«Η σημασία μιας μεγάλης επένδυσης κρίνεται και από το αποτύπωμα που αφήνει στον τόπο όπου υλοποιείται» αναφέρει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές της Χαλκιδικής.

Μια επένδυση άνω των 2 δισ. δολαρίων που περνάει πλέον στην παραγωγική της φάση, έχοντας απασχολήσει περίπου 5.000 εργαζόμενους κατά την κατασκευή και με 3.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία της.

Την ίδια ώρα, στον Δήμο Αριστοτέλη της Χαλκιδικής έχει συμφωνηθεί πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης άνω των 80 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, πέραν των μεταλλευτικών τελών, το οποίο ήδη υλοποιείται, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή νέου Παιδικού Σταθμού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Παράλληλα, στα Νέα Μουδανιά θεμελιώθηκε το νέο Γενικό Λύκειο, έργο 9 εκατ. ευρώ, ενώ στον Νέο Μαρμαρά προχωρά το έργο του λιμένα αλιευτικών σκαφών, συνολικού προϋπολογισμού 17,7 εκατ. ευρώ, μετά και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης 6,3 εκατ. ευρώ.

Και από τη Χαλκιδική στη Θεσσαλία όπου η αποκατάσταση μετά τον «Daniel» εξακολουθεί, σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη, «να αποτελεί μια μεγάλη και σύνθετη προσπάθεια». Η πρώτη κατηγορία οδικών έργων που είχαν υποδειχθεί ως πρώτης προτεραιότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ολοκληρώθηκε, με 391 από τα 997 σημεία παρέμβασης να έχουν ήδη αποκατασταθεί. Την ίδια ώρα, η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής έχει φτάσει στο 100% στις γραμμές Δομοκός-Κραννώνας και Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο «Achaia Pass 2026-2027», με προϋπολογισμό 680.000 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε για την ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας μετά τις πυρκαγιές του 2025, στην Αχαϊα.

«Για να υπάρχει όμως πραγματική προοπτική στην Περιφέρεια, χρειάζονται πρώτα απ’ όλα άνθρωποι που μπορούν και θέλουν να μείνουν εκεί», σημειώνει ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, εστιάζοντας στην έναρξη της πλατφόρμας του προγράμματος Μετεγκατάστασης, η οποία ξεκινά στις 14 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενίσχυση 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε συγκεκριμένες περιοχές, με το 50% του ποσού να δίνεται προκαταβολικά. Μετά τον Έβρο, το πρόγραμμα επεκτείνεται σε Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτία.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, αναφέρεται σε παρεμβάσεις που έγιναν σε πολλές και διαφορετικές περιοχές όπως: 6 εκατ. ευρώ για το νέο 6ο Δημοτικό και 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης, 2.5 εκατ. ευρώ για δύο νέες μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης σε Χαλκίδα και Δροσιά, 1.2 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολείων στον Βόλο και 900.000 ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ, για την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολείων στα Γρεβενά. Την ίδια ώρα, στα Χανιά εγκαινιάστηκε το 20ό Δημοτικό Σχολείο μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, ενώ στην Πάτρα ξεκινάει το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής.

Όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ο κ. Κοντογεώργης δεν παραλείπει να αναφερθεί στον προσωρινό ανάδοχο που αναδείχθηκε στη Ρόδο για το νέο Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο Δωδεκανήσου με προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ, στα εγκαίνια του πρώτου αξονικού τομογράφου και στο υπό εξέλιξη έργο για τη δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου.

Και από την πρόσβαση στις υπηρεσίες, στην πρόσβαση μεταξύ των ίδιων των περιοχών, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τα αεροπορικά δρομολόγια Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά που αναπροσαρμόζονται και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, τη σύμβαση παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου στη Βασιλίτσα που ήδη τέθηκε σε ισχύ, την ανάδειξη αναδόχου για την επέκταση του λιμένα Λειψών και τη νέα αποβάθρα οχηματαγωγών στη θέση Καβί και τέλος, την εξασφάλιση αναγκαίων πόρων για την αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στην Αλόννησο.

Κλείνοντας, ο κ. Κοντογεώργης αναφέρεται σε μία εξέλιξη με ευρύτερο συμβολισμό και συγκεκριμένα, στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρεια Μακεδονίας να ξεκινήσουν από κοινού την προετοιμασία για τη διασυνοριακή υποψηφιότητα της περιοχής των Πρεσπών στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μεικτού Αγαθού. Μια προσπάθεια που, όπως επισημαίνει, συνδέει την προστασία του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού τοπίου με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών πέρα από τα σύνορα.

«Όλες αυτές οι εξελίξεις μπορεί να φαίνονται πολύ διαφορετικές μεταξύ τους», καταλήγει ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, όμως, «αποτελούν κομμάτια της ίδιας προσπάθειας: κάθε περιοχή να μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητές της, να αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της και να δημιουργεί περισσότερους λόγους για να ζει, να εργάζεται και να δημιουργεί κανείς εκεί».