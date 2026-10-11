H εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο OPEN TV, στην ERT News και στον Σκάι, αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις, στις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, στον στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, στις προκλήσεις που δημιουργούν η διεθνής συγκυρία και η ακρίβεια και σε θέματα επικαιρότητας.

Για το θέμα της αυτοδυναμίας η κ. Σδούκου τόνισε ότι «η αυτοδυναμία αποτελεί έναν ρεαλιστικό πολιτικό στόχο, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Μέσα σε ένα τέτοιο διεθνές σκηνικό, θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά τα λάθη που έχει κάνει αυτά τα επτά χρόνια που κυβερνά, έχει πράξει πολύ περισσότερα θετικά από αρνητικά. Λέμε διαρκώς πως στις εκλογές την άνοιξη του 2027 ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, καθώς μέσα σε μια τέτοια παγκόσμια συνθήκη θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμο για την Ελλάδα, για όσα χτίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, να συνεχίσουμε να έχουμε πολιτική σταθερότητα, απαραίτητο στοιχείο για τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης».

Πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος

Όσον αφορά τον δύσκολο χειμώνα που βρίσκεται μπροστά μας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι «το κρίσιμο για την κυβέρνηση στην παρούσα συνθήκη είναι πώς θα στηρίξει τους Έλληνες πολίτες. Η πραγματικότητα είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πέρυσι ξεκίνησε με 1,13 ευρώ και τον Απρίλιο είχε φτάσει στο 1,75. Εάν σήμερα δεν κάναμε απολύτως τίποτα, στις 15 του μηνός που θα ξεκινούσαν οι παραγγελίες θα έπρεπε όλοι μας να το πληρώσουμε 1,90 με 2 ευρώ. Η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, πραγματικά κάνει το καλύτερο που μπορεί, βρίσκοντας και το τελευταίο ευρώ, για να φτάσει η τιμή όσο πιο κάτω γίνεται, χαμηλότερα από το 1,75. Θα το ακούσουμε αυτή την εβδομάδα. Ταυτόχρονα όμως, θα αυξήσουμε το επίδομα θέρμανσης και έχουμε μεγαλώσει ήδη από πέρυσι τον αριθμό των ανθρώπων που το δικαιούνται».

Η ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης

Αναφερόμενη στο πρόβλημα της ακρίβειας, υπογράμμισε ότι «ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν πέντε χρόνια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την τότε ενεργειακή κρίση και φτάσαμε σήμερα να έχουμε επιπλέον τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ και επιθέσεις σε αγωγούς. Αυτά είναι τα αίτια της ενεργειακής κρίσης, την οποία ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει χαρακτηρίσει ως τη σημαντικότερη ποσοτικά στην ιστορία, και γι’ αυτό εκτοξεύονται οι τιμές. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι παγκοσμίως αυξάνονται και τα επιτόκια δανεισμού στα κρατικά ομόλογα. Όλο αυτό μοιάζει με την τέλεια καταιγίδα. Αυτό είναι το σκηνικό μέσα στο οποίο πορευόμαστε.

Και μέσα σε αυτό έχουμε πάρει μέτρα, από τη μείωση στη φορολογία, έως τις έκτακτες ενισχύσεις για συνταξιούχους και οικογένειες, την επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους, τη μείωση της τιμής του πετρελαίου κατά 20 λεπτά το λίτρο στην αντλία και πολλά ακόμα. Κανείς δεν λέει ότι φτάνουν. Όλοι στην κυβέρνηση θα ήθελαν να δοθούν και άλλα, όμως πρέπει να διατηρήσουμε την αξιοπιστία που με κόπο και θυσίες κερδίσαμε, να μην ξαναγυρίσουμε σε ελλείμματα και επιτηρήσεις. Νομίζω ότι οι πολίτες τα βλέπουν όλα αυτά, ξέρουν τα όρια που υπάρχουν και κανένας δεν κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έμεινε με σταυρωμένα χέρια απέναντι στο πρόβλημα».

Η επίθεση στον 32χρονο και η φασιστική βία

Τέλος, ερωτηθείσα για την επίθεση με μαχαίρι και τον τραυματισμό του 32χρονου, υπογράμμισε ότι «τη φασιστική βία δεν θα πρέπει να την ξαναβρούμε μπροστά μας, γιατί την ζήσαμε και πιστεύω ότι θυμόμαστε όλοι μας κάποιες εικόνες με μαύρες μπλούζες στους δρόμους, με λοστούς και μαχαίρια», υπογραμμίζοντας πως «παρακολουθούμε, για παράδειγμα, την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και όχι μόνο, αλλά και αλλού. Είναι πολύ επικίνδυνο να αφήσουμε αυτό το φαινόμενο να εξελιχθεί εις βάρος της δημοκρατίας μας, εις βάρος των αρχών και των αξιών μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε να ξανασυμβούν όσα ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία».