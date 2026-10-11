Η ασφάλεια στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, η οικονομική δυνατότητα των νέων να σπουδάσουν και η στελέχωση των σχολείων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης της Σοφίας Ζαχαράκη στο ΕΡΤnews.

Μιλώντας στον Δημήτρη Κοτταρίδη, η υπουργός Παιδείας παρουσίασε τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη σχολική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ τοποθετήθηκε και για τη συζήτηση γύρω από το μέλλον των Πανελλαδικών Εξετάσεων και την αναμόρφωση του Λυκείου.

Οι επαναλαμβανόμενες αναφορές για οσμή αερίου στη Γκράβα και οι έλεγχοι που ακολουθούν αποτέλεσαν ένα από τα κεντρικά θέματα της συζήτησης. Η υπουργός κατέστησε σαφές ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες προτού οι ειδικοί παράσχουν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

«Πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ασφάλεια των παιδιών», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι αναμένονται οι τελικές διαβεβαιώσεις από όσους διενεργούν τους ελέγχους. Σύμφωνα με την ίδια, οι αρμόδιοι φορείς έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και προχωρούν στις ενέργειες που απαιτούνται για να διερευνηθεί η υπόθεση.

Η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε, ωστόσο, και στην ανησυχία που έχει δημιουργηθεί πέρα από το τεχνικό σκέλος του ζητήματος. Όπως αναγνώρισε, η έντονη οσμή έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη της σχολικής κοινότητας. Επομένως, η τεχνική διαπίστωση ότι δεν συντρέχει κίνδυνος πρέπει να συνοδευτεί από την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας για τα παιδιά, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προσκαλέσει στο υπουργείο εκπροσώπους των μαθητών και την πρόεδρο του δεκαπενταμελούς. Η συνάντηση θα δώσει τη δυνατότητα να συζητηθούν τόσο όσα έχουν συμβεί στη Γκράβα όσο και άλλα ζητήματα που θέτουν οι ίδιοι οι μαθητές.

Φοιτητική στέγαση: Αυξημένο επίδομα και νέες εστίες

Για τους νέους που εξασφαλίζουν την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακό τμήμα, αλλά στη συνέχεια δεν προχωρούν στην εγγραφή τους, η υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ποσοστό που διατηρείται διαχρονικά κοντά στο 5%–6%. Όπως εξήγησε, οι ετήσιες μεταβολές είναι σχετικά μικρές.

Πίσω από αυτή την επιλογή δεν βρίσκεται πάντοτε ο ίδιος λόγος. Ορισμένοι επιτυχόντες στρέφονται σε σπουδές εκτός Ελλάδας, άλλοι έχουν υποχρεώσεις στρατιωτικής θητείας, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες οι οικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και τη διαμονή σε άλλη πόλη για φοίτηση.

Αναφερόμενη στην ανάγκη περιορισμού αυτών των οικονομικών εμποδίων, η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε τη σημασία της φοιτητικής στέγασης. Επισήμανε ότι οι πόροι για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2019, από 41 εκατ. ευρώ τότε σε 90 εκατ. ευρώ φέτος.

Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με την υπουργό, περιλαμβάνει ακόμη την προσθήκη 10.000 νέων κλινών μέσα σε πέντε χρόνια, με αξιοποίηση Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Ταυτόχρονα, προβλέπονται εργασίες ανακαίνισης στις εστίες που λειτουργούν ήδη, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες φιλοξενίας.

Ειδική αναφορά έκανε στα έργα για νέες φοιτητικές εστίες στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, καθώς και στις παρεμβάσεις σε υφιστάμενες υποδομές, όπως η εστία της Πατησίων και οι εγκαταστάσεις στην Καβάλα. Όπως ανέφερε, ζητούμενο είναι αφενός οι φοιτητές να διαμένουν σε καλύτερες συνθήκες και αφετέρου οι διαθέσιμοι χώροι να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα.

Πανελλαδικές και Λύκειο: Οι αλλαγές απαιτούν χρόνο και συναίνεση

Η συζήτηση επεκτάθηκε στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια και στην επιβάρυνση που συνεπάγεται η προετοιμασία των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους. Η υπουργός αναγνώρισε ότι χρειάζεται ουσιαστική εξέταση το γεγονός πως η μελλοντική πορεία ενός νέου μπορεί να εξαρτάται από την επίδοσή του σε μία συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι παρότι το υπουργείο μελετά διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν έχει ακόμη προκύψει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση με αντίστοιχη αξιοπιστία, η οποία θα μπορούσε να διαδεχθεί το σημερινό σύστημα των Πανελλαδικών.

Ο εθνικός διάλογος για την Παιδεία αφορά, παράλληλα, τον συνολικό χαρακτήρα του Λυκείου. Επιδίωξη είναι η συγκεκριμένη βαθμίδα να ενισχύσει τον αυτοτελή εκπαιδευτικό της ρόλο και η λειτουργία της να μην εξαντλείται στην προετοιμασία των μαθητών για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στις προτάσεις που συζητούνται περιλαμβάνονται το εθνικό απολυτήριο και οι αλλαγές στα μαθήματα, με μεγαλύτερη έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Στόχος είναι επίσης η αποτίμηση της μαθητικής πορείας να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε παιδί, πέρα από τη βαθμολογία των τελικών εξετάσεων.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε ακόμη σε σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στην Τράπεζα Θεμάτων, στην επεξεργασία νέων αναλυτικών προγραμμάτων και στη δημιουργία νέων σχολικών βιβλίων.

Για το χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι μια τόσο εκτεταμένη διαδικασία δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 2027. Όπως τόνισε, απαιτούνται χρόνος, ουσιαστική συζήτηση και ευρύτερη συναίνεση προκειμένου να προχωρήσουν οι αλλαγές.

Αγγλόφωνες σπουδές και διεθνές άνοιγμα των ΑΕΙ

Στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η υπουργός έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων. Η ανάπτυξή τους, όπως υποστήριξε, μπορεί να διευρύνει την παρουσία των ελληνικών ιδρυμάτων στο διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Επικαλούμενη το παράδειγμα της αγγλόφωνης Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ανέφερε ότι το πρόγραμμα συγκέντρωσε 168 αιτήσεις. Στην εκδήλωση υποδοχής συμμετείχαν, σύμφωνα με την ίδια, 50 φοιτητές προερχόμενοι από 23 χώρες.

Η προσέλευση νέων από το εξωτερικό, σημείωσε, προσφέρει δυνατότητες ενδυνάμωσης των πανεπιστημίων, ενισχύει τη διεθνή αναγνωρισιμότητά τους και ανοίγει επιπλέον προοπτικές στον τομέα των σπουδών.

Στελέχωση σχολείων, ολοήμερα και παράλληλη στήριξη

Για την περίπτωση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, όπου δεν λειτουργεί το ολοήμερο πρόγραμμα, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι θα υπάρξει διερεύνηση μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα εξεταστεί ειδικότερα εάν οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς που ενδεχομένως δεν έχουν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά τους.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης η δυσκολία που αντιμετωπίζουν νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όταν τοποθετούνται σε μεγάλη απόσταση από την οικογένειά τους. Η υπουργός σημείωσε ότι ο γενικός κανόνας προβλέπει διετή παραμονή στην οργανική θέση, με δυνατότητα εξαιρέσεων για ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις αναπληρωτών, υποστήριξε ότι ο αριθμός τους παραμένει υψηλός. Κατά τη χρονική στιγμή της συνέντευξης είχαν πραγματοποιηθεί, όπως ανέφερε, περίπου 37.000 προσλήψεις, ενώ εκτίμησε ότι το σύνολο για τη φετινή χρονιά θα διαμορφωθεί και πάλι κοντά στις 45.000.

Αυξημένες είναι, σύμφωνα με την ίδια, οι απαιτήσεις για παράλληλη στήριξη μαθητών. Η υπουργός συνέδεσε τη διεύρυνση των αναγκών τα τελευταία χρόνια με τον πολλαπλασιασμό των σχετικών γνωματεύσεων.

Υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για ταχύτερη κάλυψη των κενών θα συνεχιστεί. Όπως εξήγησε, οι ανάγκες δεν περιορίζονται στο προσωπικό γενικής εκπαίδευσης, αλλά εκτείνονται και σε άλλες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές και ψυχολόγοι.

Ψηφιακό φροντιστήριο και εξατομικευμένη υποστήριξη

Η υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στους υποψηφίους των Πανελλαδικών να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό φροντιστήριο, αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρει.

Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή διδασκαλία στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, καλύπτει ειδικά μαθήματα και μαθητές των ΕΠΑΛ, ενώ παρέχει και υλικό για ασύγχρονη μελέτη.

Στον σχεδιασμό του υπουργείου εντάσσεται η επέκταση των ζωντανών μαθημάτων στους μαθητές της Α΄ και της Β΄ Λυκείου. Επιπλέον, προετοιμάζεται ψηφιακός βοηθός, με σκοπό η εκπαιδευτική υποστήριξη να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή.

ΕΔΕ για την καταγγελλόμενη ρατσιστική συμπεριφορά εκπαιδευτικού

Η Σοφία Ζαχαράκη τοποθετήθηκε, τέλος, για την καταγγελία σε βάρος εκπαιδευτικού η οποία φέρεται να προέτρεψε μαθητή να επιστρέψει στη χώρα του. Η υπουργός χαρακτήρισε απαράδεκτη μια τέτοια συμπεριφορά.

Όπως γνωστοποίησε, έχει ήδη ξεκινήσει Ένορκη Διοικητικής Εξέταση για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ η εκπαιδευτικός έχει μετακινηθεί σε διαφορετικό σχολικό περιβάλλον.

Τόνισε ότι το σχολείο πρέπει να υποδέχεται όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις λόγω καταγωγής. Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε την ευθύνη των εκπαιδευτικών να αντιλαμβάνονται πλήρως τον ρόλο τους στη δημιουργία μιας σχολικής καθημερινότητας που στηρίζεται στον σεβασμό και στην αποδοχή.