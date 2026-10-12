Τη διαφωνία του με το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών», με τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κ. Ανδρουλάκη;», εξέφρασε ο Γιώργος Σιακαντάρης, κάνοντας λόγο για «ολίσθημα».

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο ένας εκ των συντακτών του «μανιφέστου» της ΕΛΑΣ, ασκεί έντονη κριτική σε όσους επέλεξαν, όπως αναφέρει, όχι μόνο να μην καταδικάσουν τη σεξιστική επίθεση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου κατά της Άννας Παπαδοπούλου, αλλά και να αναρτήσουν άρθρο που χαρακτηρίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, «βλάκα».

«Καλώς καταδίκασαν όσοι από το ΠΑΣΟΚ καταδίκασαν την επαίσχυντη και σεξιστική επίθεση Κωνσταντόπουλου στην Άννα Παπαδοπούλου. Και κακώς κρύφτηκαν κάποιοι άλλοι. Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την ΕΛΑΣ, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο, όχι μόνο να μη πουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο που ο αρθρογράφος του Θανάσης Καρτερός αναρωτιέται αν «τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;». Τι ντροπή!», σημειώνει ο κ. Σιακαντάρης και προσθέτει:

«Καμία κομματική και πολιτική σκοπιμότητα δεν θα μου υπαγόρευε να μη πάρω θέση επί του θέματος. Δεν αφορά εμένα, αλλά το γεγονός πως έτσι πουθενά δεν θα βγούμε όλοι μας με τέτοια δημοσιεύματα. Στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα, στον γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Διαφορετικά να μην απορούμε που οι νέοι ακούν πολιτική και τρέχουν να κρυφτούν σαν να βλέπουν τον Φρέντυ Κρούγκερ από το Δρόμο με τις λεύκες».

Δείτε την ανάρτησή του:

Το άρθρο του Θανάση Καρτερού

Το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών», που προκάλεσε την οργή του ΠΑΣΟΚ.

«Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες: Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας; Πιστεύει, δηλαδή, ότι θα κερδίσει τη Ν.Δ., έστω και με μία ψήφο; Πιστεύει επίσης ότι «ο αρχηγός της ΕΛΑΣ έχει στόχο να διαιρέσει τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη και τη Ν.Δ. στην εξουσία», όπως αναφέρει η ανακοίνωσή του για την τελευταία συνέντευξη Τσίπρα στα «Παραπολιτικά»; Και η γραμμή στα στελέχη του είναι να κακοποιούν φραστικά -και όχι μόνο- εκπροσώπους της ΕΛΑΣ σε τηλεοπτικές συζητήσεις, όπως έκανε ο ανεκδιήγητος Κωνσταντόπουλος, γραμματέας αυτο-οργάνωσης του κόμματος, με την Αννα Παπαδοπούλου; Για να απολαύσει σε συνέχεια την πλήρη κάλυψη του αρχηγού του;

Ας σταθούμε λίγο στο τελευταίο. Γιατί μπορεί ο αυτο-οργανωτής να αποδείχτηκε τόσος, ώστε ο τραμπουκισμός του να μην έχει τόση σημασία, αλλά η στάση του αρχηγού απέναντί του έχει. Με την ενθάρρυνση τίνος φέρεται με τέτοια κακοποιητική χυδαιότητα; Ποιος του υπαγόρευσε, ή ενέκρινε, τις τοξικές ανοησίες κατά της Παπαδοπούλου, της ΕΛΑΣ και του Τσίπρα, στην ελεεινή του «διορθωτική» ανάρτηση, μετά την ελεεινή του τηλεοπτική εμφάνιση; Είναι θέμα στρατηγικής, ή καθαρής βλακείας, ο Ανδρουλάκης να κομπάζει μπροστά στον φακό για βουλευτές άλλων κομμάτων που προσχωρούν στο κόμμα του, αλλά ο εκπρόσωπός του να πλαντάζει εναντίον όσων στελεχών -σε καμία περίπτωση βουλευτών- κινούνται από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛΑΣ;

Στα μυστήρια της ψυχής και του μυαλού οποιουδήποτε δύσκολα μπορεί να μπει κανείς, αν εν πάση περιπτώσει δεν είναι ειδικός. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα μυστήριο στη στάση του Ανδρουλάκη και των εκπροσώπων του. Η γραμμή τους «φωνάζει»: Οξύνετε, οξύνετε, οξύνετε. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε. Και βρίστε, βρίστε, βρίστε. Τον Τσίπρα και την ΕΛΑΣ! Μια εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Δεν είναι ο Κωνσταντόπουλος το μόνο δείγμα. Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης δεν κουράζεται να παρουσιάζει τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη ως πλευρές του ίδιου νομίσματος. Αφήστε πια τι λέει η κυρία Αννα. Το ερώτημα συνεπώς έρχεται και ξανάρχεται επίμονο. Πολιτική βλακεία ή κομματική στρατηγική;

Το μυστήριο δηλαδή αφορά τα κίνητρα αυτής της στάσης, όταν μάλιστα από την άλλη πλευρά δηλώνουν ότι δεν έχουν σκοπό να μπουν στον καβγά. Το πιο αθώο, ας πούμε, κίνητρο: Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις την ΕΛΑΣ δεύτερο κόμμα, εξ ου και οι εξάψεις του Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η εκδοχή της βλακείας, διότι οι προσπάθειες να λασπώσουν τον Τσίπρα δεν βολεύουν το ΠΑΣΟΚ, αλλά τον Μητσοτάκη. Πάρτι κάνουν στο Μαξίμου με τον «καβγά για τη δεύτερη θέση», που εξασφαλίζει την πρώτη για τους ίδιους. Η άλλη εκδοχή, η απείρως χειρότερη, που μακάρι να μην είναι αλήθεια, είναι ότι η κιτρινίλα και η ξινίλα είναι στρατηγική επιλογή. Κόβουν κάθε δυνατότητα μετεκλογικής προοδευτικής συμπόρευσης. Κι αυτό σημαίνει ότι ετοιμάζονται και μας ετοιμάζουν να σώσουν πάλι την παρτίδα χέρι χέρι με τη Δεξιά. Και να καμαρώσουμε μια μέρα τον Κωνσταντόπουλο υπουργό Ισότητας. Διαλέγετε και παίρνετε…».