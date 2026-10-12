Για τον εκλογικό στόχο που θέτει η κυβέρνηση, για το αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία προς την Ε.Ε. που υπέβαλε η Ελλάδα αλλά και για την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού με χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναφορικά με το αίτημα της Ελλάδας στην Κομισιόν και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση αν απορριφθεί, είπε: «Το αίτημα έχει περιγραφεί στην πρόεδρο της Κομισιόν. Ζητούμε να εξαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες για να αντιμετωπιστεί ο δύσκολος χειμώνας ως προς τις οροφές δαπανών».

Και πρόσθεσε: «Όταν ακούνε να τάζουν από την αντιπολίτευση είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε την άδεια από την Κομισιόν θα κινούμαστε όπως και τα υπόλοιπα κράτη στις οροφές δαπανών. Εκτός και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση».

Για τις νέες απειλές της Τουρκίας αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είπε: «Η ηλεκτρική διασύνδεση θα γίνει υπό τους όρους αδειοδότησης από την ελληνική πολιτεία όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και είπε μεταξύ άλλων: «Υπάρχει αναλυτική ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας και τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Αύριο θα επισκεφθεί κλιμάκιο το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας υπό τον γ.γ. του υπουργείου Παιδείας για να γίνουν όλα όσα πρέπει για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Αυτό θα αποφασιστεί από τις αυτοψίες που θα γίνουν».

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τον στόχο του 25% που έθεσε ο πρωθυπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του. Απάντησε ότι με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις η Ν.Δ. παίρνει μεταξύ 30 και 31%. «Έτσι», είπε, «είναι λογικό να βάζεις στόχο μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στόχος μας είναι ένας, η αυτοδυναμία».

Ερωτηθείς αν η ΝΔ πέσει κάτω από το 28,3% και αν είναι πήχης το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, απάντησε:

«Οι δημοσκοπικές εταιρείες κάνουν μια αναγωγή επί του 100%. Έχουν τεράστια σημασία οι δημοσκοπήσεις αλλά πάνω απ’ όλα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ο μόνος ρεαλιστικός στόχος για να έχει η χώρα σταθερή κυβέρνηση. Είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε για μη ρεαλιστικό στόχο ειδικά όταν υπάρχουν κόμματα που από τρίτα θέλουν να πάνε πρώτα. Αν δεν πετύχουμε τον στόχο αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Εμείς θέλουμε το βράδυ των εκλογών ο τόπος να έχει κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν από τη στιγμή που και το ΠΑΣΟΚ έχει μετατοπιστεί στο γήπεδο των λαϊκιστών».

Κληθείς να σχολιάσει την αντιπαράθεση ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων, υπάρχει πλεόνασμα ύβρεων και διαξιφισμών όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δε μοιάζει προοδευτικό μέτωπο αλλά πολεμικό μέτωπο. Ας αναλογιστούν στο ΠΑΣΟΚ τι έκαναν όταν έκαναν θέση τους στο συνέδριο τη θέση Δούκα και μόνη τους έννοια ήταν να μην συγκυβερνήσουν με τη ΝΔ αλλά με όλους αυτούς. Όταν αποφασίζεις αυτό, τότε θα υποστείς και τις συνέπειες».

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για την ένταξη του Βασίλη Κόκκαλη στην ΕΛΑΣ και είπε: «Έχει έναν συμβολισμό ο κ. Κόκκαλης και η πορεία του: ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Δείχνει τι κυβέρνηση επέλεξε να κάνει ο κ. Τσίπρας».