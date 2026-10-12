Λ. Μενδώνη: Παρέμβαση για την απόσυρση αφίσας με τη σημαία της Βέρμαχτ στην Ακρόπολη - «Κακώς την επέλεξαν»

Την αλλαγή της αφίσας εκδήλωσης με θέμα «Αρχαιολογία και Κατοχή», στην οποία εμφανιζόταν φωτογραφία με τη ναζιστική σημαία πάνω από την Ακρόπολη, ανακοίνωσε στη Βουλή η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έπειτα από παρέμβαση του υπουργείου.

Είχε προηγηθεί έντονη αντίδραση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ), την οποία μετέφερε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η υπουργός συμφώνησε ότι το Συμβούλιο «ορθά στηλίτευσε» την επιλογή της αφίσας, διευκρινίζοντας ότι η φωτογραφία αποτελεί ιστορικό τεκμήριο από το αρχείο του Γερμανικού Ιστορικού Μουσείου.

«Κακώς το επέλεξαν», δήλωσε, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι διοργανωτές επιδίωκαν να μεταδώσουν το αντίθετο μήνυμα από εκείνο που τελικά εισπράχθηκε. Όπως εξήγησε, το υπουργείο ενημερώθηκε από την αντίδραση του ΕΣΔΟΓΕ και παρενέβη, με αποτέλεσμα να αλλάξει η αφίσα.

Αντιπαράθεση και για τον τίτλο ομιλίας

Η συζήτηση έγινε στο περιθώριο της επεξεργασίας της ελληνοσερβικής συμφωνίας για την προστασία της πολιτιστικής δημιουργίας.

Η Μενδώνη ανέφερε ότι η έκθεση που εγκαινιάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια επαναπατρισμού αρχαιοτήτων. «Ο σκοπός της έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δεν είναι να συγκαλύψει κάτι. Είναι ακριβώς το αντίθετο, να παρουσιάσει αυτή τη σκοτεινή περίοδο», τόνισε.

Για την αφίσα του συνεδρίου, το οποίο διοργανώνουν το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, σημείωσε ότι οι διοργανωτές αναγνώρισαν το βάσιμο της διαμαρτυρίας.

Η Κωνσταντοπούλου έθεσε επίσης ζήτημα για ομιλία Γερμανού ιστορικού με τίτλο «Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη».

Η υπουργός αναγνώρισε ότι ο τίτλος προκαλεί, σημειώνοντας όμως ότι μπορεί να χρησιμοποιείται «και προβοκατόρικα». Ζήτησε να αξιολογηθεί πρώτα το περιεχόμενο της ομιλίας: «Να περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο επιστήμονας, τι θα πουν οι επιστήμονες, για να δούμε εάν κινείται πραγματικά προς την αναθεωρητική κατεύθυνση».

Η αναφορά στην επέτειο απελευθέρωσης της Αθήνας

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε ότι η εκδήλωση συμπίπτει με τη 12η Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού της απελευθέρωσης της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή, και χαρακτήρισε την ανακοίνωση του ΕΣΔΟΓΕ «κόλαφο».

Κατηγόρησε τις σχετικές πρωτοβουλίες για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία «ποδοπατώντας επάνω στην αντίσταση των Ελλήνων» και ζήτησε να διευκρινιστεί εάν το υπουργείο έχει αντιδράσει και εάν πρόκειται να αποσυρθούν.