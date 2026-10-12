Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζεται σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026.

Ειδικότερα, στις 11:00 το πρωί, στο Μέγαρο Μποδοσάκη, θα παραχωρήσουν διυπουργική συνέντευξη Τύπου οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, προκειμένου να παρουσιάσουν το νέο κυβερνητικό σχέδιο.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους», εισάγεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προς επεξεργασία αύριο, Τρίτη, και θεσπίζει ελάχιστο όριο ηλικίας (15 έτη) πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων.

Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Η ευρεία διάδοση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της καθημερινής χρήσης τους από παιδιά μικρής ηλικίας. Η πρώιμη έκθεσή τους σε αλγοριθμικά διαμορφούμενα περιβάλλοντα, τα οποία σχεδιάζονται, ώστε να μεγιστοποιούν τον χρόνο παραμονής του χρήστη μέσω προσωποποιημένων συστάσεων, αδιάκοπης ροής περιεχομένου και λοιπών μηχανισμών ενίσχυσης της απασχόλησής του και της δέσμευσης της προσοχής του, συνδέεται με αυξημένους κινδύνους ανάπτυξης προβληματικών ή και εθιστικών προτύπων χρήσης», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Για την πρακτική εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού, προτείνεται η αξιοποίηση υφιστάμενων εθνικών ψηφιακών λειτουργικοτήτων επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Gov.gr Wallet και το KidsWallet.

«Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία και δεν καθιερώνονται ως αποκλειστικός τρόπος εφαρμογής της αξιολογούμενης ρύθμισης και, συνεπώς, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης και άλλων ισοδύναμων λύσεων που πληρούν τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου», σημειώνεται στην ίδια έκθεση.

Οι ρυθμίσεις αφορούν πρωτίστως τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, τους γονείς και τους κηδεμόνες αυτών, τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, και τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες αποκτούν αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων.

Με βάση όσα προβλέπει το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο, οι νέοι κανόνες αναμένεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε να υπάρξει χρόνος για την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών.

Επίσης, με το νέο αυτό πλαίσιο, η κυβέρνηση επιδιώκει την αυστηροποίηση και την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει υποβάλει στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προτάσεις για την ενίσχυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.