Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ περνά στην αντεπίθεση απέναντι στον Έρικ Ντίτερς, με τους δικηγόρους της να υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός επιχειρηματίας και πολιτικός σχολιαστής εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για υπηρεσίες που του παρείχε πριν από τον διορισμό της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η πλευρά της απορρίπτει τις καταγγελίες περί αθέμιτης συναλλαγής και υποστηρίζει ότι η οικονομική διαφορά αφορά αμοιβές για ομιλίες και συμβουλευτική εργασία.

Στη δήλωση που εξέδωσαν οι δικηγόροι Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σουάρτς, αναφέρεται ότι η Γκιλφόιλ επιδίωξε να εισπράξει χρήματα για επαγγελματικές υπηρεσίες που είχαν ήδη παρασχεθεί το 2024 και στις αρχές του 2025, πριν αναλάβει δημόσιο αξίωμα. Οι ίδιοι γνωστοποιούν ότι εξετάζουν τις νομικές επιλογές τους για την είσπραξη του ποσού, αλλά και για τυχόν πρόσθετες αξιώσεις.

Η απάντηση έρχεται μετά τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για τις οικονομικές σχέσεις της Γκιλφόιλ με τον Ντίτερς. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία στα οποία βασίζονται, μεταξύ των οποίων σύμβαση και γραπτά μηνύματα, δείχνουν ότι επρόκειτο για ανεξόφλητες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ο Έρικ Ντίτερς είναι Αμερικανός επιχειρηματίας και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ. Βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τού ζήτησε 100.000 δολάρια για την εξόφληση προσωπικού λογαριασμού της, υποσχόμενη σε αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Wall Street Journal δημοσίευσε τα μηνύματα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, αντάλλαξαν οι δύο πλευρές και στα οποία η Γκιλφόιλ φέρεται να ζητά την καταβολή των 100.000 δολαρίων.

Η συμφωνία των 200.000 δολαρίων και τα χρήματα που δεν καταβλήθηκαν

Σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσιάζει η πλευρά της πρέσβειρας, ο Ντίτερς την είχε προσλάβει ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι. Οι δικηγόροι αναφέρουν ότι οι εκδηλώσεις εντάσσονταν στις προσπάθειές του να ενισχύσει τη δημόσια παρουσία του ενόψει πιθανών υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του κυβερνήτη και για το Κογκρέσο.

Στις 20 Μαΐου 2024, σύμφωνα με τη δήλωση, ο Ντίτερς υπέγραψε σύμβαση με το πρακτορείο που διαχειριζόταν τις επαγγελματικές εμφανίσεις της Γκιλφόιλ και τις πληρωμές της. Η συμφωνία προέβλεπε συνολική αμοιβή 200.000 δολαρίων, με καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης την 31η Μαΐου 2024.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της Γκιλφόιλ αναφέρουν ότι ακολούθησαν πρόσθετες συμφωνίες για ομιλίες, στρατηγική επικοινωνίας και συγκέντρωση χρηματοδότησης. Για τη συμβουλευτική συνεργασία επικαλούνται, επίσης, τρίτο πρόσωπο, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, ήταν παρόν και έχει επιβεβαιώσει ενόρκως τη σχετική συμφωνία.

Κατά την ίδια εκδοχή, ο Ντίτερς δεν εξόφλησε το ποσό εντός της συμφωνημένης προθεσμίας και στη συνέχεια κατέβαλλε τμηματικά χρήματα για αρκετούς μήνες, χωρίς να καλύψει το σύνολο της οφειλής.

Η πλευρά της πρέσβειρας επικαλείται ακόμη γραπτά μηνύματα στα οποία, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ο Ντίτερς απέδιδε τις καθυστερήσεις σε επιχειρηματικό συνεργάτη και στους νομικούς συμβούλους του. Σε ένα από αυτά φέρεται να περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας».

Το υπόλοιπο που, σύμφωνα με τη δήλωση, παραμένει ανεξόφλητο για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ανέρχεται σε περίπου 150.000 δολάρια.

Τι υποστηρίζουν για την πρόταση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Οι δικηγόροι της Γκιλφόιλ αναφέρονται και σε διαφορετική οικονομική πρόταση, την οποία αποδίδουν στον ίδιο τον Ντίτερς. Όπως υποστηρίζουν, εκείνος έχει περιγράψει σε δημοσιογράφους ότι προσέφερε στην πρέσβειρα ένα εκατομμύριο δολάρια, προκειμένου να συμβάλει στην προβολή ιδιωτικής δικαστικής υπόθεσής του για ιατρική αμέλεια και να τη φέρει σε γνώση Αμερικανών κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Γκιλφόιλ αρνήθηκε την πρόταση.

Οι νομικοί εκπρόσωποί της επικαλούνται, παράλληλα, αναφορές του Ντίτερς ότι είχε καταβάλει για τις ομιλίες της περισσότερα χρήματα από όσα θεωρούσε ότι αναλογούσαν, επειδή ήθελε να αναπτύξει σχέσεις με πρόσωπα από τον πολιτικό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλευρά της πρέσβειρας υποστηρίζει ότι οι αναφορές αυτές πρέπει να εξεταστούν σε συνδυασμό με τη σύμβαση και τα μηνύματα που επικαλείται.

Η απάντηση για τα ιδιωτικά αεροσκάφη και τις μετακινήσεις

Στην ίδια ανακοίνωση, οι δικηγόροι της Γκιλφόιλ απορρίπτουν τις αιτιάσεις που αφορούν τα ταξίδια της με ιδιωτικά αεροσκάφη. Υποστηρίζουν ότι πριν από κάθε μετακίνηση ζήτησε και έλαβε οδηγίες από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών και ότι ακολούθησε τόσο τις κατευθύνσεις όσο και τους κανονισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αναφέρουν, επίσης, ότι η πρέσβειρα έχει συμμορφωθεί με τους ομοσπονδιακούς κανόνες δεοντολογίας, τις διατάξεις για την αποδοχή δώρων και τις υποχρεώσεις δήλωσης. Κατά τους ίδιους, η συμμόρφωση αυτή έχει επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πρεσβεία.

Η δήλωση δεν παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για τις επιμέρους πτήσεις, το κόστος τους ή τον τρόπο με τον οποίο καλύφθηκαν οι σχετικές δαπάνες.

Οι δικηγόροι κλείνουν την παρέμβασή τους με αναφορά στη συνέχιση των καθηκόντων της Γκιλφόιλ και στις προτεραιότητες της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα, με έμφαση στην ενέργεια και στη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

«Η πρέσβειρα Γκιλφόιλ έχει υπηρετήσει και θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα, τιμή και διάκριση», αναφέρουν, προσθέτοντας ότι εξετάζουν κάθε διαθέσιμη νομική δυνατότητα για την είσπραξη της οφειλής και την προώθηση άλλων πιθανών αξιώσεων.