Βγήκαν τα «μαχαίρια» μεταξύ του Πάνου Καμμένου και του ΠΑΣΟΚ, με φόντο την κόντρα της Χαριλάου Τρικούπη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού, στο οποίο αποκάλεσε «βλάκα» τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις σήμερα, μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» του Open, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και πρώην υπουργός, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού» και ότι «προσπαθεί να σωθεί».

Μάλιστα, ο κ. Καμμένος ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ «έχει γαντζωθεί στο όνομα “Ανδρουλάκης” και πάει πίσω».

«Τσίπρας ίσον Μητσοτάκης; Αυτό δεν το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. Αυτή είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα στελέχη του Σημίτη πάνε στη ΝΔ, τα μεν στελέχη του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ δεν είναι πουθενά και τα στελέχη που του έχουν απομείνει από τους Παπανδρεϊκούς ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Προσπαθεί να σωθεί. Έχει μερίδιο ευθύνης», σημείωσε ο Πάνος Καμμένος και συνέχισε:

«Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα “Ανδρουλάκης” και πάει πίσω. Εάν βγει ο Τσίπρας και πάρει ένα 16% και πει “ανοίγω τις πόρτες μου προς τη δημοκρατική παράταξη”, δεν θα πάνε μαζί του κομμάτια της Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ;».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 10ο λεπτό του βίντεο:

Απαντώντας στις επικρίσεις του Πάνου Καμμένου, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση, αναφέροντας πως ο πρώην υπουργός «πήρε τη σκυτάλη στις επιθέσεις από τον Καρτερό» και κάνοντας λόγο για «ακροδεξιό οχετό».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των “75” της ΕΛΑΣ, κ. Καρτερό πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κ. Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κ. Καμμένος.

Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακιέρα στα μέτρα του κ. Μητσοτάκη.

Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η ΕΛΑΣ ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ.

Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, όμως, δεν στήνεται με λάσπη και ο προοδευτικός κόσμος που θέλει την πολιτική αλλαγή θα απορρίψει στην πράξη τους μεσσιανισμούς, την τοξικότητα, το διαίρει και βασίλευε και τις μάχες οπισθοφυλακών.

Αλήθεια, ο κ. Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της ΕΛΑΣ;

Ρητορικό το ερώτημα. Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας.

ΥΓ. Μην σβήσετε εκ των υστέρων και τον κ. Καρτερό από το site της ΕΛΑΣ. Θα είναι αστείο».