Στις επικείμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών ενόψει του χειμώνα, στις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», σχετικά με την παρέμβαση που έχει ήδη εφαρμοστεί στο πετρέλαιο κίνησης, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «στο πετρέλαιο κίνησης δίνουμε μείωση κατά 20 λεπτά στην αντλία, μεγαλύτερη ενίσχυση από αυτή που θα προέκυπτε αν μειώναμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως «σε κάθε περίπτωση, όμως, ο πολίτης θέλει να δει μια καλή τελική τιμή. Τον ενδιαφέρει να δει φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα μέσω της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή μέσω της επιδότησης στην αντλία».

Για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέφερε ότι «την Τετάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Το οικονομικό επιτελείο έχει κάνει όλη την επεξεργασία, για να δει μέχρι και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ που μπορεί να δοθεί. Η προτεραιότητα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή. Να είστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση θα κάνει το μέγιστο που μπορεί, δεδομένων των διεθνών συνθηκών».

Για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός θα δώσει άλλη μία μάχη για την υλοποίηση όσων ζητά μέσα από αυτές τις επιστολές που ειρωνεύεται κάθε φορά το ΠΑΣΟΚ. Οι επιστολές του πρωθυπουργού, όμως, έχουν αποτελέσματα, όπως συνέβη με την πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία ύψους 1 δισ. ευρώ που πετύχαμε την προηγούμενη εβδομάδα».

Τόνισε δε ότι «θα δώσουμε άλλη μία μάχη, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των πολιτών». Κλείνοντας, επεσήμανε πως η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη περίσταση με τη διεθνή ενεργειακή κρίση, χωρίς αγκυλώσεις και χωρίς να απορρίπτει κανένα μέτρο που είναι εφικτό να υλοποιηθεί.

Όπως σημείωσε, «δεν είμαστε δογματικοί. Θέλουμε πάντοτε να κάνουμε αυτό που είναι προς όφελος της κοινωνίας».

Για τη διαμάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό είναι μια έντονη μάχη για το ποιος τελικά θα καταφέρει να είναι δεύτερος. Είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα και, δυστυχώς, η αντιπαράθεση ξεφεύγει πολύ και δεν αφορά τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Οι προσωπικές επιθέσεις δεν έχουν θέση σε μια πολιτική αντιπαράθεση, που οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια και πολιτικό πολιτισμό, ανεξάρτητα από το αν απευθύνονται σε γυναίκα ή σε άνδρα».

«Είναι τόσο μεγάλη η μάχη της επιβίωσης μεταξύ ποιος θα είναι δεύτερος, αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ ή η ΕΛΑΣ, που δυστυχώς χάνουν το μέτρο μεταξύ τους και καταλήγουν τελικά στο να ακούμε εκφράσεις σαν αυτές που ακούστηκαν», επεσήμανε.

Ειδικά για τον χαρακτηρισμό «βλάκας», που χρησιμοποίησε για τον κ. Ανδρουλάκη ο κ. Καρτερός σε άρθρο του, επεσήμανε ότι «δεν είναι σαρκασμός. Σαρκασμός είναι να κάνεις χιούμορ για τον εαυτό σου. Το να αποκαλείς κάποιον “βλάκα” είναι προσβολή».