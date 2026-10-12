Παρεμβάσεις που αφορούν τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, τη μείωση του περιθωρίου κέρδους των διυλιστηρίων και την ενίσχυση των νοικοκυριών προανήγγειλε το πρωί της Δευτέρας 12/10 ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη, ενώ η κυβέρνηση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να μειώσει προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε, στα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, στον σχεδιασμό για την ανανέωση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές της άνοιξης του 2027 και στον στόχο της αυτοδυναμίας.

Τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και η παρέμβαση στα διυλιστήρια

«Την τρέχουσα εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης συνολικά και η παρέμβαση στα διυλιστήρια, ώστε η τιμή στη χονδρική να είναι χαμηλότερη», είπε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα θα περιλαμβάνουν τόσο παρεμβάσεις στην τιμή όσο και ενίσχυση των νοικοκυριών.

Όπως δήλωσε, την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα συνολικό πακέτο μέτρων ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά και τη στήριξη της βιομηχανίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση αυτή αποσκοπεί στη μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε το όφελος να μετακυλιστεί στις τελικές τιμές των προϊόντων.

«Όταν ακούει ο κόσμος ότι θα στηριχθεί η βιομηχανία για να έχει χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή της, τελικά αυτό μετακυλίεται στο ράφι. Είναι υπέρ του καταναλωτή», είπε, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις της Τετάρτης για τις λεπτομέρειες των παρεμβάσεων.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη φορολόγηση των διυλιστηρίων, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι την προηγούμενη χρονιά επιβλήθηκε έκτακτος φόρος, τα έσοδα του οποίου, όπως είπε, επιστράφηκαν στο σύνολό τους μέσω των μέτρων στήριξης στην αντλία.

Για τη φετινή παρέμβαση σημείωσε ότι τα διυλιστήρια προσφέρθηκαν εθελοντικά να μειώσουν το περιθώριο κέρδους τους, προκειμένου να περιοριστεί η τιμή χονδρικής. Η παρέμβαση θα συνδυαστεί με το επίδομα που θα λάβουν οι καταναλωτές, όπως ανέφερε.

«Τα μέτρα έχουν αποδώσει, αλλά πρέπει να στηρίξουμε κι άλλο τον κόσμο»

Ο γραμματέας της ΝΔ αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν περιορίσει μέρος των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Όπως ανέφερε, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου ανά βαρέλι έχει φτάσει περίπου στο 41%-42%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα κατά το ίδιο διάστημα είναι περίπου 25%.

«Είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη, κατ’ αναλογία, στα μέτρα που έχουμε φέρει για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 90 φόρους, τόσο άμεσους όσο και έμμεσους.

«Αν δει κανείς συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης σε άμεσους και έμμεσους φόρους, δεν υπάρχει καμία άλλη κυβέρνηση η οποία να έχει μειώσει 90 φόρους στην ιστορία της Ελλάδας, ούτε αυτή τη στιγμή καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης έχει βελτιώσει την αναλογία μεταξύ εισοδήματος, κατανάλωσης, φόρων και δασμών προς όφελος των εργαζομένων και των νοικοκυριών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να ανακοινώνει νέες μειώσεις φόρων κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Θαύματα δεν μπορούν να γίνουν. Ούτε η Ελλάδα μπορεί να γίνει παράδεισος. Καμία χώρα δεν είναι παράδεισος. Όλη η Ευρώπη πιέζεται από τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου», δήλωσε.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι τα υφιστάμενα μέτρα δεν επαρκούν για όλους τους πολίτες. «Δεν λέω ότι είναι αρκετά. Πολύς κόσμος δυσκολεύεται. Πρέπει να τον στηρίξουμε κι άλλο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Βόρεια Ελλάδα, όπου, όπως σημείωσε, ο χειμώνας αρχίζει νωρίτερα και είναι πιο βαρύς. Ερωτηθείς αν οι νέες παρεμβάσεις θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις περιοχές αυτές, απάντησε ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη και θα έχουν ιδιαίτερη αξία για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Στο πλαίσιο της επικείμενης Συνόδου Κορυφής, στην οποία θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Πέμπτη και την Παρασκευή, η ελληνική πλευρά ζητά μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη χρήση των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων.

Όπως εξήγησε ο κ. Κυρανάκης, στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα να μειώσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, ώστε η μείωση να αποτυπωθεί άμεσα στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία.

«Δεν ζητάμε επιπλέον χρήματα από την Ευρώπη. Ζητάμε απλά αυτός ο πολύ σκληρός κανόνας δημοσιονομικών ορίων, του ορίου δαπανών, να μπορέσει για ένα χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, να χαλαρώσει», ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε, η ελληνική πρόταση αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης εθνικών πόρων και όχι την εξασφάλιση πρόσθετης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να καταστεί δυνατή η μείωση ενός ακόμη φόρου, πέραν των 90 που, όπως υποστήριξε, έχουν ήδη μειωθεί.

Στεγαστική κρίση: Τα προγράμματα και η επιστροφή ενοικίου

Ο Κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη στέγαση ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα στήριξης.

Παράλληλα, παρέπεμψε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα stegasi.gov.gr, όπου, όπως είπε, είναι συγκεντρωμένες πληροφορίες για τα στεγαστικά προγράμματα και τα κριτήρια ένταξης σε αυτά.

Μεταξύ των προγραμμάτων που ανέφερε είναι τα «Σπίτι μου I» και «Σπίτι μου II», το «Αναβαθμίζω», το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το «Εξοικονομώ», το επίδομα στέγασης και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δυνατότητα συγκατοίκησης των φοιτητών, σημειώνοντας ότι προβλέπεται ετήσιο στεγαστικό επίδομα 5.000 ευρώ για δύο φοιτητές που συγκατοικούν, ενώ, σύμφωνα με την περιγραφή του, το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο διαφοροποιείται ανάλογα με την περίπτωση.

Όπως ανέφερε, το επίδομα ανέρχεται σε 2.500 ευρώ για τον δικαιούχο που συγκατοικεί και σε 1.500 ευρώ για τον φοιτητή που διαμένει μόνος του. Κάλεσε, παράλληλα, τους φοιτητές και τις οικογένειές τους να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που παρέχουν τα σχετικά προγράμματα.

Επιπλέον, προανήγγειλε ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, η κυβέρνηση έχει υπολογίσει ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες λαμβάνουν στήριξη για το στεγαστικό πρόβλημα μέσω ενός ή περισσότερων προγραμμάτων.

«Δεν είναι λίγοι οι πολίτες, ούτε λίγα τα χρήματα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τον κόσμο», σημείωσε.

Εκλογές το 2027 και ανανέωση των ψηφοδελτίων της ΝΔ

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, όπως έχει ανακοινωθεί, ενώ η ανανέωση των ψηφοδελτίων αποτελεί βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τους υποψηφίους, με στόχο την προσέλκυση νέων ανθρώπων που θεωρούν ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

«Η προτεραιότητά μου είναι να έχουμε μια σημαντική ανανέωση, δηλαδή να μπορέσουμε να φέρουμε νέο κόσμο, νέα παιδιά στα ψηφοδέλτιά μας», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, επιθυμία του είναι να δοθεί χώρος σε ανθρώπους που θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτική, να συμβάλουν στην αλλαγή των πραγμάτων και να προσφέρουν στη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους Έλληνες που ανήκουν στη γενιά του brain drain, έφυγαν στο εξωτερικό και επέστρεψαν, επισημαίνοντας ότι μπορούν να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

«Υπάρχει χώρος γι’ αυτούς στα ψηφοδέλτιά μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σταδιακά και στον κατάλληλο χρόνο.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι το ζήτημα συζητείται εδώ και πολλούς μήνες.

«Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους δεν το έχει κάνει και θα μείνω σε αυτό», δήλωσε, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

«Δύσκολη η αυτοδυναμία, αλλά μπορούμε να την παλέψουμε»

Αναφερόμενος στον στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, ο κ. Κυρανάκης τον χαρακτήρισε δύσκολο, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πιο κοντά σε αυτόν σε σχέση με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.

«Είναι δύσκολος, αλλά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, είμαστε πιο κοντά», ανέφερε.

Επικαλούμενος τα ποσοστά των κομμάτων και το όριο που, όπως είπε, απαιτείται για την αυτοδυναμία, υποστήριξε ότι η ΝΔ, με ποσοστό 31% και πήχη αυτοδυναμίας στο 36%-37%, δικαιούται να διεκδικεί τον συγκεκριμένο στόχο.

Παράλληλα, απέρριψε χαρακτηρισμούς περί αλαζονείας ή προσκόλλησης στην εξουσία.

«Δεν είμαστε ούτε αναντικατάστατοι, ούτε αλαζόνες, ούτε προσκολλημένοι σε καρέκλες εξουσίας», δήλωσε, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, θέτοντας ερωτήματα για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές της βενζίνης, των ενοικίων και των προϊόντων του σούπερ μάρκετ σε περίπτωση που αναλάβουν τη διακυβέρνηση.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστήριξε ότι όλα τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών οφείλουν να εξηγήσουν τις προτάσεις τους και τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν.

«Η ψήφος δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα της μιας μέρας, για να βγει ένα ρεπορτάζ και να πει ότι οι πολίτες έστειλαν το μήνυμά τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την επόμενη μέρα η χώρα έχει κυβέρνηση. Έχει κυβέρνηση για τέσσερα χρόνια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογικές επιλογές επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών για ολόκληρη την επόμενη κυβερνητική θητεία.

Η απάντηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης στα καύσιμα

Κληθείς να σχολιάσει τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για συγκεκριμένες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι πρέπει να συνεκτιμώνται οι συνθήκες της διεθνούς αγοράς.

Όπως ανέφερε, η τιμή του πετρελαίου ανά βαρέλι βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια, ενώ η ενεργειακή κρίση, οι βομβαρδισμοί διυλιστηρίων και οι αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.

«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις», δήλωσε, καλώντας τους πολίτες να αξιολογήσουν τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, τόσο για τα διυλιστήρια όσο και για το επίδομα θέρμανσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα έσοδα που προκύπτουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, την υπεραπόδοση της οικονομίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής επιστρέφονται στους πολίτες μέσω μειώσεων φόρων και αυξήσεων στους μισθούς και στα εισοδήματα.

«Ο κόσμος θα μας κρίνει στις εκλογές»

Κλείνοντας, ο γραμματέας της ΝΔ ρωτήθηκε για φαινόμενα αλαζονείας και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκαλούν αντιδράσεις.

«Μας κρίνει ο κόσμος και στις εκλογές θα μας στείλει το μήνυμά του», απάντησε, τονίζοντας ότι οι πολίτες είναι οι τελικοί κριτές σε μια δημοκρατία.

Όπως σημείωσε, οι ψηφοφόροι αποφασίζουν ποιον θεωρούν ικανότερο να κυβερνήσει τη χώρα και ποιον επιθυμούν να τους εκπροσωπήσει.