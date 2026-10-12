Στις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τον περιορισμό των ανατιμήσεων, στις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων για την ελληνική οικονομία, αλλά και στο πολιτικό σκηνικό ενόψει των επόμενων εκλογών αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Ευθέως» του ΕΡΤnews.

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι η συμφωνία συγκράτησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικού πακέτου προϊόντων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι σε επιχειρήσεις που ενδεχομένως επιχειρήσουν να αυξήσουν τις τιμές χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, αξιοποιώντας τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

Παράταση των μέτρων συγκράτησης των τιμών έως τον Δεκέμβριο

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την προστασία των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι η παρέμβαση στην αγορά αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης.

«Δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση, η οποία να βάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ», δήλωσε.

Κατά τον υπουργό, η άνοδος του ενεργειακού κόστους, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις των δύο πολεμικών συγκρούσεων, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο οικονομικό περιβάλλον, επηρεάζοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

«Το μεγαλύτερο βάρος το ρίχνω σε μια σειρά πρωτοβουλίες, όπου κυρίως μέσω της ανεξάρτητης αρχής που θεσμοθετήσαμε, μέσα από μια σημαντική μεταρρύθμιση για ένα σοβαρό και ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς και τη συνένωση με τον θεσμό του Συνηγόρου για την Προστασία του Καταναλωτή, παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε στην αγορά προκειμένου να προστατεύσουμε, όσο αυτό είναι δυνατόν, από ανατιμήσεις εκείνες που δεν θα δικαιολογούνται σε τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης», σημείωσε.

Αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σημαντική μερίδα των πολιτών, υποστήριξε ότι η αντιμετώπισή τους προϋποθέτει αφενός την ενίσχυση των εισοδημάτων και αφετέρου την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς.

«Με μια πιο παραγωγική οικονομία που θα δίνει καλύτερους μισθούς, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το οποίο εργαζόμαστε και έχουμε κάποιες επιτυχίες και η δεύτερη πλευρά είναι ο έλεγχος της αγοράς, ώστε η αγορά να είναι όσο γίνεται πιο δίκαιη», ανέφερε.

Όπως είπε, η συνεννόηση που είχε προηγηθεί με εκπροσώπους του εμπορίου και της βιομηχανίας οδήγησε σε μειώσεις τιμών για 1.740 προϊόντα, ενώ η εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση του έτους.

Εξηγώντας πώς προέκυψε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ανέφερε:

«Τον Ιούνιο αποφασίσαμε να αποσύρουμε το μέτρο του πλαφόν, αλλά συναντηθήκαμε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, μάλιστα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων, με το ΣΕΒ, με τα σούπερ μάρκετ και εκεί υπήρξε μία συμφωνία, γιατί φοβόμουν πάρα πολύ ότι το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, εξαιτίας των μεγάλων τουριστικών ροών, θα μπορούσε να υπάρξει μια έκρηξη τιμών λόγω της αύξησης της ζήτησης. Υπήρξε λοιπόν μια συμφωνία ότι θα κρατήσουν σταθερές κατά το δυνατόν τις τιμές το καλοκαίρι. Την τήρησαν τη συμφωνία, διότι τον Ιούλιο είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Τον Αύγουστο είχαμε γύρω στο 0 και το Σεπτέμβριο έχουμε και πάλι αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη «μια από τις καλύτερες επιδόσεις σε όλη την Ευρώπη».

Σχεδιάζεται ειδική πρωτοβουλία για τις αγορές των Χριστουγέννων

Στις παρεμβάσεις που προετοιμάζονται για τους επόμενους μήνες περιλαμβάνεται και μια νέα συνεργασία με τις επιχειρήσεις λιανικής, με στόχο τη διάθεση περισσότερων βασικών αγαθών σε προσιτές τιμές κατά την περίοδο των εορτών.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι τον συντονισμό της προσπάθειας έχει αναλάβει η επικεφαλής της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής.

«Έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή η διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς».

Προειδοποίηση προς τις επιχειρήσεις για αδικαιολόγητες ανατιμήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στις οικονομικές προκλήσεις των επόμενων μηνών, κάνοντας λόγο για έναν «δύσκολο χειμώνα».

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η επιβάρυνση από τα καύσιμα και την ενέργεια είναι πιθανό να μεταφερθεί στις τελικές τιμές ορισμένων προϊόντων. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο τις αυξήσεις που δικαιολογούνται από το κόστος παραγωγής και εκείνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των επιχειρηματικών κερδών.

«Θα υπάρξουν ορισμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είναι πολύ λογικές και θα ερμηνεύονται και θα δικαιολογούνται από όλη αυτήν την κατάσταση των καυσίμων και της ενέργειας, οι οποίες πολλαπλασιάζουν το κόστος και φέρνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι παραδεκτό γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχουν όμως ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι να θελήσουν, αξιοποιώντας ακριβώς το ότι υπάρχει όλο αυτό το φαινόμενο, να κάνουν αυξήσεις, οι οποίες δεν θα δικαιολογούνται», επισήμανε.

Στο πλαίσιο αυτό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας νομοθετικής ρύθμισης, εφόσον κριθεί αναγκαίο να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

«Λοιπόν, την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους και τα μεσοσταθμικά τους κέρδη θα πρέπει για ένα διάστημα να είναι μικρότερα. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι και εκείνοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες. Όλοι θα συμφωνήσουν ότι πρέπει να αναζητήσουμε έναν τρόπο που στην αγορά να είναι κατανοητό ότι δυστυχώς κάποια προϊόντα ανεβαίνουν λόγω της έκρηξης τιμών στον ενεργειακό τομέα. Αλλά όταν κάποιοι ανεβάζουν τιμές αδικαιολόγητα, αυτό είναι ένα πρόβλημα και η αγορά θα πρέπει να διορθωθεί. Έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον από ελέγχους και παρακολουθεί πάρα πολύ προσεκτικά και επισταμένα την αγορά. Τις μελετώ. Είναι κάτι που θα τεθεί υπόψιν προφανώς συνολικά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της χώρας, γιατί είναι ένα θέμα μείζον και πολύ ουσιαστικό να βρούμε με ποιο τρόπο θα δουλέψει το άλλο», πρόσθεσε.

Ο υπουργός κάλεσε παράλληλα τον επιχειρηματικό κόσμο να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι η οικονομική επιβάρυνση δεν μπορεί να μετακυλίεται αποκλειστικά στους πολίτες.

«Ένα τμήμα της δουλειάς αφορά την εποπτεία της αγοράς τροφίμων και βασικών ειδών συντήρησης και διαβίωσης. Η λογική μου είναι ότι χρειάζεται ισορροπία και συνεργασία. Πρέπει όλοι, ειδικά στα δύσκολα να βάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Το κάλεσμά μου λοιπόν σήμερα είναι ότι όπως η κυβέρνηση στηρίζει την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έριξε μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν πολύ σοβαρές μεταβολές, ιδίως στις πληρωμές φόρων. Αυτά είναι δράσεις και πράξεις που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά θετικές μαζί με άλλες και επομένως η πορεία που έχουμε μπροστά μας πρέπει να είναι μία πορεία συμβολής από όλους. Η κυβέρνηση έκανε αυτό. Η κοινωνία βάζει τη δική της πλάτη. Πρέπει και η επιχειρηματικότητα και εκείνη να βάλει τη δική της πλάτη. Διότι είπαμε ότι πηγαίνουμε μπροστά στηριγμένοι πάντα σε μια συμφωνία αλήθειας και εάν έχει καταφέρει πιστεύω η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά ως Πρωθυπουργός της χώρας, να οδηγεί τη χώρα με θετικό τρόπο και με ασφάλεια, είναι όταν πάντοτε μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας», ανέφερε.

Οι 600.000 νέες θέσεις εργασίας και η ενίσχυση των αποδοχών

Στο πεδίο της απασχόλησης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήθηκαν 600.000 θέσεις εργασίας, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ως «το πιο σπουδαίο πράγμα» που έχει πετύχει η παράταξή του.

«Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας. 600.000 άνθρωποι έπιασαν δουλειά, επομένως αυξήθηκαν οι μισθοί που μπαίνουν στα ελληνικά νοικοκυριά, ενισχύεται η οικονομία, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το ζητούμενο πλέον δεν περιορίζεται στη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης, αλλά επεκτείνεται στην προσέλκυση επενδύσεων που θα προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές.

Όπως ανέφερε, βασική επιδίωξη του υπουργείου είναι η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά τα εισοδήματα.

«Είναι οι δουλειές που θα έρχονται, οι επενδύσεις που προσελκύουμε να είναι σε τομείς που δίνουν καλύτερους μισθούς. Είναι το μεγάλο μας στοίχημα αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά γιατί αυτός είναι ο δρόμος αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής, να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα και το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών».

Προς αυτή την κατεύθυνση, μίλησε για την ανάγκη μετάβασης σε μια οικονομία με μεγαλύτερη συμμετοχή της βιομηχανίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας.

Η ελληνική οικονομία και το αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία από την ΕΕ

Αναφερόμενος στις δυνατότητες αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, ο υπουργός υποστήριξε ότι η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας επιτρέπει στην κυβέρνηση να εξετάζει μέτρα οικονομικής ανακούφισης.

Όπως είπε, τα πλεονάσματα που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια προσφέρουν μεγαλύτερα περιθώρια αντίδρασης απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.

«Είναι σπουδαίο ότι η Ελλάδα τη στιγμή που ολόκληρη η Ευρώπη δοκιμάζεται και τη στιγμή που οι μεγάλες της οικονομίες, όπως η Γαλλία βρίσκονται σε σημείο δημοσιονομικής κατάρρευσης, η Ελλάδα έχει πετύχει ύστερα από μία πολύ σκληρή προσπάθεια της κυβέρνησης και του συνόλου του ελληνικού λαού όλα αυτά τα επτά – οκτώ χρόνια να έχει πετύχει σημαντικά πλεονάσματα στην οικονομία και να έχει δυνάμεις για να αντιμετωπίσει και αυτή την κρίση».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η αξιοποίηση αυτών των πόρων εξαρτάται και από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

«Τα χρήματα που προέρχονται από τα πλεονάσματα της ελληνικής οικονομίας χάρη σε αυτήν την πολύ σκληρή προσπάθεια που έχει γίνει από όλους μαζί φτάνουν, αλλά υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο λειτουργίας στην Ε.Ε. που έχει όρια για το τι και πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αθήνα επιδιώκει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης μέτρων στήριξης, χωρίς οι σχετικές δαπάνες να επιβαρύνουν τους δημοσιονομικούς στόχους.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση «δίνει τη μάχη στο επίπεδο της Ευρώπης για να δοθεί σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής ελευθερίας ώστε τα χρήματα που θα κατευθυνθούν για να στηρίξουμε την οικονομία και την κοινωνία, μειώνοντας ενδεχομένως φόρους που αφορούν τα καύσιμα, να μην λογαριάζονται στις δημοσιονομικές μας υποχρεώσεις».

Ο υπουργός συνέδεσε την ανάγκη ευρωπαϊκής κινητοποίησης και με τις πολιτικές εξελίξεις σε κράτη-μέλη, επισημαίνοντας την ενίσχυση ακροδεξιών σχηματισμών.

«Η Ευρώπη πρέπει να ακούσει γιατί χτυπάνε καμπάνες και χτυπάνε πάρα πολύ δυνατά. Είναι και οι φωνές μιας σειράς ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και ανάμεσά τους η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά καμπάνες είναι και όλα όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο και σε εκλογές στη Γερμανία. Έχουμε μια εκρηκτική άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία προβληματίζει και ανησυχεί όλους μας».

Το εκλογικό στοίχημα της ΝΔ και οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι

Περνώντας στα πολιτικά ζητήματα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος στάθηκε στη σημασία της επικοινωνίας των κυβερνητικών στελεχών με τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική δράση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αποδοχής της κριτικής, ακόμη και όταν αυτή αφορά κυβερνητικές αστοχίες.

«Είναι ότι έχεις δεσμευτεί να κάνεις κάποια πράγματα. Έχεις ένα σχέδιο για τη χώρα, για το υπουργείο που σου έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός, που αφορά θέματα της κοινωνίας, αφορά θέματα της οικονομίας, αλλά έχει τεράστια αξία και το τι πιστεύουν οι άνθρωποι, ποια είναι τα θέματα τους, ποια είναι αυτά τους ζορίζουν, που τους προβληματίζουν. Σου αρέσει να ακούς τα μπράβο, αλλά πρέπει να ακούς και την κριτική για να γίνεσαι καλύτερος, Για να παραδέχεσαι λάθη και αδυναμίες. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή, μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην πολιτική», σημείωσε.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων έχουν επιδεινώσει την καθημερινότητα πολλών νοικοκυριών και ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις στις ανησυχίες τους.

«Μεγάλο τμήμα της κοινωνίας εξαιτίας προβλημάτων που οξύνονται από τα αποτελέσματα αυτών των δυο πολέμων, δυσκολεύει πολύ τη ζωή τους, τα προβλήματα τους, το πώς αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα και ο καθένας έχει κάθε δίκιο εκεί να σου περιγράφει το πρόβλημα του. Και εμείς έχουμε κάθε δίκιο να προσπαθούμε να περιγράψουμε ποιες λύσεις έχουμε, που προσπαθούμε να κινηθούν με αποτελεσματικό τρόπο για να κάνουν καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κρίσιμο στοίχημα και για την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πρέπει πάντα να συμπεριφέρεται, να είναι και αυτό κάνουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Η παράταξη όλων των Ελλήνων».

Ειδικά για τις επόμενες εθνικές εκλογές, εκτίμησε ότι καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει μια κατηγορία ψηφοφόρων που αντιστοιχεί περίπου στο 20% του εκλογικού σώματος, ενδεχομένως και περισσότερο.

Πρόκειται για το τμήμα της κοινωνίας που ο ίδιος αποκάλεσε «το μεγάλο κοινωνικό κέντρο», το οποίο δεν εμφανίζει σταθερή κομματική προσήλωση.

«Έχουν ψηφίσει διάφορα κόμματα στο παρελθόν, δεν έχουν σκληρές ιδεολογικές και πολιτικές ταυτότητες. Πολλοί από αυτούς είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν και σήμερα δεν έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Έχουν ρεαλισμό και πηγαίνουν με αυτόν που τους πείθει ότι μπορεί να εγγυηθεί μια καλύτερη πορεία ζωής για τους ίδιους και για τη χώρα μας. Άρα το στοίχημα είναι πώς θα συμπεριφερθούν αυτοί και πώς η κυβέρνηση θα πείσει αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτον, ότι κάνει ότι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει μια καλύτερη ζωή για εκείνους και για τη χώρα και να δώσει εγγυήσεις ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

Για το ενδεχόμενο επίτευξης αυτοδυναμίας, ο υπουργός δήλωσε:

«Αυτό είναι το στοίχημα των επόμενων μηνών που καθόλου δεν αποκλείει, καθόλου δεν αποκλείει αυτό το στοίχημα, το να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει την αυτοδυναμία».

Αναφερόμενος στη διεθνή αβεβαιότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, πρόσθεσε:

«Μέσα σε μια καταιγίδα στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη, η ευρύτερη περιοχή που ζούμε, η Μέση Ανατολή, ο κόσμος συνολικά το πλοίο της Ελλάδας που μέσα είναι ο ελληνικός λαός να συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά με ασφάλεια, με σιγουριά και στηρίζοντας όλους. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε όλοι, από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο στον κυβερνητικό μηχανισμό. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνει ο πρωθυπουργός, αυτό κάνουμε υπουργοί, αυτό οφείλουμε να κάνουμε όλοι δίπλα και μαζί με την κοινωνία και θα κριθούμε. Πρώτη φορά που πηγαίνουμε για εκλογές Και το βασικό ερώτημα στην πολιτική πιάτσα είναι ότι σκοτώνονται ο δεύτερος με τον τρίτο για το ποιος είναι δεύτερος και το ποιος είναι τρίτος».

Ακροδεξιά, Καρυστιανού και Τσίπρας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Σχολιάζοντας την άνοδο ακροδεξιών πολιτικών δυνάμεων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί ευρύτερη κινητοποίηση του πολιτικού συστήματος.

«Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας από τέτοιου είδους ακραίες εκφάνσεις της ακροδεξιάς. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια κοινή υπόθεση όλων των κομμάτων, όλου του πολιτικού συστήματος και της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας. Η αξιοπιστία των πολιτικών και των κομμάτων και των προσώπων είναι ένας βασικός δείκτης για να υπάρχει η σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία και να μπαίνει τέλος σε τέτοιου είδους ακραίες καταστάσεις. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο».

Ερωτηθείς για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, εξέφρασε την άποψη ότι ένας πολιτικός σχηματισμός χρειάζεται κοινωνική εκπροσώπηση, συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις και πρόσωπα που μπορούν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις του.

«Τα κόμματα για να έχουν απήχηση στην κοινωνία πρέπει να έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να εκπροσωπούν κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές και εθνικές ανάγκες, να έχουν θέσεις, να έχουν σχέδιο και να έχουν και τους ανθρώπους οι οποίοι εγγυώνται ότι αυτά που έχουν παρουσιάσει μπορούν να γίνουν πράξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρούνταν αυτές οι προϋποθέσεις».

Τέλος, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας την προσπάθειά του να παρουσιάσει μια ανανεωμένη πολιτική εικόνα και επαναφέροντας στο προσκήνιο την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Προσπάθησε να κάνει rebranding, αλλά είναι ολόιδιος. Δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα. Πάτησε ένα Χ στο κόμμα με το οποίο ήρθε στην εξουσία, τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους περνάει από εξετάσεις. Τώρα για το αν θα δεχτεί κάποιον από αυτούς και από από επιμέρους συμπεριφορές, για το αν είναι κατάλληλοι για την Ελλάδα, για το νέο του κόμμα. Αλλά είναι ο ίδιος. Την περίοδο 12-15 έλεγε στους Έλληνες κάντε με πρωθυπουργό για να ασκήσω με ένα νόμο και ένα άρθρο το μνημόνιο, που αυτό είναι το κακό πράγμα που σας βασανίζει τη ζωή και σας καταστρέφει. Και έγινε πρωθυπουργός. Το τι ακολούθησε μετά, άλλο ένα πολύ χειρότερο μνημόνιο. Αφού πρώτα για κανένα εξάμην παραλίγο η χώρα να πέσει κανονικά στον γκρεμό και οι άνθρωποι πήγαιναν και σήκωναν 60 ευρώ από τις τράπεζες για να μπορέσουν να ζήσουν».