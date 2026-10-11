Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί εντολή διακυβέρνησης και όχι ψήφο διαμαρτυρίας, τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στη Realnews, θέτοντας ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές και τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης με σαφείς προγραμματικές δεσμεύσεις.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι δημοσκοπικοί συσχετισμοί μπορούν να αλλάξουν μέσα από την πολιτική μάχη και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Για τις ενδεχόμενες συνεργασίες, επισημαίνει ότι θα κριθούν στη βάση συγκεκριμένων θέσεων για το κοινωνικό κράτος, τη στέγη, τη φορολογική δικαιοσύνη και τους θεσμούς, απορρίπτοντας συμφωνίες χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.

Στο ιδιωτικό χρέος, χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και προτάσσει ρύθμιση 120 δόσεων με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, προστασία της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για τους servicers. Για την ενέργεια, ζητά μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών, ενίσχυση του κοινωνικού τιμολογίου και στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη Ρούμπιο, αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, επιμένοντας στην ανάγκη εγγυήσεων για τα κυριαρχικά δικαιώματα και ουσιαστικής συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις συμφωνίες. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ θα συνεχιστεί με πολιτικά κριτήρια και σεβασμό στην αυτονομία του κόμματος.

Ακολουθεί η συνέντευξη του Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

«Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πώς, όμως, μπορεί αυτή να επιτευχθεί, με βάση τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα;

Οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής, όχι αποτέλεσμα εκλογών. Και αυτό προκύπτει από τις μεγάλες διαφορές που έχουν προκύψει τον Σεπτέμβρη. Καταγράφουν έναν συσχετισμό που μπορεί και πρέπει να αλλάξει μέσα από την πολιτική μάχη, την αξιοπιστία και την επαφή με την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν καθαρό στόχο: να είναι πρώτο κόμμα και να πάρει ισχυρή εντολή πολιτικής αλλαγής. Δεν ζητάμε ψήφο διαμαρτυρίας, ζητάμε εντολή διακυβέρνησης. Για να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος, έχει πολλές επιλογές· για κυβερνητική αλλαγή, μία: το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ακρίβεια, τη στέγη, το ιδιωτικό χρέος, την υγεία, την παιδεία, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τους θεσμούς. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, οι πολίτες θα συγκρίνουν ποιος απλά διαμαρτύρεται, ποιος πρακτικά νομιμοποιεί την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά ποιος μπορεί να κυβερνήσει με σοβαρότητα, σταθερότητα και προοδευτικό σχέδιο. Εκεί θα κριθεί η μάχη. Επιπλέον, η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει με συγκολλήσεις. Θα έρθει αν δημιουργηθεί ξανά εμπιστοσύνη ανάμεσα στην πολιτική και στους πολίτες, ιδιαίτερα με τη νέα γενιά και όσους σήμερα εργάζονται περισσότερο αλλά ζουν χειρότερα.

Υποστηρίζετε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει αν δεν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Το καταλαβαίνω αν είναι πρώτη η ΝΔ. Αν είναι πρώτη η ΕΛ.Α.Σ.; Τότε θα συζητούσατε με τον Αλέξη Τσίπρα; Γιατί καταλαβαίνω ότι, αν είστε εσείς πρώτοι, θα συζητήσετε…

Νομίζω πως όλοι αντιλαμβάνονται πλέον πως δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική με απίθανα σενάρια ούτε μοιράζουμε υπουργεία. Η θέση μας είναι σαφής: ζητάμε από τους πολίτες να κάνουν το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ώστε να έχει την πρωτοβουλία σχηματισμού μιας προοδευτικής κυβέρνησης πάνω σε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αν είμαστε πρώτοι, θα απευθυνθούμε στις πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν σε βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις για κοινωνικό κράτος, επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού, προστασία πρώτης κατοικίας, φορολογική δικαιοσύνη, δικαίωμα στη στέγη, ισχυρούς θεσμούς και παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας ούτε θα μπούμε σε συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Με την ΕΛ.Α.Σ. έχουμε σοβαρές πολιτικές διαφορές στα ζητήματα των κόκκινων δανείων, των συντάξεων, στη θέση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στην εξωτερική πολιτική. Οι πολίτες, όμως, θα καθορίσουν τους συσχετισμούς και πάνω σε αυτούς θα τοποθετηθούν όλοι με διαφάνεια, αλλά και με τις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει οι συνεδριακές μας αποφάσεις. Αυτό είναι θεσμικά υπεύθυνο: πρώτα μιλούν οι πολίτες και μετά τα κόμματα αναλαμβάνουν ευθύνη. Για εμάς η θέση είναι καθαρή: μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με προοδευτικό και κοινωνικό πρόσημο.

Η διεύρυνση συνεχίζεται στο ΠΑΣΟΚ, που αριθμεί ήδη 35 βουλευτές και φαίνεται ότι ακολουθούν τουλάχιστον άλλες δύο. Τι θα πρέπει να περιμένουμε σε αυτό το επίπεδο το επόμενο διάστημα;

Η διεύρυνση για εμάς δεν είναι αριθμητική μεταγραφών. Είναι πολιτική και κοινωνική διαδικασία. Θέλουμε να συναντηθούν στο ΠΑΣΟΚ άνθρωποι από την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών, τον χώρο της εργασίας, της επιστήμης και της παραγωγής, αλλά και στελέχη που προέρχονται από άλλους χώρους και αποδέχονται το πρόγραμμά μας, την πολιτική μας αυτονομία και τις αρχές της δημοκρατικής παράταξης. Οι νέες προσχωρήσεις και η αυξανόμενη συσπείρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ δείχνουν ότι μόνο το κίνημά μας μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός πόλος της δημοκρατικής παράταξης. Δεν θα προαναγγείλω πρόσωπα. Η διεύρυνση θα συνεχιστεί με πολιτικά κριτήρια, όχι με λογική συλλογής ονομάτων. Μας ενδιαφέρει κάθε νέα συμμετοχή να προσθέτει κοινωνική αναφορά, γνώση και αξιοπιστία. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να γίνει καταφύγιο προσωπικών στρατηγικών, αλλά σύγχρονος ευρωπαϊκός πόλος της δημοκρατικής παράταξης. Όσοι έρχονται είναι πρόσωπα που υπηρετούν αυτόν τον συλλογικό στόχο.

Κατηγορείτε την κυβέρνηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε στην κατεύθυνση αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, αλλά σε μεγάλο βαθμό τα είχατε προτείνει εσείς…

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ημίμετρα και δεν απαντούν στο πραγματικό μέγεθος του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους. Η ίδια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις άσκησε πολιτική πίεση στην κυβέρνηση και την ανάγκασε να κινηθεί σε μια κατεύθυνση που μέχρι πρόσφατα απέφευγε. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν παραμένουν αποσπασματικές και ανεπαρκείς. Με τη ρύθμιση που φέρνει, αποκλείει πάλι την πλειοψηφία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς δεν αφαιρεί τόκους και προσαυξήσεις, επιλέγει ένα επιτόκιο 5,8%, εξαιρεί τις οφειλές του 2025 και 2026 και εξαιρεί όσους βρίσκονται σε άλλη ρύθμιση. Χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπα με συσσωρευμένες οφειλές, πιέσεις από servicers και τον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας τους. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο: πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας με κοινωνικά κριτήρια, 120 δόσεις για οφειλές προς Δημόσιο και Ταμεία με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, χαμηλό και βιώσιμο επιτόκιο, δυνατότητα υπαγωγής όλων των οφειλών έως το 2026 και δυνατότητα μετάπτωσης από προηγούμενη ρύθμιση, υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό, δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη πριν από την πώληση δανείου σε fund, αυστηρές κυρώσεις στους servicers και δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Το ιδιωτικό χρέος δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές ρυθμίσεις, αλλά με ένα πραγματικό πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας που θα προστατεύει την κοινωνία.

Τιμές στην ενέργεια. Πρόκειται ασφαλώς για τεράστιο θέμα ενόψει ενός δύσκολου, όπως όλα δείχνουν, χειμώνα. Τι μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο και σχετικά άμεσα, κύριε Εκπρόσωπε;

Η χώρα χρειάζεται άμεση προστασία των καταναλωτών, αλλά και δομικές παρεμβάσεις. Δεν μπορεί κάθε κρίση να αντιμετωπίζεται μόνο με επιδοτήσεις που τελικά συντηρούν τις στρεβλώσεις της αγοράς. Χρειάζεται αυστηρός έλεγχος της αγοράς, εφαρμογή μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών σε αγορές όπου κυριαρχούν ολιγοπώλια, στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού τιμολογίου. Παράλληλα, απαιτούνται επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση, ώστε περισσότερη φθηνή ανανεώσιμη ενέργεια να φτάνει στον καταναλωτή. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει ισχυρές ενεργειακές κοινότητες, μεγαλύτερη συμμετοχή δήμων, αγροτών και νοικοκυριών στην παραγωγή και προτεραιότητα ηλεκτρικού χώρου για τέτοια σχήματα. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να μειώνει τον λογαριασμό του πολίτη, όχι να αυξάνει τα κέρδη λίγων. Σε έναν δύσκολο χειμώνα χρειάζεται ενεργειακή ασφάλεια και σχέδιο έκτακτης ανάγκης, χωρίς πανικό και αιφνιδιασμούς. Η Πολιτεία οφείλει να γνωρίζει εγκαίρως πού υπάρχουν κίνδυνοι επάρκειας και κόστους και να προστατεύει πρώτα όσους δεν μπορούν να απορροφήσουν νέες αυξήσεις.

Πώς είδατε την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και τις συμφωνίες σε επίπεδο αμυντικών συστημάτων;

Οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι στρατηγικές και η εμβάθυνσή τους μπορεί να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον, εφόσον γίνεται με καθαρούς όρους, αμοιβαιότητα και συγκεκριμένα οφέλη για τη χώρα. Χρειάζονται στρατηγικές εγγυήσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Χρειάζεται στήριξη για να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και να καταδικαστούν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, το casus belli, το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας» και η παράνομη τουρκική αλιεία. Κάθε συμφωνία αμυντικής συνεργασίας πρέπει να αξιολογείται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, το κόστος, τη διαφάνεια, τη διαλειτουργικότητα και κυρίως τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Δεν αρκεί να είμαστε πελάτες οπλικών συστημάτων. Πρέπει να επιδιώκουμε συμπαραγωγή, μεταφορά τεχνογνωσίας, θέσεις εργασίας και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης. Παράλληλα, η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ πρέπει να ενισχύει έμπρακτα την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας και να εδράζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Σε περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιεί τις συμμαχίες χωρίς να εκχωρεί στρατηγική αυτονομία. Θέλουμε ισχυρή διατλαντική σχέση, ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα και ενεργό ελληνικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, με σαφείς κόκκινες γραμμές απέναντι σε αναθεωρητικές πρακτικές.