουσία του στα εγκαίνια μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επίσκεψη έχει, πέρα από το ενεργειακό της σκέλος, και πολιτική διάσταση. Οι επαφές με πολίτες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εντάσσονται στην προσπάθεια διατήρησης της επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες και ενίσχυσης της παρουσίας του κόμματος στην περιφέρεια.