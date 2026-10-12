«Μετά βεβαιότητας θα υπάρξει μια ισχυρή παρέμβαση» στο πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, προαναγγέλλοντας μέτρα τόσο στην τιμή στην αντλία όσο και στο επίδομα θέρμανσης.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς ολοκληρώνονται οι συζητήσεις με την αγορά. Μιλώντας στην εκπομπή «Χωρίς Φίλτρο» του ΕΡΤNEWS, ο υφυπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο πρωθυπουργός, χωρίς να εξειδικεύσει το ύψος της παρέμβασης.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη της αγοράς θα αξιολογείται ανά δεκαπενθήμερο, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για τους πιο ευάλωτους πολίτες. Η στήριξη θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης συγκεκριμένων περιοχών.

Αυτό που ενδιαφέρει τελικά τον πολίτη, υπογράμμισε, «είναι αυτό το οποίο θα γράψει η αντλία στο καντράν όταν θα κάνει την παραγγελία του και βέβαια τι θα μπει στον λογαριασμό του σε σχέση με το επίδομα, όσοι το λαμβάνουν».

«Δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει»

Ο Θανάσης Κοντογεώργης τόνισε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη ακόμη και τα δυσμενέστερα διεθνή σενάρια. Παράλληλα με τα εθνικά μέτρα, ζήτησε συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το ενεργειακό κόστος επηρεάζει σημαντικά το κόστος διαβίωσης.

«Δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι κάθε εξέλιξη που μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση θα αξιοποιηθεί, παρά τις σοβαρές αβεβαιότητες που παραμένουν.

«Όπως έχουμε διαχειριστεί όλες τις κρίσεις, θα το κάνουμε και τώρα, με γνώμονα όμως πάντοτε το συμφέρον του Έλληνα πολίτη, το συμφέρον των Ελλήνων φορολογουμένων και κυρίως εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη», δήλωσε.

Τα επόμενα βήματα για τις αποζημιώσεις στην Κρήτη

Για τις πρόσφατες καταστροφές στην Κρήτη, ο υφυπουργός ανέφερε ότι έχει προηγηθεί η απαραίτητη προεργασία και ότι οι δήμοι συνεργάζονται με την Κρατική Αρωγή.

Εκτίμησε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα για την πρώτη αντιμετώπιση και τις αποζημιώσεις, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές καταγραφές.

Για τις ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες, σημείωσε ότι η Περιφέρεια συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε τα ζητήματα να διευθετηθούν «με νόμιμο και κυρίως γρήγορο τρόπο».

Αναφερόμενος ευρύτερα στην κλιματική κρίση, έθεσε τη διαχείριση των υδάτων και την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα μεταξύ των τομέων που θα απαιτήσουν σημαντικούς πόρους τα επόμενα χρόνια.

«Έξι με επτά μήνες κυβερνητικής δουλειάς»

Ερωτηθείς για την πορεία προς τις εκλογές, ο Θανάσης Κοντογεώργης έκανε λόγο για «μια θετική αναμονή» από τους πολίτες και ανέφερε ότι απομένουν ακόμη έξι με επτά μήνες κυβερνητικής δουλειάς.

Η τελική αξιολόγηση, όπως είπε, θα αφορά τόσο το αποτέλεσμα του κυβερνητικού έργου όσο και την πρόταση για την επόμενη ημέρα, ενώ ζήτησε ο πολιτικός διάλογος να γίνει με ψυχραιμία και πολιτικό πολιτισμό.