Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά τις καταγγελίες που έχουν δημοσιευτεί εναντίον της αναφέρει δημοσίευμα του Associated Press. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο άνδρες είναι «εξαιρετικά εξοργισμένοι» και ενδέχεται να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους μέσα στην εβδομάδα.

Η Wall Street Journal έχει αναφερθεί, μεταξύ άλλων, σε ισχυρισμούς για αθέμιτα δώρα και υπηρεσίες, καθώς και σε αίτημα προς δωρητή του Τραμπ να πληρώσει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων, με αντάλλαγμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει τις καταγγελίες, χωρίς να είναι σαφές αν έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα. Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές έχουν επίσης ζητήσει τη διερεύνησή τους.

ΗΚίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν έχει απαντήσει προσωπικά στα δημοσιεύματα, ενώ ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι δεν έχει κάνει τίποτα επιλήψιμο. Ο Ρούμπιο, από την πλευρά του, έχει δηλώσει: «Η πρέσβειρά μας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ».