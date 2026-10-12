«Ο πρωθυπουργός για πρώτη φορά έβαλε τον πήχη στο 25%. Ήθελε να πει ότι ομολογεί την ήττα, από τη μια, και από την άλλη να στείλει μήνυμα ότι “παιδιά με 26-27%, δεν φεύγω από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας”», σχολίασε σε συνέντευξή του στον ρ/σ ΕΡΤNews Radio 105,8 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Υποστήριξε πως αυτό επιβεβαιώνει τη θέση του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι «το 75% της κοινωνίας έχει ξεκαθαρίσει, όχι άλλο Νέα Δημοκρατία, όχι άλλο Μητσοτάκης» και πως την κρίσιμη στιγμή η πλειοψηφία αυτού του 75% θα επιλέξει για τη ζωή του βλέποντας ποιο είναι «το μόνο κόμμα που έχει ένα άλλο πρόγραμμα». Εκτίμησε ότι εκεί θα γίνει η μεγάλη ανατροπή και πως το κενό που άνοιξε το 2023 «από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση – που συνετρίβη απέναντι σε μια πολύ κακή κυβέρνηση», «θα καλυφθεί από το ΠΑΣΟΚ και ηγεμονικά σε αυτές τις εκλογές».

Αναφερόμενος στο άρθρο του Θανάση Καρτερού, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. επιλέγει να γράφει ένα άρθρο, το οποίο στολίζει με πολύ βαριές προσωπικές, μη πολιτικές εκφράσεις τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω πως δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την στρατηγική του μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, μια στρατηγική που είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας».

Υποστήριξε ότι η ΕΛ.Α.Σ. κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και πως «όσο τα γκάλοπ χειροτερεύουν για το κόμμα ΕΛ.Α.Σ., θα κλιμακώνονται και οι επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ». Υπογράμμισε ότι αντίθετα το ΠΑΣΟΚ λέει καθαρά ότι θέλει να ηττηθεί η ΝΔ, ενώ «δυστυχώς ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι η προτεραιότητά του είναι να καλύψει τον προοδευτικό χώρο, άρα να νικήσει το ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με τις επερχόμενες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο και την κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ακρίβειας, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές» και «περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν» και έχει αφήσει το λαό εκτεθειμένο. Την κατηγόρησε ότι «έχει απορρίψει έως τώρα και το πλαφόν στα διυλιστήρια και τα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης» και δεν θέλει να μιλήσουμε «ούτε κατ’ ελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπωλίων ή των εταιρειών». Επιπλέον σχολίασε ότι χθες ο κ. Μπρατάκος με τη σημερινή του θέση ως προέδρου του ΕΒΕΑ, είπε ότι «ναι είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το ιταλικό μοντέλο», για τον μηχανισμό, δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ακούει την αγορά καθώς πρότεινε 120 δόσεις, με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, με επιτόκιο 3% αντί για 5,8%, και το να μπουν οφειλές του ’25 και του ’26.

Σχετικά με το επιχείρημα περί «βιαστικής κριτικής» στον πρωθυπουργό για την επιστολή του προς την Ε.Ε., ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως «όχι, καθόλου δεν βιαστήκαμε, διότι φαίνεται ότι άλλες χώρες στην Ευρώπη παίρνουν μέτρα χωρίς να ζητήσουν άδεια. Κι εδώ η κυβέρνηση παρουσίασε ως μεγάλη επιτυχία ότι υπάρχει στη ρήτρα διαφυγής ένα, δύο συν την ενέργεια». Το χαρακτήρισε ως «ταχυδακτυλουργία αδιανόητη», καθότι -όπως είπε- «ενώ υπήρχαν έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν για την ενέργεια, αυτά απεντάχθηκαν – περίπου 800 εκατ. – και τώρα η κυβέρνηση ζητάει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας επιτραπεί με εθνικούς πόρους, δηλαδή με λεφτά των φορολογουμένων να χρηματοδοτήσουμε έργα που θα μπορούσαν να έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης».