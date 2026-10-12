Αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας θεσπίζει το Υπουργείο Εργασίας, όπως προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέως, εστιάζοντας στις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως πλατφόρμες.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξήγησε πως, παρότι η τεχνολογία ενισχύει την παραγωγικότητα, απαιτούνται σαφή όρια όταν ρυθμίζει αυτόματα τις προαγωγές, τις αναθέσεις ή τις απολύσεις.

Περιγράφοντας το πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου που εκπορεύεται από ευρωπαϊκή οδηγία, η Νίκη Κεραμέως σημείωσε:

«Υπάρχουν σήμερα επιχειρήσεις, οι λεγόμενες πλατφόρμες, στις οποίες όλοι οι εργαζόμενοι κάθε πτυχή της δουλειάς τους, δηλαδή τι project αναλαμβάνουν, τι παραδόσεις αναλαμβάνουν, αν προάγονται, αν διακόπτεται η συνεργασία, όλα αυτά ρυθμίζονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά. Εκεί θέλει ένα όριο, θέλει ανθρώπινη εποπτεία και θέλει να ξέρεις και τι μπαίνει μέσα σε αυτό το μαύρο κουτί του αλγόριθμου.

Έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο κάνει δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι βάζει υποχρεώσεις διαφάνειας, πρέπει να ξέρουμε τι έχει μέσα αυτό το μαύρο κουτί, τι υπολογίζει. Υπολογίζει τον χρόνο απόκρισης, υπολογίζει τα αστεράκια που μου βάζει μετά ο πελάτης και, επίσης, μπαίνει και ανθρώπινη εποπτεία υποχρεωτικά σε κάποιες κρίσιμες αποφάσεις.

Αυτό είναι ένα νέο νομοσχέδιο, λοιπόν, το οποίο εκπορεύεται από ευρωπαϊκή οδηγία, είναι η πρώτη φορά που πάμε και βάζουμε διακριτά όρια στην αγορά εργασίας και, όπως σε κάθε νομοσχέδιο που φέρνω, πάντοτε προηγείται πάρα πολύ ενδελεχής διάλογος. Πολύ καλή η τεχνητή νοημοσύνη, δεν πρέπει να έχουμε φοβία απέναντι στην τεχνολογία, αλλά ευθύνη της πολιτείας είναι να βάζει και όρια».

Διεύρυνση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διεύρυνση που αφορά την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία εντάσσει 500.000 επιπλέον μισθωτούς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προστατευόμενων εργαζομένων στα 2,5 εκατομμύρια.

Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη στις τηλεπικοινωνίες, την υγεία, την απασχόληση, καθώς και σε μικρότερες επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια και καθαριστήρια, ενώ τον επόμενο μήνα εισέρχονται οι συμβουλευτικές, οι διαφημιστικές, οι εταιρείες επισκευών και τα logistics.

Αναφερόμενη στα οφέλη του συστήματος, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε: «Πρώτον, αυξάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων, γιατί καταγράφεται κάθε ώρα που δουλεύεις και, άρα, αμείβεσαι γι’ αυτήν. Δεύτερον, εξυγιαίνεται σημαντικά ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Τρίτον, αυξάνονται σημαντικά και τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, γεγονός που οδηγεί στον λεγόμενο δημοσιονομικό χώρο».

Μάλιστα, σημείωσε ότι η καταγραφή 2,7 εκατομμυρίων περισσότερων υπερωριών πέρυσι δημιούργησε τον απαραίτητο χώρο για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας και τη μονιμοποίηση της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου.

Όπως διευκρίνισε, η ενίσχυση καταβάλλεται «χωρίς πλέον όρια περιουσιακά, εισοδηματικά και ούτω καθ’ εξής, για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και για όλους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας. Το μέτρο ξεκίνησε πέρυσι το Πάσχα με 250 ευρώ και με πολύ μικρότερο αριθμό ωφελούμενων συνταξιούχους.

Μετά πήγαμε στα 300 ευρώ και τώρα πήγαμε στα 400 ευρώ. Πώς το καταφέραμε αυτό; Επειδή δημιουργήθηκε δημοσιονομικός χώρος και ένας βασικός τρόπος, για να δημιουργείται ο δημοσιονομικός χώρος, είναι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας».

Επιδοτούμενη τηλεεργασία στην περιφέρεια και μείωση της ανεργίας

Στο πεδίο της απασχόλησης, όπου η ανεργία διαμορφώνεται στο 7,4%, το Υπουργείο Εργασίας θέτει σε εφαρμογή πρόγραμμα επιδότησης 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για ένα έτος, στοχεύοντας στην εξ αποστάσεως εργασία σε ορεινούς και απομακρυσμένους δήμους.

Αναλύοντας το σκεπτικό της παρέμβασης, η Νίκη Κεραμέως τόνισε: «Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε κάποιον που μένει σε ορεινές περιοχές, σε απομακρυσμένους δήμους, να μπορέσει να εργαστεί εξ αποστάσεως και έτσι να μείνει και στον τόπο του. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και ανοίγουμε επί της ουσίας μία νέα δεξαμενή υποψήφιων εργαζομένων, για έναν χρόνο όμως. Γιατί για έναν χρόνο;

Γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε ώθηση. Σκοπός δεν είναι να επιδοτούμε εσαεί προφανώς, αλλά θέλουμε να ανοίξουμε νέα δεξαμενή. Άρα, λοιπόν, είναι μία προσπάθεια που κάνουμε, για να τονώσουμε την απασχόληση ειδικά στην περιφέρεια, ειδικά σε ορεινούς δήμους της χώρας, στους οποίους αντικειμενικά είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση στην αγορά εργασίας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, το πρώτο εννιάμηνο του 2026, 76.000 πολίτες απορροφήθηκαν στην αγορά εργασίας μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, με την υπουργό να ξεκαθαρίζει: «γιατί ο στόχος μας, το λέω ευθέως, είναι μία κοινωνία εργαζομένων, όχι μία κοινωνία ανέργων».

Κληθείσα να τοποθετηθεί για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, κατέληξε σημειώνοντας πως αποτελούν αποτύπωση της στιγμής χωρίς περιθώρια εφησυχασμού, αναφέροντας: «Η δουλειά μας είναι κάθε μέρα -με κάθε μας ενέργεια- να προσπαθούμε να κάνουμε την καθημερινότητα του πολίτη καλύτερη».