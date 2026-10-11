Το στεγαστικό ζήτημα και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή του θέτει στο επίκεντρο ανάρτησής του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πρόκληση και όχι για ένα πρόβλημα που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα.

«Αυτό δεν μειώνει τη δική μας ευθύνη να δώσουμε αποτελεσματικές απαντήσεις» τονίζει ο Άκης Σκέρτσος και με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στην Ισπανία, αναγνωρίζει ότι «είναι ένα σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα που χρειάζεται επιμονή, διαρκείς παρεμβάσεις και συνεχείς διορθώσεις».

Απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι «η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα» και αναφέρεται αναλυτικά στη στήριξη, που όπως υποστηρίζει, φτάνει με τεκμηριωμένο και μετρήσιμο τρόπο σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Όπως επισημαίνει, οι δράσεις της στεγαστικής πολιτικής αφορούν πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες, με συνολικούς πόρους άνω των 8 δισ. ευρώ. Πόρους, που δεν περιορίζονται μόνο για την πρώτη κατοικία, αλλά και για προσιτά ενοίκια, για ανακαινίσεις, για φοιτητές και για ευάλωτους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, οι δύο βασικοί άξονες της κυβέρνησης είναι από τη μία να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα των πολιτών να καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, το οποίο αποτυπώνεται στην πράξη ως εξής: Σχεδόν 24.000 νοικοκυριά στηρίζονται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω των «Σπίτι μου Ι και ΙΙ», ενώ σύντομα, το «Σπίτι μου ΙΙΙ» θα διευρύνει αυτή τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους. Δρομολογούνται 2.800 κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα και άλλα αδρανή δημόσια ακίνητα με πόρους του ευρωπαϊκού κοινωνικού κλιματικού ταμείου. Περίπου 20.000 ιδιοκτήτες παλιών ή κλειστών κατοικιών θα στηριχθούν με το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης. Τουλάχιστον 90.000 νοικοκυριά αναβάθμισαν ενεργειακά το σπίτι τους μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, δίνονται φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση και για να κατασκευαστούν νέα σπίτια με προκαθορισμένο ενοίκιο.

«Μέχρι να αποδώσουν πλήρως αυτές οι παρεμβάσεις, οι άνθρωποι χρειάζονται στήριξη σήμερα», τονίζει ο Άκης Σκέρτσος, αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα την επιστροφή ενοικίου, η οποία έφτασε το 2025 σε 877.267 συμπολίτες μας, με πάνω από 201 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και την επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.071 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας. Το επίδομα στέγασης που στήριξε 481.264 ωφελούμενους στο πρώτο οκτάμηνο του έτους και ο προϋπολογισμός του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος που υπερδιπλασιάστηκε από 41,8 εκατομμύρια ευρώ το 2019 σε προβλεπόμενα 90 εκατομμύρια το 2026. Το επίδομα που αυξήθηκε από 1.000 σε 1.500 ευρώ, ή 2.000 με συγκατοίκηση, ενώ στα πανεπιστήμια της περιφέρειας φτάνει τα 2.000 ευρώ και τα 2.500 με συγκατοίκηση.

Αν και αναγνωρίζει ότι «όλα αυτά δεν αρκούν» και ότι «όποιος συνεχίζει να δυσκολεύεται δικαιούται να ζητά περισσότερα και ταχύτερα αποτελέσματα», ξεκαθαρίζει ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης πρέπει να αξιολογούνται με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

«Όταν ο κ. Τσίπρας εξαγγέλλει 50.000 προσιτές κατοικίες, χρειάζεται να εξηγήσει πόσες θα κατασκευαστούν και πόσες θα προκύψουν από αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων. Με ποιο κόστος, ποια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, σε ποιες εκτάσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Όταν ο κ. Ανδρουλάκης επικαλείται το ισπανικό παράδειγμα, οφείλει να εξετάζει και την πορεία υλοποίησής του», συμπληρώνει.

«Το στεγαστικό απαιτεί να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο, με σαφείς κανόνες και κοινωνικό όφελος», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας, ενώ προτρέπει τους πολίτες να ενημερωθούν για το σύνολο των προγραμμάτων που ταιριάζουν στο προφίλ τους στην πλατφόρμα stegasi.gov.gr.