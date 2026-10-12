Με πλήρη οπλισμό και αναβαθμισμένα συστήματα αεράμυνας πρόκειται να φτάσει στην Ελλάδα πριν από το τέλος του μήνα ο «Νέαρχος», η δεύτερη από τις τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra που έχει παραγγείλει το Πολεμικό Ναυτικό από τη Γαλλία. Το πλοίο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την επίσημη παράδοσή του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο τελικός κύκλος δοκιμών στη θάλασσα. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης φρεγάτας είναι ότι θα παραδοθεί εξαρχής στην αναβαθμισμένη έκδοση Standard 2, έχοντας ενεργοποιημένα όλα τα συστήματα που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη διαμόρφωση. Αυτό σημαίνει ότι, όταν ολοκληρωθεί η φόρτωση των όπλων της, θα διαθέτει 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, καθώς και το σύστημα RAM, το οποίο προσφέρει πρόσθετη προστασία απέναντι σε εχθρικά βλήματα και άλλες απειλές που πλησιάζουν το πλοίο.

Ο «Νέαρχος» πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες μία ακόμα σύντομη έξοδο από τα γαλλικά ναυπηγεία, προκειμένου να ελεγχθούν για τελευταία φορά επιμέρους λειτουργίες και συστήματα. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, χωρίς να εντοπιστούν προβλήματα, επιβεβαιώνοντας τα θετικά αποτελέσματα των προηγούμενων, εκτενέστερων θαλάσσιων δοκιμών.

Τι σημαίνει ότι η νέα φρεγάτα θα διαθέτει 32 πυραύλους Aster 30

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του «Νέαρχου» είναι η δυνατότητα να μεταφέρει 32 πυραύλους Aster 30, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση εχθρικών αεροσκαφών και πυραύλων. Πρόκειται για το βασικό αντιαεροπορικό όπλο της φρεγάτας, που της επιτρέπει να προστατεύει τόσο τον εαυτό της όσο και άλλα πολεμικά πλοία τα οποία επιχειρούν στην ίδια περιοχή. Οι πύραυλοι τοποθετούνται σε ειδικούς κατακόρυφους εκτοξευτές, οι οποίοι βρίσκονται στο κατάστρωμα της φρεγάτας. Στην περίπτωση του «Νέαρχου», και οι 32 διαθέσιμες θέσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την πρώτη στιγμή, σε αντίθεση με την αρχική διαμόρφωση με την οποία είχε παραληφθεί η πρώτη ελληνική Belh@rra, ο «Κίμων». Ο αριθμός των πυραύλων έχει ιδιαίτερη σημασία σε περίπτωση επίθεσης από πολλαπλές κατευθύνσεις, καθώς επιτρέπει στο πλήρωμα να αντιμετωπίσει περισσότερες διαδοχικές απειλές χωρίς να εξαντληθεί γρήγορα το διαθέσιμο απόθεμα αντιαεροπορικών όπλων.

Παράλληλα, η φρεγάτα θα διαθέτει πλήρως ενεργοποιημένο το σύστημα RAM, το οποίο προορίζεται για την αναχαίτιση απειλών σε μικρότερες αποστάσεις. Εάν, για παράδειγμα, ένας εχθρικός πύραυλος καταφέρει να πλησιάσει επικίνδυνα το πλοίο, το RAM αποτελεί ένα πρόσθετο μέσο άμυνας για την αντιμετώπισή του. Το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό σύστημα μάχης SETIS, το οποίο συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τα ραντάρ και τους υπόλοιπους αισθητήρες της φρεγάτας, βοηθώντας το πλήρωμα να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει εγκαίρως πιθανές απειλές.

Από τη Λοριάν στη Βρέστη και στη συνέχεια στην Ελλάδα

Η επίσημη τελετή παράδοσης του «Νέαρχου» θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου στη Λοριάν της Γαλλίας, όπου κατασκευάστηκε η φρεγάτα. Εκεί θα υψωθεί η ελληνική σημαία και το πλοίο θα περάσει επισήμως στην ευθύνη του Πολεμικού Ναυτικού. Ωστόσο, η αναχώρηση για την Ελλάδα δεν θα γίνει αμέσως. Προηγουμένως, η φρεγάτα θα κατευθυνθεί προς τη γαλλική ναυτική βάση της Βρέστης, όπου θα πραγματοποιηθεί η φόρτωση του συνόλου των όπλων και των πυρομαχικών της.

Εκτός από τους 32 Aster 30 και τα βλήματα του RAM, ο «Νέαρχος» θα εξοπλιστεί με οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C, οι οποίοι προορίζονται για την προσβολή εχθρικών πλοίων, καθώς και με τορπίλες MU90 για την αντιμετώπιση υποβρυχίων. Στον οπλισμό του περιλαμβάνεται επίσης πυροβόλο των 76 χιλιοστών. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, το πλοίο θα αναχωρήσει για τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, έχοντας πλέον παραλάβει τον προβλεπόμενο οπλισμό του. Στην Ελλάδα θα συνεχιστούν η εκπαίδευση και οι διαδικασίες επιχειρησιακής ένταξης, προκειμένου η νέα μονάδα να αξιοποιηθεί πλήρως από τον Στόλο. Με την άφιξη του «Νέαρχου», το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει πλέον δύο φρεγάτες της νέας κλάσης FDI, τον «Κίμωνα» και τον «Νέαρχο», ενώ θα ακολουθήσουν ο «Φορμίων» και ο «Θεμιστοκλής», στο πλαίσιο του προγράμματος ανανέωσης των κύριων μονάδων επιφανείας.