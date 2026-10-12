Την ένταξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησης στα social media, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

Στην ανάρτηση που έκανε σήμερα το πρωί, ο κ. Κόκκαλης ανακοίνωσε πως εντάχθηκε πλέον στο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

«Πριν από τρεις μήνες πήρα την απόφαση να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου. Ήταν μια απόφαση που υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να παραμείνω συνεπής απέναντι στους πολίτες που με εμπιστεύθηκαν και στις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Είχα τότε επισημάνει την ανάγκη για μια νέα πολιτική αρχή, με αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς, διαφάνεια, λογοδοσία και τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Σήμερα, με την ίδια αντίληψη για την πολιτική και τη δημόσια ευθύνη, αποφασίζω να συμμετάσχω στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ, που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα», αναφέρει ο Βασίλης Κόκκαλης και συνεχίζει:

«Με τον Αλέξη Τσίπρα συνεργαστήκαμε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Η πολιτική εμπιστοσύνη που αναπτύχθηκε μέσα από εκείνη τη συνεργασία υπήρξε καθοριστική και για την επιλογή μου, το 2019, να συμπορευτώ μαζί του. Γνωρίζω τις δυνατότητές του και πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συγκρότηση μιας αξιόπιστης προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η χώρα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά και θεσμικά προβλήματα. Η ακρίβεια εξαντλεί τα εισοδήματα, η ύπαιθρος ερημώνει, ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα υποχωρεί. Η κατάσταση αυτή απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές απαντήσεις, με ρεαλισμό, σχέδιο και κοινωνική ευαισθησία.

Γνωρίζω καλά, μέσα από την πολιτική και επαγγελματική μου διαδρομή, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και τα νοικοκυριά. Ειδικά στη Θεσσαλία, οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών, η ανασφάλεια στην παραγωγή και η αγωνία για το αύριο παραμένουν καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας. Θεωρώ ότι η νέα αυτή πολιτική προσπάθεια μπορεί να δώσει χώρο στη συνεργασία ανθρώπων με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, που συμφωνούν στην ανάγκη μιας δικαιότερης κοινωνίας, μιας παραγωγικής οικονομίας και ενός κράτους που λειτουργεί με κανόνες, προστατεύει τους πολίτες και λογοδοτεί».

«Προσέρχομαι σε αυτή την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις ή αξιώματα. Με την εμπειρία που απέκτησα από τη συμμετοχή μου στην κυβέρνηση, την κοινοβουλευτική μου θητεία και την καθημερινή επαφή μου με την κοινωνία, επιθυμώ να συμβάλω στη διαμόρφωση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων πολιτικών προτάσεων», τονίζει και καταλήγει:

«Η σχέση μου με τους πολίτες της Λάρισας παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς. Σε αυτούς λογοδοτώ και δίπλα τους θα συνεχίσω να βρίσκομαι. Η απόφαση για τη συμμετοχή μου στην ΕΛ.Α.Σ. αποτελεί συνέχεια όσων δημόσια υποστήριξα όταν αποχώρησα από τη Βουλή. Με την ίδια συνέπεια θα συνεχίσω να εργάζομαι για όσα πιστεύω».

Δείτε την ανάρτηση του Βασίλη Κόκκαλη: