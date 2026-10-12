Μήνυση κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής, υπέβαλε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.

Η μήνυση αφορά όσα κατήγγειλε η κ. Παπαδοπούλου ότι έγιναν στις 7 Οκτωβρίου, τόσο στην κοινή τους τηλεοπτική εμφάνιση σε εκπομπή του ART TV, όσο και εκτός «αέρα».

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, με τη μήνυσή της, ζητά «την πλήρη διερεύνηση των καταγγελλόμενων περιστατικών, την εξέταση των αυτοπτών μαρτύρων και ρητά την αναζήτηση, προσκόμιση και αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του στούντιο, αλλά και από τις κάμερες ασφαλείας του τηλεοπτικού σταθμού, προκειμένου να διακριβωθούν όσα συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα».

Επίσης, ζητά «την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για εξυβριστικές, εκφοβιστικές και απειλητικές συμπεριφορές».

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Οκτωβρίου, η Άννα Παπαδοπούλου και ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος είχαν σφοδρή τηλεοπτική κόντρα, ενώ όπως κατήγγειλε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ μετά το τέλος της εκπομπής την αποκάλεσε «σκουπίδι» και επιχείρησε να τη χτυπήσει και μάλιστα δύο φορές.

Δείτε το βίντεο με τον τηλεοπτικό καβγά: