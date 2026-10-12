Για την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας στις Βρυξέλλες προετοιμάζεται το κυβερνητικό επιτελείο, προκειμένου να καμφθούν οι αντιστάσεις των «βορείων» εταίρων μας και να παρασχεθεί δημοσιονομική ευελιξία, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα παροχής πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη των πολιτών στην ενεργειακή κρίση.

Κι αυτό γιατί η χώρα, όπως τόνισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαντλεί τα όρια των ευρωπαϊκών οροφών δαπανών.

Για τον λόγο αυτό, ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρεθούν τα έκτακτα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών και αν το αίτημα αυτό γίνει δεκτό από τις Βρυξέλλες, θα δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετα μέτρα ανακούφισης.

Κυβερνητικά στελέχη εξηγούσαν ότι οι εφεδρείες που υπάρχουν αξιοποιούνται με φειδώ, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς, ειδικά στο διεθνές τοπίο, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και την ελληνική οικονομία.

Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε η άμεση επιδότηση του ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, αξιοποιώντας τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για κρατικές ενισχύσεις. Η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα αφαιρέσει από την ελληνική παραγωγή βάρη 95 εκ. ευρώ. Το μέτρο αφορά κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά και τα τσιμέντα, δηλαδή προϊόντα που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή, τις μεταφορές και τελικά με την τιμή στο ράφι για κάθε νοικοκυριό.

Επίσης, στη χθεσινή του ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοικτό, εκτός από την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου, έως τα 32 λεπτά το λίτρο, να ανακοινωθούν και άλλες παρεμβάσεις στήριξης του κλάδου, στο τέλος του μήνα.

Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν και τη νέα κλιμάκωση της έντασης με τη Σαουδική Αραβία να δέχεται επιθέσεις από τους Χούθι. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι πολλοί Έλληνες ζουν και εργάζονται εκεί, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απευθύνει σύσταση να αποφεύγονται τα ταξίδια στη χώρα αυτή. Για τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί, τους κάλεσε να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Κρίσιμο τεστ για τις αγορές

Με ενδιαφέρον αναμένεται και το άνοιγμα των αγορών σήμερα, το οποίο αναμένεται να δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής μετά τη συμφωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, όταν ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές, το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ βρισκόταν στα 104 δολάρια το βαρέλι, χωρίς να έχει προλάβει να αποτιμηθεί πλήρως η συμφωνία. Ακόμα και αν υπάρξει πτώση των τιμών, δεν αναμένεται να περάσει αμέσως στην αντλία αλλά προς το τέλος της εβδομάδας.