«Ο κ. Σκέρτσος με την απάντηση του ομολόγησε ξανά την αποτυχία της κυβέρνησης. Αντί να συγκρίνει τη χώρα μας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, επιμένει να τη συγκρίνει με την Ελλάδα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του σχετικά με τη δήλωση του υπουργού Επικρατείας.

Δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση με αντικείμενο το στεγαστικό, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι ο κ. Σκέρτσος «δεν επιχείρησε να καταρρίψει ούτε ένα επιχείρημα μας πολλώ δε μάλλον να εξηγήσει για ποιον λόγο επαναλαμβάνει συνταγές αποτυχίας».

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να συμβιβάζεται με τις χαμηλές προσδοκίες και τον χαμηλό πήχη που θέτει ο κ. Μητσοτάκης. Αξίζει κάτι πολύ καλύτερο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει ότι «απέναντι στο χθες και στο προχθές της μιζέριας, με το ΠΑΣΟΚ φυγή προς τα εμπρός με το βλέμμα στο αύριο».